We hebben een goedkope en premium Dolby Atmos-soundbar vergeleken: dit is waarom je toch beter wat meer uitgeeft

Als je op zoek bent naar een van de beste soundbars om je thuisbioscoop mee te verbeteren, dan kan Dolby Atmos-ondersteuning tegenwoordig natuurlijk niet meer ontbreken. De meeslepende audiotechnologie kan zorgen voor een driedimensionaal, natuurlijk geluidsprofiel dat je kijkervaring bij filmavondjes naar een hoger niveau kan tillen.

Bij TechRadar hebben we veel van de beste Dolby Atmos-soundbars kunnen testen, van de enorm goedkope modellen van rond de 100 euro tot de meer premium opties van rond de 1.500 euro. Als je leest dat je Dolby Atmos dus al vanaf zo'n 100 euro kan krijgen, is het vrij logisch om je af te vragen of het het dan wel waard is om meer uit te geven aan een premium model. Hieronder zullen we uitleggen waarom dat in veel gevallen toch wel een goed idee is.

Een paar maanden geleden hebben we de Majority Elias getest. Dit is een soundbar die omgerekend ongeveer 100 euro kost. Hij is momenteel niet in Nederland en België verkrijgbaar, maar het gaat hier meer om het feit dat het een budgetsoundbar met Dolby Atmos-ondersteuning en omhooggerichte speakers is. Dat laatste is vooral belangrijk als je echt voordeel wil hebben van de hoogte-effecten van Atmos.

We hebben deze soundbar met een aantal films getest, waaronder Top Gun: Maverick. Dat is een film die erg geschikt is voor het testen van Atmos-effecten dankzij de straaljagers die door het beeld heen vliegen en de vele actiemomenten. Tijdens een scène waarin het personage van Tom Cruise heel snel opstijgt met zijn vliegtuig wist de Elias een meeslepender effect te creëren dan de ingebouwde speakers van onze tv, maar heel accuraat was de plaatsing van de geluiden helaas niet.

De Elias is een 2.0.2-kanaals soundbar. Hij mist dus een losse subwoofer en achterspeakers. Je krijgt hierbij alleen twee voorwaarts gerichte en twee omhooggerichte speakers. Veel van de duurdere modellen op de markt worden ook met een subwoofer geleverd en soms zelfs met achterspeakers om een echt surround sound-effect te kunnen creëren. Dat zorgt dan ook weer voor betere Atmos-effecten en simpelweg een meeslependere kijkervaring. De Majority Elias weet nog wel een redelijk goed ruimtelijk geluid te produceren, maar hoewel er ondersteuning voor Atmos is, klinkt het hier wel redelijk beperkt.

Uiteindelijk heeft de Elias hetzelfde probleem als veel andere goedkope soundbars, waaronder modellen zoals de Ultimea Nova S50. De algehele audiokwaliteit is enigszins teleurstellend. We merkten dat dialogen vrij snel onduidelijk klonken bij het kijken naar films en series en dat de soundbar snel moeite had met drukke scènes, waarbij bepaalde details dus verloren gingen in de mix.

Helaas betekent dat dus ook dat je niet kan genieten van een echt volwaardig Dolby Atmos-effect. Bij matige of ondermaatse geluidskwaliteit kunnen de wat subtielere artefacten in een mix een beetje verborgen blijven en daar heb je bijvoorbeeld geen last van bij de Samsung HW-Q800D. Dat is een soundbar die we in het midden van 2024 hebben getest.

Atmos in zijn volle glorie

De HW-Q800D heeft inmiddels een adviesprijs van 444 euro. Hij is dus wel duidelijk wat duurder dan de Elias, maar je krijgt hier wel veel meer waar voor je geld. Ten eerste stelt de geluidskwaliteit hier niet teleur. De HW-Q800D weet vrijwel alle soorten audio uitstekend weer te geven, van erg gedefinieerde dialogen tot ritmische muziek.

Specifiek op het gebied van Atmos, weet de HW-Q800D je ruimte ook met een fantastisch driedimensionaal geluid te vullen. Tijdens het testen van deze soundbar speelden we onder andere The Boy and the Heron af en de soundbar wist het geluid van de vlucht van de vogel heel goed te plaatsen. In een deel van de film waar veel vuur te zien was, wisten zowel de breedte van de zijspeakers en de hoogte van de omhooggerichte speakers de spannende atmosfeer van de scène echt perfect over te brengen. We werden echt midden in de actie geplaatst.

Dit model wordt ook geleverd met een losse subwoofer die een veel krachtiger basgeluid toevoegt. Op die manier komen de spannendste momenten in films, series en games ook beter tot hun recht, plus natuurlijk je favoriete muziek met veel bas. Bij de HW-Q800D heb je te maken met een totale output van 360W en dat is meer dan dubbel zoveel als de Majority. Dat geeft je misschien al een redelijke inschatting van hoeveel kracht je nodig hebt voor een echte thuisbioscoopervaring.

(Image credit: Future)

Als je je budget nog iets verder kan verhogen, kan je nog betere prestaties krijgen via losse achterspeakers. Die krijg je bijvoorbeeld bij een model zoals de Samsung HW-Q990D. Toch zijn er ook wel goedkopere opties te vinden met uitstekende Atmos-prestaties. We zijn bijvoorbeeld nog steeds grote fans van de Sony HT-S2000. Dat is een losse soundbar die je voor rond de 300 euro in huis kan halen. Deze soundbar maakt gebruik van virtuele geluidsverwerking om de hoogte-effecten bij Dolby Atmos-soundtracks zoals die van Top Gun te verbeteren en het te laten lijken of het geluid ook van boven het scherm zelf vandaan komt. Dat is een erg leuke bonus voor een soundbar rond dat prijspunt.

Over het algemeen vinden we dat iets meer uitgeven aan een goede Dolby Atmos-soundbar het zeker waard is als het past binnen je budget. Geluiden worden beter om je heen geplaatst, er is een veel beter hoogte-effect en het klinkt gewoon al gauw ruimtelijker. Dat geldt dus zelfs al voor middenklassers zoals de Sony HT-S2000. Uiteindelijk kunnen veel budgetsoundbars gewoon geen genuanceerde, driedimensionale audio leveren, en zeker niet zonder extra surround-kanalen.

Als je toch wel echt een redelijk strak budget wil aanhouden, dan hoef je je echter geen zorgen te maken. Er zijn nog steeds wel uitstekende goedkope opties te vinden, maar dan wel zonder Atmos. Een van de beste goedkope soundbars is de compacte Hisense HS214. Dat model vind je momenteel bij verschillende retailers voor ongeveer 90 euro en voor dat geld krijg je heldere dialogen en een verrassend krachtig geluid.