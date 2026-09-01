Wat is HDMI-passthrough op soundbars en heb je het echt nodig voor je tv-setup?

Als je aan het overwegen bent om een van de beste soundbars aan jouw thuisbioscoopsetup toe te voegen, dan ben je misschien al wel eens hier en daar de term 'HDMI-passthrough' tegengekomen. Dit is iets dat beschikbaar is op sommige soundbars die je op je tv aansluit via HDMI ARC en HDMI eARC.

HDMI-passthrough laat je een bronapparaat, zoals een gameconsole of streamingapparaat, direct op je soundbar aansluiten via HDMI. Je soundbar stuurt vervolgens het videosignaal door naar je tv.

Dit kan een erg handige feature zijn. Als je namelijk je soundbar aansluit op je tv via HDMI, dan ben je dus wel een HDMI-poort kwijt die je anders voor een ander apparaat had kunnen gebruiken. Het is vandaag de dag daarnaast niet ongezien dat sommigen meer HDMI-apparaten in huis hebben dan poorten op hun tv.

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HDMI-passthrough geeft je wat meer flexibiliteit. Je raakt geen HDMI-poort kwijt als je je soundbar erop aansluit, want je krijgt er ook weer een poort voor terug. In sommige gevallen hebben soundbars zelfs meerdere HDMI-inputs, waardoor je zelfs meer poorten krijgt.

Je zal HDMI-passthrough niet terugvinden op elke soundbar. Dat is niet zo heel erg, want ook niet iedereen heeft het echt nodig. Toch kan het zeker wel iets zijn om rekening mee te houden als je een nieuwe soundbar gaat kopen en je denkt dat het wel eens goed van pas kan komen.

Dit artikel is bedoeld om je te helpen om beter te begrijpen wat HDMI-passthrough precies inhoudt, hoe het werkt en of je het echt nodig hebt.

Bij deze Samsung-soundbar verbind je de rechter HDMI-poort (op de bovenstaande foto) met de tv (wat gelukkig duidelijk wordt vermeld, bedankt Samsung!), terwijl je de andere twee HDMI-poorten kan gebruiken om andere apparaten op aan te sluiten en hun videosignaal door te sturen naar je tv. (Image credit: Future)

Wat is HDMI-passthrough op soundbars?

We hebben het hier overigens echt over hoe HDMI-passthrough werkt op een soundbar. Het zou kunnen dat je de term 'passthrough' ook in een andere context tegenkomt. Daarnaast zullen sommige merken het misschien over 'soundbar-passthrough' of 'video-passthrough' hebben bij hun soundbars, maar dat refereert dan dus naar hetzelfde als HDMI-passthrough.

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Soms wordt misschien de hele term 'passthrough' niet gebruikt, maar wordt er gewoon vermeld dat de soundbar naast een HDMI ARC-verbinding ook een HDMI-input heeft. In dat geval is de HDMI ARC-verbinding (hier lees je meer over HDMI ARC en eARC) de poort die je met een HDMI-kabel moet verbinden met de tv en de HDMI-input is de poort op de soundbar waar je dan weer een ander apparaat op kan aansluiten.

In een typische setup zou je een bronapparaat, zoals een gameconsole of Blu-ray-speler, waarschijnlijk gewoon direct op je tv aansluiten (via een vrije HDMI-poort). De tv ontvangt in zo'n geval de video- en audiosignalen en stuurt eventueel de audio dan dus juist door naar een soundbar (indien van toepassing).

Als jouw soundbar echter HDMI-passthough biedt, dan kan je het bronapparaat ook direct op de soundbar aansluiten en de soundbar op de tv aansluiten.

De soundbar gebruikt dan zelf meteen de audio van het apparaat en speelt deze af via zijn speakers, terwijl de video naar de tv wordt verstuurd. Dit kan ook nog andere voordelen hebben, los van eventueel een extra HDMI-poort, maar daar komen we verderop nog op terug.

Wat is het verschil tussen HDMI-passthrough en ARC/eARC?

