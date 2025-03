Een soundbar maakt altijd een groot verschil: dit zijn vijf goedkope opties die wij aanbevelen

Vind je de ingebouwde speakers van je tv toch wel een beetje teleurstellend klinken? We kunnen je vertellen dat je zeker niet de enige bent. Heel veel tv's, waaronder sommige van de duurste modellen, leveren via hun ingebouwde speakers helaas onduidelijke dialogen, schelle hoge tonen en een dun basgeluid. Wanneer je een soundbar aan je setup toevoegt, zijn deze problemen vrij snel opgelost en kan je nog meer genieten van je favoriete films en series.

Als je echt het beste van het beste zoekt, dan kan een soundbar wel redelijk prijzig worden. Zo zijn sommige van de beste Dolby Atmos-soundbars niet bepaald goedkoop. Wij hebben echter ook goedkope soundbars getest en zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen wel een goede soundbar is. Dat geldt voor mensen met een budget van ongeveer 300 euro, maar ook voor mensen die een soundbar van minder dan 100 euro zoeken. Daarom hebben we hieronder in ieder geval even een lijstje van vijf budget soundbars gemaakt die jouw thuisbioscoop een upgrade kunnen geven.

Sony HT-SF150

(Image credit: Future)

Laten we beginnen met een van onze favorieten: de Sony HT-SF150. Dit is niet een van de nieuwste soundbars op de markt en er is geen ondersteuning voor dingen zoals Dolby Atmos of DTS:X aanwezig, maar hij voert de basistaken van een soundbar geweldig uit.

Ten eerste is dit model echt goedkoop. Hij is regelmatig voor in de aanbieding voor minder dan 100 euro te vinden en dat is niet veel voor een degelijke soundbar. Die lage prijs betekent namelijk niet dat hij ook goedkoop klinkt. De HT-SF150 levert heldere dialogen en dankzij de verschillende geluidsmodi, zoals 'Standard', 'Cinema', 'Music', 'Night' en 'Voice', kan je het geluid aanpassen op basis van de content die je bekijkt.

Verder maakt de HT-SF150 ook gebruik van Sony’s 'S-Force Front Surround' virtuele verwerking. Deze moet een soort surround sound zoals in de bioscoop nabootsen. Dat is misschien niet echt hoe wij het resultaat zouden omschrijven, maar toch waren we wel onder de indruk van hoe breed het geluid klonk en hoe goed geluiden gepositioneerd werden ten opzichte van de actie die we in beeld zagen. Voeg daar nog een stijlvol design aan toe en je krijgt een echte budgettopper.

Lees hier de Sony HT-SF150 review

Hisense HS214

(Image credit: Future)

Wat als je maar vrij weinig ruimte voor een soundbar hebt? In dat geval is de Hisense HS214 misschien de juiste keuze voor jou. Deze soundbar is ook geregeld voor minder dan 100 euro te vinden, maar dit is dus echt een mini soundbar.

Het compacte design van de HS214 maakt hem ideaal voor in bijvoorbeeld een studentenkamer of gewoon in een klein appartement. Ondanks de kleine vormfactor weet dit apparaat wel een verrassend krachtig geluid te leveren. Hij heeft een maximaal vermogen van 108W en beschikt over een ingebouwde subwoofer voor een verbeterd basgeluid. Krijg je hier echt een heel diep basgeluid? Nee, niet echt. Toch is het zeker een upgrade vergeleken met de bas die je bij de meeste ingebouwde speakers in tv's krijgt en zeker bij kleinere tv's.

Deze soundbar heeft ook nog verschillende EQ-opties, is gemakkelijk in te stellen en beschikt over een breed aanbod aan aansluitingsmogelijkheden, waaronder HDMI ARC. Hij weet niet zo'n breed geluid als de HT-SF150 te leveren, maar is dan ook fysiek gewoon minder breed. De 'Surround Mode' klinkt verder wel een beetje blikkerig. Als je dus een beter surround sound-effect zoekt voor een betaalbare prijs, is het alternatief van Sony misschien een betere keuze. Over het algemeen is dit echter een verrassend krachtige soundbar en een goede upgrade voor de audio van je tv zelf.

Lees hier de Hisense HS214 review

Panasonic SC-HTB100

(Image credit: Future)

Onze volgende keuze is de Panasonic SC-HTB100. Dit is weer een wat groter model, maar nog steeds een budgetvriendelijke keuze. Zijn adviesprijs ligt sowieso al onder de 100 euro, maar hij is ook al meerdere keren afgeprijsd tot ongeveer 60 euro.

Dat is een verrassend lage prijs voor een soundbar die stemmen indrukwekkend helder en goed gepositioneerd kan weergeven. Zowel hogere als lagere stemmen zijn goed te onderscheiden van de rest van de mix en worden dus niet snel overstemd. Dit is natuurlijk niet de krachtigste soundbar die je kan kopen en het basgeluid zal je niet omverblazen. Toch is deze soundbar met zijn heldere weergave van stemmen uitstekend voor mensen die bijvoorbeeld veel naar de radio luisteren via de tv of veel documentaires kijken.

