"Dit komt niet eens in de buurt": ik verving mijn soundbar door twee Google Home Speakers

De Google Home Speaker is de eerste slimme speaker van het bedrijf die standaard komt met Gemini for Home in plaats van Google Assistant. Hij wordt over het algemeen gepresenteerd als onderdeel van een smart home dankzij de "magie" van Gemini.

Het eigenlijke geluid van de Google Speaker Home lijkt op de tweede plaats te staan. Door de full-range driver biedt hij 360°-audio en kan hij de hele kamer gelijkmatig vullen met geluid als hij op een centrale plaats staat. Daarnaast is er nog een functie die Google eigenlijk had beloofd bij de lancering van de Google Nest Audio, maar die uiteindelijk nooit verschenen is.

Het was namelijk de bedoeling dat je ooit twee Google Nest Audio's kon verbinden met je Google Chromecast om op die manier ruimtelijke audio te krijgen. Dat is echter nooit gebeurd. Die functie is wel aanwezig op de Google Home Speaker. Je kan nu twee Home Speakers koppelen aan de Google TV Streamer voor ruimtelijke audio. Ik zocht uit hoe goed dat nu echt klinkt en of dit een soundbar kan vervangen.

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Snelle set-up

(Image credit: Blue Pixl Media)

Google staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid en dat wordt hier doorgetrokken. Ik zette de twee Home Speakers aan weerszijden van mijn tv, zette de TV Streamer aan en hij gaf meteen een melding dat hij de twee speakers detecteerde op hetzelfde wifinetwerk. In theorie kan je ook één Google Home Speaker verbinden met je tv, maar dan heb je geen ruimtelijke audio.

Bij de set-up geef je aan waar de speakers staan. De lichtring onderaan de Home Speaker licht op als je een speaker selecteert en daarna geef je aan of die links of rechts staat. Daarna geef je aan hoe ver je van de tv zit en hoe ver de speakers uit elkaar staan. Hiermee is de initiële set-up afgerond. Je kan achteraf nog teruggaan naar deze instellingen (via het menu voor accessoires op de TV Streamer) om dit aan te passen.

Er is verder nog een instelling om eventuele synchronisatieproblemen tussen het beeld en geluid te verhelpen. Door middel van een balletje dat op het scherm stuitert, kan je bekijken of het geluid voor- of achterloopt op het beeld. Als er vertraging is, kan je met een schuifbalk aanpassen of het geluid vroeger of later moet komen. In mijn geval werkte alles perfect van de eerste keer met de standaardinstelling (0 ms vertraging).

Geen bekend formaat van ruimtelijke audio

(Image credit: Google / Future)

Het bekendste formaat van ruimtelijke audio is Dolby Atmos. DTS:X is een ander formaat dat minder frequent voorkomt. De Google Home Speaker ondersteunt geen van beide en het is niet helemaal duidelijk hoe hij dan precies die ruimtelijke audio creëert. Dit gebeurt overigens wel volledig draadloos. Je moet de Home Speakers niet met een kabel verbinden met de TV Streamer.

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Een van mijn testen van een aflevering van Castlevania: Nocturne, in het bijzonder de scène waarin Richter leert hoe hij ijs- en vuurmagie kan gebruiken. Hier werden snel enkele beperkingen duidelijk.

Ten eerste heeft de serie ondersteuning voor Dolby Atmos, maar aangezien dat logo niet in beeld verscheen aan het begin, was dat nog een bevestiging dat de Home Speaker dit niet heeft. Ten tweede wordt het gebrek aan een basdriver pijnlijk snel duidelijk. De Google Home Speaker heeft namelijk alleen die full-range driver en zelfs twee Home Speakers kunnen geen overtuigende bas produceren. Het moment waarop Richter zijn hand op het gezicht van zijn vijand legt en die vervolgens helemaal opbrandt in een vlammenzee miste de nodige impact.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Daarnaast merkte ik dat de ruimtelijke audio wat gevoel van richting miste. Het geluid klonk inderdaad vrij breed en vulde de kamer. Tegelijkertijd klonk het wat hol, wat vooral te maken heeft met het gebrek aan een woofer voor het lage bereik. Een onderscheid tussen klanken links, rechts, boven en onder in beeld was er echter niet.