In de context van soundbars omschrijft HDMI-passthrough de route van een videosignaal. De bron wordt verbonden met de soundbar en de soundbar stuurt het videosignaal door naar de tv via de verbinding die er toch al is tussen de tv en de soundbar.

HDMI ARC en eARC doen weer net iets anders. Ze laten een tv audio doorgeven aan een soundbar (verschil tussen ARC en eARC is simpelweg dat eARC audio in hogere kwaliteit kan doorgeven).

Deze twee dingen werken dus naast elkaar. Zo kan je bijvoorbeeld een gameconsole op je soundbar aansluiten en de soundbar op je tv aansluiten. De soundbar kan dan meteen de audio van de console verwerken en het videosignaal doorgeven aan de tv. Via eARC kan de tv dan juist weer audio vanuit andere bronnen, zoals zijn ingebouwde streaming-apps of andere bronnen die op de HDMI-poorten van de tv zelf zijn aangesloten, doorgeven aan de soundbar.

(Image credit: Future)

Heb je HDMI-passthrough nodig op je soundbar?

Als je een nieuwe soundbar gaat kopen en je specs aan het vergelijken bent, is het gemakkelijk om tot de conclusie te komen dat meer features altijd beter is. HDMI-passthrough is echter alleen echt nuttig in specifieke situaties.

Er zijn drie belangrijke redenen om op zoek te gaan naar een soundbar met HDMI-passthrough:

1. Je hebt niet meer genoeg vrije HDMI-poorten op je tv

Als je tv niet genoeg HDMI-inputs heeft voor al jouw apparaten, dan is het handig als je één of meerdere apparaten direct op je soundbar aan kan sluiten. Op deze manier kan een soundbar je dus ook gewoon wat extra ruimte geven.

2. Je hebt niet meer genoeg juiste HDMI-poorten op je tv

Dit tweede punt is iets ingewikkelder. De HDMI eARC-poort op je tv is bijna altijd een HDMI 2.1-poort. Die versie van HDMI maakt het ook mogelijk om 4K/120Hz- en VRR-apparaten aan te sluiten op je tv, zoals een gameconsole of een Apple TV 4K. Heel veel tv's beschikken echter nog steeds maar over twee HDMI 2.1-poorten (ook al bieden ze misschien in totaal wel vier HDMI-poorten). Dat betekent het volgende: als je een soundbar aansluit, heb je nog maar één HDMI 2.1-poort over. Het is tegenwoordig ook niet meer heel zeldzaam om meerdere apparaten te hebben die HDMI 2.1-features benutten. Als jouw soundbar HDMI-passthrough biedt en via die poort(en) ook HDMI 2.1-features ondersteunt, dan kan dat precies zijn wat je nodig hebt als je anders niet genoeg HDMI 2.1-poorten meer over hebt. Je moet er dan wel zeker van zijn dat de soundbar die features ook echt ondersteunt, want niet elke HDMI-input op een soundbar is een HDMI 2.1-poort.

3. Je tv beperkt wat voor soort audio je naar je soundbar kan sturen

Moderne audioformats kunnen wat specialere decodering vereisen om echt de beste kwaliteit te bieden. Dat betekent dat in ieder geval één apparaat binnen je setup ondersteuning moet bieden voor zo'n soort decodering. In veel gevallen is dit niet zo ingewikkeld. Je komt bijvoorbeeld niet veel (enigszins degelijke) tv's meer tegen die geen Dolby Atmos-ondersteunen. In sommige gevallen kan het echter toch iets gecompliceerder zijn. Dat merk je bijvoorbeeld bij DTS, een rivaal voor de technologie van Dolby. DTS wordt niet ondersteund door een aantal erg populaire tv-merken zoals LG en Samsung (bij hun tv's in ieder geval). De technologie wordt dan wel weer ondersteund in de soundbars. Eén optie is dan dus om je bronapparaat (waar mogelijk DTS-geluid op wordt afgespeeld) direct op de soundbar aan te sluiten. In dat geval wordt het geluid naar behoren gedecodeerd en geniet je van de beste kwaliteit. De tv wordt dan simpelweg omzeild. Dit is wel een erg speciale situatie, maar je kan er wel mee te maken krijgen als je bijvoorbeeld een PS5 als Blu-rays-speler gebruikt bij een LG- of Samsung-tv.