Een andere reden om voor de Panasonic SC-HTB100 te kiezen is vanwege zijn Bluetooth-connectiviteit. De soundbar heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.0 en dat is dus weer iets beter dan de Bluetooth 4.2 die je bij de bovenstaande modellen krijgt. Je kan hierdoor dus gemakkelijk je telefoon met de soundbar verbinden om je favoriete muziek af te spelen. We vonden dat de SC-HTB100 muziek ook op een vrij degelijke manier weergeeft. Hij klinkt niet zo goed als de beste Bluetooth-speakers, maar levert wel een helder en accuraat geluid, zeker in de Music-modus.

Lees hier de Panasonic SC-HTB100 review

Bose Solo Soundbar 2

(Image credit: Future)

Een andere compacte optie die we erg fijn vonden, is de Bose Solo Soundbar 2. Het vervelende van deze optie is dat er geen verbinding via HDMI mogelijk is. Daar beginnen we maar mee, want dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Dat betekent ook meteen dat je de inbegrepen afstandsbediening moet gebruiken om het volume te bedienen. Het is misschien wel weer een fijne optie voor mensen die al geen HDMI-poorten meer over hebben, omdat ze bijvoorbeeld een Playstation 5, een Nintendo Switch en een Blu-ray-speler met de tv hebben verbonden. Deze soundbar kan je gewoon met een optische kabel met de tv verbinden. Als je dus niet steeds HDMI-kabels wil omwisselen, is een optische kabel misschien sowieso een betere optie voor jou dan HDMI.

Hoe dan ook, deze kleine soundbar is ook weer verrassend krachtig voor zijn formaat. Hij heeft een maximaal vermogen van 100W en je kan ook het niveau van het basgeluid apart aanpassen. Zo kan je een redelijk vol basgeluid uit de soundbar halen en dat is vooral mooi bij films met indrukwekkende soundtracks. Daarnaast is er een 'Dialogue Mode' die stemmen op een effectieve wijze een boost weet te geven. Dit kan bijvoorbeeld voor mooie heldere audio zorgen bij het luisteren naar podcasts.

Net als de Hisense HS214 weet ook dit model geen heel breed geluid te leveren vanwege zijn kleine formaat. Wel is het weer een mooi apparaat met een handige afstandsbediening dat gemakkelijk in te stellen is. Hij is ook niet heel erg duur voor een Bose-product. Zijn officiële adviesprijs is 179,95 euro, maar hij is ook af en toe in de aanbieding voor ergens tussen de 140 en 150 euro.

Lees hier onze volledige Bose Solo Soundbar 2 review

Sony HT-S2000

(Image credit: Future)

We hebben als laatste nog een Sony-model om aan te bevelen. Dit keer gaat het om de HT-S2000. Deze soundbar is niet zo goedkoop als de opties hierboven, maar hij is ook niet belachelijk duur. Hij is momenteel voor iets meer dan 300 euro te vinden, maar we zijn hem ook wel eens voor minder dan 300 euro tegengekomen met korting. Voor die prijs heeft hij echt een fantastische prijs-kwaliteitverhouding.

Deze soundbar weet namelijk vrijwel alles wat je nodig hebt te verpakken in een enkele soundbar. Dit is een losstaande 3.1-soundbar die zowel Dolby Atmos als DTS:X verrassend goed kan weergeven. Dit model kan dus echt voor een meeslepende ervaring zorgen en dat komt deels door Sony's eigen audioverwerkingstechnologie. Je zal niet snel een budgetvriendelijkere soundbar tegenkomen die zo'n degelijke Atmos-ervaring kan bieden zonder extra losse speakers. Bij het testen van deze soundbar waren we ook erg onder de indruk van het verticale effect van de audio. Geluiden klonken echt alsof ze van boven de tv zelf vandaan kwamen en dat zorgt ook weer voor een extra meeslepend effect.

De HT-S2000 geeft verder dialogen helder weer, ziet er stijlvol uit en is eenvoudig in te stellen. Hij kan echter ook nog net wat meer op sommige vlakken dan de opties die we hierboven hebben benoemd. Zo kan hij een vrij diep basgeluid produceren, muziek ook goed weergeven en geluiden van activiteiten op het scherm heel accuraat positioneren. Dit is overigens wel een iets grotere soundbar dan sommige van de alternatieven in dit overzicht, dus zorg wel dat je er genoeg ruimte voor hebt als je deze wil aanschaffen.

Lees hier de Sony HT-S2000 review

Dat waren dus onze keuzes voor de beste budgetvriendelijke soundbars. De meeste van deze modellen kosten dus (in het slechtste geval) rond de 100 à 150 euro en geven je voor die prijs al echt een upgrade voor het geluid van je tv zelf. Een beter geluid hoeft dus niet meteen een fortuin te kosten.

Deze opties zullen je misschien niet omverblazen met een zwaar basgeluid of een volwaardig Dolby Atmos-geluid, maar ze leveren toch wel echt een indrukwekkende geluidskwaliteit voor soundbars in deze prijsklasse. Als je toch ook wel geïnteresseerd bent in wat je bij de echte topklasse soundbars kan verwachten, zie dan onze koopgids voor de beste soundbars. In die lijst vind je wat meer premium opties dan de modellen die we hier op een rijtje hebben gezet.