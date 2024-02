Voor een betaalbare 3.1-kanaals soundbar levert de Sony HT-S2000 zowel Dolby Atmos als DTS:X met een indrukwekkend meeslepende beleving in verhouding tot compacte vormfactor. Dit is grotendeels te danken aan Sony's eigen verwerking. De duidelijke dialogen en bovengemiddelde bas van de HT-S2000 geven ook aan dat er veel aandacht is besteed aan het ontwerp. De aansluitingen zijn eenvoudig, met slechts één HDMI-poort en een optische digitale ingang. Bluetooth is tot slot de enige ingebouwde optie voor draadloze muziekstreaming.

Sony HT-S2000 soundbar: review in een notendop

De Sony HT-S2000 is een 3.1-kanaals soundbar onderaan het aanbod van Sony. Het is een compact alles-in-één model met een adviesprijs van 399 euro en ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, waarbij de hoogte-effecten in beide geluidsformaten worden geleverd met behulp van virtuele verwerking.

Sony's ontwerp voor de HT-S2000 maakt gebruik van vijf luidsprekers: drie voor het linker-, rechter- en middenkanaal en twee woofers voor de lage tonen. Aansluitingen zijn HDMI (met eARC/ARC) en optische digitale audio-ingangen. Er is ook een usb-poort om muziek af te spelen op aangesloten usb-sticks. In tegenstelling tot vele andere soundbars is er geen muziekstreaming via wifi of AirPlay, maar dankzij de Bluetooth 5.2-ondersteuning kun je wel draadloos muziek afspelen vanaf een telefoon. Degenen die hun soundbar in de toekomst willen uitbreiden, kunnen hiervoor de optionele draadloze surround speakers en subwoofers van Sony gebruiken.

De soundbar van Sony is robuust en heeft een slank ontwerp. Hij is eenvoudig te installeren en Sony heeft zijn eigen Home Entertainment-app om je daarbij te helpen. Hiermee kun je ook het geluid aanpassen. Er zijn verschillende Sound EQ-modi, waaronder automatische volumeregeling, die je kunt gebruiken via de app of de meegeleverde afstandsbediening van Sony. De HT-S2000 beschikt ook over Sony's eigen Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround-werking, die beide werken om het niveau van audio-immersie te verbeteren.

De algemene prestaties van de HT-S2000 zijn geweldig voor de prijs. Hij levert dialogen die consistent helder klinken, zelfs als ze tot een hoog niveau worden geforceerd. De bas is op zijn beurt beter dan gemiddeld voor een alles-in-één soundbar. Sony's eigen verwerking zorgt ervoor dat de hoogte-effecten in Dolby Atmos soundtracks verder komen dan de schermgrenzen van de tv en er is ook een opmerkelijk goed surround sound wanneer de S-Force Pro Front Surround functie actief is.

Sony HT-S2000 review: prijs en releasedatum

Kwam in maart 2023 uit

Adviesprijs van 399 euro

Sony's HT-S2000 soundbar werd in maart 2023 uitgebracht voor een adviesprijs van 499 euro, maar de prijs is sindsdien gedaald naar 399 euro in Nederland en België.

In de serie soundbars van Sony zit de HT-S2000 onder de HT-A3000, een andere 3.1-kanaals soundbar die wel muziekstreaming via wifi heeft, evenals Spotify Connect en AirPlay 2-ondersteuning. Die soundbar kost momenteel nog steeds 499 euro.



Als je bij Sony wilt blijven en je wilt nog een subwoofer erbij voor een betaalbare prijs moet je bij de Sony HT-G700 zijn die met een prijs van 420 euro slechts 20 euro duurder is dan de Sony HT-S2000.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Sony HT-S2000 review: functies

Dolby Atmos en DTS:X

HDMI en optische digitale aansluitingen

Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround-verwerking

De HT-S2000 is een 3.1-kanaals soundbar met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, die hij levert met behulp van virtuele verwerking. Hij heeft geen ingebouwde wifi, maar je kunt er wel muziek naar streamen via Bluetooth.