Als die situaties bij jou niet van toepassing zijn, dan heb je momenteel waarschijnlijk geen HDMI-passthrough nodig. Natuurlijk is toekomstbestendigheid wel altijd iets om rekening mee te houden, maar dan is het in ieder geval dus optioneel.

Voor de meeste setups is het het eenvoudigst om je consoles en andere bronapparaten direct op de tv aan te sluiten. Vervolgens sluit je dus de tv via zijn eARC-poort aan op de soundbar met een enkele HDMI-kabel. Bij die aanpak kan er ook gewoon wat minder fout gaan. Hoe simpeler de aansluiting, hoe minder kans op glitches en dergelijke.

De Samsung HW-Q990H-soundbar heeft twee HDMI-inputs en ze ondersteunen allebei 4K/120Hz-passthrough voor gaming. (Image credit: Future)

Dit moet je weten voor je een soundbar met HDMI-passthrough koopt

Hoewel meerdere van de soundbars in onze lijst met de beste soundbars HDMI-passthrough ondersteunen, is dat niet bij elk model het geval.

Als je deze feature graag wil hebben op je soundbar, ga dan dus op zoek naar een model met een HDMI-input. Bij die poort staat vaak ook "HDMI In" of "HDMI Input". Dat is waar je dan dus je bronapparaat op aansluit.

Je zal daarnaast ook meestal een HDMI-output zien. Daar staat dan meestal iets zoals "HDMI Out" bij en meestal wordt ARC of eARC ook vermeld bij deze poort. Dit is de poort waar je de HDMI-kabel op aansluit die je aan de andere kant in de tv stopt. Een soundbar met alleen een HDMI ARC/eARC-poort kan geen HDMI-passthrough bieden. Als je bij de specs van een soundbar ziet staan dat hij maar één HDMI-poort heeft, dan is dat dus eigenlijk altijd die ARC/eARC-poort.

Het feit dat er een HDMI-input aanwezig is, betekent echter ook niet altijd dat elk video- of audioformat ondersteund wordt. Als je bijvoorbeeld een PS5 direct op je soundbar aan wil sluiten, is het wel belangrijk om te weten of de HDMI-input belangrijke features zoals een 4K/120Hz-videosignaal, VRR (variabele refresh rate) en eventueel ook Dolby Vision HDR ondersteunt.

Het is dus ook belangrijk om bij de specs te zoeken naar de ondersteunde resolutie, refresh rate, HDR-formats, gaming-features en audioformats. Je kan er niet altijd gewoon in vertrouwen dat 'HDMI 2.1' of '4K-passthrough' betekenen dat de poort geschikt is voor iets zoals een moderne gameconsole. HDMI-verbindingen kunnen helaas veel genuanceerder zijn.

Welke soundbars met HDMI-passthrough raden wij aan?

1. De Samsung HW-Q990H

Samsungs flagship soundbarsysteem heeft maar liefst twee HDMI-inputs en dus een HDMI eARC-poort. Die inputs ondersteunen 4K/120Hz-passthrough met Dolby Vision HDR en VRR. Dit is dus momenteel ook eigenlijk de ultieme toepassing van passthrough.

Lees hier onze volledige Samsung HW-Q990H review

2. Samsung HW-Q800F

Samsungs middenklasse soundbar is een uitstekende optie als je niet per se achterspeakers nodig hebt. Hij ondersteunt daarnaast dezelfde HDMI-passthrough-opties als het model hierboven, maar hij heeft wel maar één HDMI-input in plaats van twee.

Lees hier onze volledige Samsung HW-Q800F review

3. Klipsch Flexus Core 300

Dit is onze favoriete 'all-in-one' soundbar met HDMI-passthrough. Met all-in-one wordt hier bedoeld dat je er geen losse subwoofer of achterspeakers bij krijgt. Dat is dus handig voor mensen die een zo simpel mogelijk systeem zoeken.

Lees hier onze volledige Klipsch Flexus Core 300 review