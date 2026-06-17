Google onthult nieuwe slimme speaker met Gemini

In de herfst van vorig jaar heeft Google al enkele nieuwe smart home-apparaten voor Gemini gelanceerd. Daar komt nog een nieuw apparaat bij waar velen op zaten te wachten, met name de Google Home Speaker. Dit is de opvolger van de Google Nest Audio die volledig gebouwd is voor Gemini. De slimme speaker heeft een adviesprijs van 119,99 euro, is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order en ligt in de winkelrekken vanaf 25 juni.

De Google Home Speaker behoudt het bekende ontwerp met een soort stoffen mesh cover in het zwart of donkergroen (hazel). In plaats van gekleurde lampjes achter die stof is er nu een gekleurde lichtring onderaan. Er zijn wel nog steeds aanraakgevoelige punten waarmee je de muziek kan bedienen.

Natuurlijke stembediening

(Image credit: Google)

Het belangrijkste verschil met Google Assistant, de oude spraakassistent, is dat Gemini for Home beter begrijpt wat je zegt. Dat zorgt ervoor dat je niet moet spreken in duidelijke commando's, maar natuurlijke spreektaal kan gebruiken. Daarnaast kan je nu kiezen uit tien nieuwe stemmen voor Gemini for Home.

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Veel gebruikers bedienen hun slimme lampen via hun slimme speaker en nu kan je bijvoorbeeld vragen aan de Google Home Speaker om alle lampen uit te schakelen behalve de lamp naast de televisie. Je kan ook meerdere commando's door elkaar geven zoals: "Doe de lichten uit, speel rustgevende muziek en zet een timer voor 20 minuten." Je hoeft dit dus niet meer te doen met drie afzonderlijke commando's.

Je kan nu ook complexere vragen stellen en in gesprek gaan met Gemini for Home. Gemini onthoudt namelijk waar het gesprek over gaat en laat na het antwoord de microfoon kort openstaan zodat jij de tijd hebt om meteen een vervolgvraag te stellen zonder eerst weer "Hey Google" te moeten zeggen.

Verder kan Gemini for Home nu informatie geven op basis van de camerabeelden van je woning. Zo kan je vragen wat er is gebeurd in en rondom het huis wanneer je weg was of vragen of de garagepoort open staat.

Let wel: voor veel van deze functies heb je het Google Home Premium-abonnement nodig. Bij aankoop van een Google Home Speaker krijg je wel zes maanden gratis, waarna je kan beslissen of dit zijn geld waard is.

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360° audio en integratie met Google TV Streamers

(Image credit: Google)

De Google Home Speaker is natuurlijk ook een speaker, hoewel dat duidelijk niet de focus was. We weten alleen dat er "omni-directoinal geluid met een 58mm full-range driver" aanwezig is die moet zorgen voor 360° audio. Verder zegt Google dat de driver twee keer groter is en tweeënhalve keer meer bas levert dan die van de Nest Mini. Dat is echter een heel onredelijke vergelijking, aangezien de Nest Mini fysiek veel kleiner is dan de Google Home Speaker. Qua geluid zit hij wellicht eerder in de buurt van de grotere Nest Audio.

Tot slot kan je nu twee Google Home Speaker verbinden met de Google TV Streamer om te genieten van ruimtelijke surround-sound. Verwacht echter niet te veel. Het zal wellicht beter klinken dan de ingebouwde speakers van je tv, maar niet zo goed als een soundbar.