Twee audioverwerkingsfuncties van Sony zelf zijn Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround. De eerste helpt om geluidseffecten, muziek en dialoog op schermniveau of zelfs daarboven te brengen, zodat ze natuurlijker klinken. De tweede zorgt voor een virtuele wrap-around zodat surroundeffecten klinken alsof ze van de zijkanten komen.

De aansluitmogelijkheden van de HT-S2000 zijn eenvoudig. Hij heeft een HDMI-eARC-poort voor aansluiting op een tv, een optische digitale audio-ingang en een usb-poort die kan worden gebruikt om muziek van een usb-stick af te spelen. Net als andere soundbars van merken als Sonos, Bose, Samsung en LG kan de HT-S2000 worden uitgebreid met draadloze surround sound speakers en subwoofers van Sony.

Functies score: 4/5

Sony HT-S2000 review: geluidskwaliteit

Zeer heldere dialogen

Ruimtelijk virtueel surround

Muziek klinkt goed

Een belangrijk voordeel van de Sony HT-S2000 is de manier waarop hij omgaat met dialogen in films en tv-programma's. Bij het bekijken van een paar scènes uit Top Gun: Maverick, klonken de stemmen zuiver en konden we het volume een stuk harder zetten zonder dat het storend was. Ter vergelijking hebben we de Sony vervangen door een 2.1-kanaals model en de dialogen in dezelfde Top Gun: Maverick scène klonken aanzienlijk minder zuiver. De vergelijking toonde het voordeel aan van het gebruik van een soundbar zoals de HT-S2000 met een speciale middenkanaalluidspreker, iets wat 2.1-kanaals soundbars missen.

Als we verder gaan naar de actiescènes in Top Gun: Maverick, zorgde Sony's soundbar voor een indrukwekkend heldere geluidsweergave van de dialoog, muziek en geluidseffecten. Er was ook een behoorlijke hoeveelheid bas, die het geluid van de drums in de muziek versterkte en definitie toevoegde aan de trajecten van de straaljagers. De virtuele verwerking van de soundbar zorgde ervoor dat de hoogte-effecten in Dolby Atmos soundtracks zoals Top Gun de hoogte van het televisiescherm zelfs overtroffen.

Muziek klonk ook verrassend goed op de HT-S2000, zeker gezien de lage prijs. Het is mogelijk om naar gewone stereo te luisteren met de virtuele verwerking van de soundbar uitgeschakeld, maar met de Sound Field-knop wordt het geluid ruimtelijker zonder dat stemmen en instrumenten onnatuurlijk klinken. Net zo belangrijk is dat de hoogte-effecten verbeterd worden, zodat het niet lijkt alsof het geluid afkomstig is van een horizontale balk onder het scherm van je tv.

Geluidskwaliteit score: 4/5

Sony HT-S2000 review: design

Compact ontwerp

Bovengemiddelde bouwkwaliteit

De Sony HT-S2000 is een compacte, alles-in-één soundbar van 80 cm breed, 6,35 cm en 13,34 cm diep. De bouwkwaliteit is een stuk beter dan de meeste budget soundbars, met de stevige zwarte plastic behuizing van Sony met aan de voorkant een metalen rooster. Poorten aan de linker- en rechterkant van de soundbar zorgen voor een verbeterde bas.

Met de touchknoppen op de bovenkant van de Sony HT-S2000 kun je het volume regelen en verbinding maken met Bluetooth-apparaten. Er is ook een kleine afstandsbediening met extra knoppen om tussen inputs te schakelen, EQ-modi te selecteren en de bas aan te passen. De soundbar geeft op een handige manier visuele feedback op de afstandsbediening via het alfanumerieke display aan de voorkant. Deze functie vind je niet vaak op goedkopere soundbars en is een betere optie dan de standaard ledlampjes.

