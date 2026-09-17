Yamaha's nieuwe goedkope Dolby Atmos-soundbar is de perfecte match voor kleine tv's

Yamaha blijft nieuwe producten aankondigen. Slechts twee weken na de onthulling van nieuwe compacte audiostreamers en enkele maanden na de lancering van hun actieve luidsprekers, komt het merk met weer een audioproduct. Ditmaal is het een relatief betaalbare soundbar met Dolby Atmos.

De soundbar heet de Yamaha B200A en is een veel betaalbaarder alternatief voor bijvoorbeeld de Yamaha True X Surround 90A, die eerder dit jaar verscheen. De soundbar komt in november op de markt voor 249,99 dollar. De beschikbaarheid in Nederland en België, evenals de europrijs zijn nog niet bekend. De soundbar is wel al te zien op de Yamaha-website in verschillende landen.

De meeste soundbars met Dolby Atmos kosten aanzienlijk meer. Momenteel is de Sony HT-S2000 onze aanrader voor een goedkope soundbar met Dolby Atmos, maar misschien moet hij die plaats binnenkort afstaan.

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Wat zit erin?

(Image credit: Yamaha)

Yamaha positioneert de B200A als een compacte soundbar en daarmee is het meteen de enige compacte soundbar in hun aanbod. Hij weegt 1,8 kg en meet 60 x 10,2 x 6,4 cm. Verder heeft hij twee 1,8-inch drivers van 20 W voor het linker- en rechterkanaal en een ingebouwde 3-inch subwoofer van 30 W. Tel dat op en je hebt een volwaardig 2.1-kanaalssysteem.

Qua aansluitingen krijg je in de eerste plaats HDMI eARC, maar ook optische en 3,5mm-aansluitingen, evenals Bluetooth 5.3. Wifi is dan weer niet aanwezig. Je kan de soundbar wel bedienen met Yamaha's eigen app.

De soundbar is ten slotte voorzien van Clear Voice, dat stemmen beter verstaanbaar maakt, en Game Sound Mode, dat subtiele geluiden, zoals voetstappen, extra benadrukt. Als laatste zijn er nog vier EQ-modi: Standard, Movie, Stereo en Game.