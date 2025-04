Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zou tegelijkertijd met Galaxy Z Fold 7 verschijnen zonder prijsstijging

Een nieuw lek beweert dat de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 in juli 2025 zou kunnen verschijnen naast de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7, zonder ontwerpwijziging of prijsstijging in zicht.

We verwachten dat beide vouwbare Samsung-telefoons in juli worden gelanceerd net zoals vorig jaar. Dit nieuwste bericht, dat afkomstig is van Techmaniacs (via GSMArena), beweert dat beide telefoons “begin juli” zullen verschijnen en gezelschap krijgen van een nieuwe Galaxy Watch Ultra.

De Galaxy Watch Ultra 2 zou een vergelijkbaar ontwerp hebben als het huidige horloge, maar wel meer opslagruimte en een nieuwe gebruikersinterface hebben. Die interface zou qua ontwerp meer moeten aansluiten bij One UI 7.

Wat de prijs betreft, beweert Techmaniacs dat die ongewijzigd zal blijven. Daarnaast zou Samsung de originele Galaxy Watch Ultra blijven aanbieden voor een lagere prijs. Ze vermelden wel alleen een dollarprijs en die zou rond de 450 dollar zitten, wat zo'n 200 dollar lager dan de originele adviesprijs is.

Elk jaar een nieuwe Galaxy Watch Ultra?

We verwachten al een tijdje dat de Galaxy Watch Ultra 2 in juli van dit jaar zal verschijnen. Als dat zo is, dan wordt dit een model dat we jaarlijks kunnen verwachten naast de standaard Galaxy Watch, die dit jaar toe is aan zijn achtste editie. Of Samsung nog verdergaat met de Pro- en Classic-modellen van de Galaxy Watch is niet geheel duidelijk. Het zou kunnen dat het Ultra-model deze twee volledig vervangt.

Techmaniacs is een minder bekende publicatie en vooral de info over de prijs bekijken we kritisch. Er zijn wel redenen waarom Samsung de prijs van de Galaxy Watch Ultra 2 niet zou verhogen. Het horloge is al erg duur voor een Android-smartwatch en blijft tegelijkertijd goedkoper dan de Apple Watch Ultra 2. Samsung doet niets liever dan goedkoper zijn dan Apple, dus we verwachten niet dat een Galaxy Watch Ultra ooit duurder wordt dan een Apple Watch Ultra.

Al met al zijn dit redelijk plausibele geruchten. Sterker nog, als Samsung in juli de Galaxy Watch Ultra 2 uitbrengt, moeten we niet lang meer wachten op alle officiële informatie.