Design score: 4,5/5

Sony HT-S2000 review: gebruiksvriendelijkheid en installatie

HDMI eARC/ARC-aansluiting

Set-up via app

Geen ondersteuning voor spraakassistenten

De enkele HDMI-ingang van de Sony HT-S2000 maakt het installatieproces eenvoudig. Sluit hem gewoon aan op de HDMI eARC (of ARC) poort van een tv, selecteer die ingang op de soundbar en je kunt aan de slag. Een andere optie is om de optische digitale ingang van de soundbar te gebruiken, maar dat biedt geen ondersteuning voor Dolby Atmos of de HDMI-CEC-bediening waarmee je het volumeniveau van de soundbar kunt aanpassen met de afstandsbediening van de tv.

Sony's Home Entertainment-bedieningsapp bootst alle functies van de afstandsbediening na en biedt ook een reeks instellingen. Dit laatste omvat een A/V-synchronisatie, automatische volume-regeling en DTS Virtual:X om stereo- of monosoundtracks te verbeteren.

Het alfanumerieke display op het voorpaneel maakt het gebruik van de soundbar enorm gemakkelijk, omdat je niet afhankelijk bent van een reeks knipperende leds om je te laten weten welke ingang of geluidsmodus is geselecteerd. Er is geen ondersteuning voor spraakassistenten zoals bij sommige andere soundbars in de prijsklasse van de Sony HT-S2000.

Gebruiksvriendelijkheid en installatie score: 4,5/5

Moet je de Sony HT-S2000 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Betaalbare en kwalitatieve soundbar. 4/5 Functies Virtuele verwerking voor zowel Dolby Atmos als DTS:X, maar geen wifi. 4/5 Geluidskwaliteit Indrukwekkend heldere dialogen en ruimtelijke presentatie van Atmos. 4/5 Design Een compact, stevig ontwerp met een alfanumeriek display aan de voorkant. 4,5/5 Gebruiksvriendelijkheid en installatie Eenvoudige installatie en bediening via app. 4,5/5

Koop hem als...

Je niet te veel wilt uitgeven aan een soundbar

De Sony HT-S2000 biedt goede prestaties en functies voor de prijs. Je zou gemakkelijk meer kunnen uitgeven aan een soundbar die meer kan, maar de HT-S2000 zal voor de meeste gebruikers een prima optie zijn.

Je een gebruiksvriendelijke soundbar wil

De Home Entertainment-app van Sony vergemakkelijkt de installatie van de HT-S2000 en het alfanumerieke display op biedt geweldige visuele feedback.

Je een soundbar wilt die je kan upgraden

De HT-S2000 kan worden gekoppeld met optionele draadloze surroundsound-luidsprekers en subwoofers van Sony. Dit is handig als je later meer budget hebt zodat je niet in een volledige set-up moet investeren.

Koop hem niet als...

Je echte Dolby Atmos wilt

Sony's virtuele verwerking levert indrukwekkend werk met meeslepende Dolby Atmos-soundtracks, maar de prestaties zijn niet zo effectief als een soundbar met echte omhoog gerichte luidsprekers.

Je lossless muziek wilt streamen

Draadloos streamen op de HT-S2000 gebeurt via Bluetooth. Dit is een codec met veel kwaliteitsverlies tegenover streaming via wifi en AirPlay.

Je audio wilt voor meerdere kamers

Zonder ingebouwde wifi kan de Sony HT-S2000 niet worden gekoppeld aan een audiosysteem voor het hele huis. Als je die functie wilt, is de Bose Smart Soundbar 600 een betere optie in een vergelijkbare prijsklasse.

Sony HT-S2000: alternatieven

Bose Smart Soundbar 600

Hoewel hij hoger geprijsd is dan de soundbar van Sony, levert deze soundbar echt Dolby Atmos-geluid dankzij de opwaartse drivers. De Smart Soundbar 600 heeft wat weinig bas, maar kan eveneens worden uitgebreid met de draadloze luidsprekers en subwoofers. Lees onze Bose Smart Soundbar 600 review