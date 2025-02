De Samsung Galaxy Z Flip 7 kan wel eens een van de meest populaire foldables van 2025 worden als we kijken naar de populariteit van zijn voorgangers. Samsungs Flip-modellen bieden een mooie combinatie tussen een compacte vormfactor en een iets redelijkere prijs dan de Z Fold-modellen. Dat maakt deze foldables dan ook iets populairder. We zijn benieuwd of deze trend zich ook in 2025 weer zal voortzetten.

Er is in principe nog niets officieel bevestigd over de Samsung Galaxy Z Flip 7, maar er zijn hier en daar al wel wat leaks verschenen. Hieronder vind je dan ook alle nieuwtjes, leaks en geruchten die we tot nu toe voorbij hebben zien komen rondom deze aankomende foldable.

We zullen dit artikel ook tussendoor ook updaten met nieuwe informatie naarmate we dichter bij de onthulling van het apparaat komen.

Laatste nieuws De Samsung Galaxy Z Flip 7 kan een extra efficiënt display gaan gebruiken voor een verbeterde batterijduur.

In het kort

Wat is het? De volgende klaptelefoon van Samsung

De volgende klaptelefoon van Samsung Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk ergens in juli (2025)

Waarschijnlijk ergens in juli (2025) Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk minstens 1.199 euro

Samsung Galaxy Z Flip 6: prijs en releasedatum

Waarschijnlijk weer een lancering in juli

Kan even duur blijven als zijn voorganger

Het lijkt ons vrij waarschijnlijk dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 ergens in juli gelanceerd wordt. Dat is namelijk ook de maand waarin de twee voorgaande Flip-modellen werden aangekondigd (en waarin de Samsung Galaxy Z Flip 6 ook al in de winkel kwam te liggen).

De Galaxy Z Flip 5 lag pas in augustus echt in de winkel en de Z Flip 4 werd zelfs pas in augustus onthuld. Als de lancering van de Samsung Galaxy Z Flip 7 dus niet in juli plaatsvindt, gokken we dat hij in augustus verschijnt.

Er zijn verder nog niet echt veel geruchten verschenen rondom een mogelijke releasedatum, maar de leaker @PandaFlashPro heeft wel al geclaimd dat de productie van Samsungs aankomende foldables in mei van start gaat. Dan zou een aankondiging in juli of augustus dus ook wel kunnen kloppen.

Verschillende bronnen hebben ook al een Galaxy Z Flip 7-codenaam (specifiek 'B7') en een Galaxy Z Flip 7-modelnummer (SM-F751) gespot. Dat suggereert dus ook dat de telefoon in ieder geval in ontwikkeling is.

We hebben ook gehoord dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 misschien dezelfde startprijs zal hebben als de Galaxy Z Flip 6. Dat zou betekenen dat je minstens 1.199 euro moet neerleggen voor de nieuwe klaptelefoon van Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 6: design en display

De Galaxy Z Flip 7 krijgt misschien grotere displays dan zijn voorgangers

Misschien krijgt het toestel ook een beter scharnier

We hoeven niet volledig te vertrouwen op geruchten wanneer we het hebben over het design van de Samsung Galaxy Z Flip 7. Samsung heeft zelf namelijk al aangegeven dat zijn aankomende vouwbare smartphones "verbeterde vormfactors [en] duurzaamheid" zouden hebben (via @Jukanlosreve). De Z Flip 7 werd hier niet specifiek genoemd, maar het is vrijwel zeker dat dit een van de apparaten is waar het bedrijf hier naar verwijst.

Verder hebben we nog gehoord dat de Galaxy Z Flip 7 misschien grotere displays krijgt dan zijn voorganger. Eén bron claimt dat het vouwbare display 6,85 inch groot zal zijn (vergeleken met 6,7 inch) en het coverscherm zou ongeveer 4 inch zijn (vergeleken met 3,4 inch).

Ook claimt de leaker @PandaFlashPro dat het scharnier van de Samsung Galaxy Z Flip 7 soepeler en steviger zal zijn, dat het toestel dezelfde knoppen krijgt als vorig jaar en dat de Galaxy Z Flip 7 een minder opvallende vouwlijn zal hebben dan zijn voorganger.

Samsung Galaxy Z Flip 6: camera's

De camera's krijgen misschien geen upgrade

Dat zou betekenen: 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 10MP-selfiecamera

Er is tot nu toe nog maar één leak over de camera's van de Samsung Galaxy Z Flip 7 verschenen en die klinkt niet veelbelovend. Deze nieuwe foldable zou schijnbaar precies dezelfde camera's krijgen als de Z Flip 6. In dat geval zouden we dus weer te maken hebben met een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide en een 10MP-selfiecamera.

Dat zou toch wel redelijk teleurstellend zijn, dus we hopen dat toekomstige camera-leaks iets anders aangeven. Waarschijnlijk kunnen we er verder wel van uitgaan dat de software voor de camera's verbeterd wordt en dat er ook weer wat nieuwe AI-fotografietools aanwezig zullen zijn.

Samsung Galaxy Z Flip 6: prestaties en batterij

Chipset is nog onduidelijk

Kan dezelfde hoeveelheid RAM en opslag krijgen

Helaas hebben we mogelijk (enigszins) slecht nieuws over de processor van de Samsung Galaxy Z Flip 7. Volgens één gerucht zal hij gebruikmaken van een Exynos 2500.

Dat moet Samsungs krachtigste eigen smartphonechip van 2025 worden. Hij zal naar verwachting wel beter presteren dan de Snapdragon 8 Gen 3 in de Samsung Galaxy Z Flip 6, maar we betwijfelen of hij kan concurreren met de Snapdragon 8 Elite (die in de Samsung Galaxy S25-serie wordt gebruikt). Samsungs eigen chips hebben in het verleden niet altijd even goed gepresteerd als hun Snapdragon-tegenhangers en we hadden eigenlijk ook gehoopt dat de Galaxy Z Flip 7 gewoon op die nieuwe 8 Elite zou draaien.

Er is nog wel enige hoop dat het toestel de Snapdragon 8 Elite krijgt, want een andere bron claimt dat er prototypes van de Samsung Galaxy Z Flip 7 met beide processoren zijn. Samsung heeft bovendien nog nooit een Exynos-chip gebruikt in een vouwbare telefoon, dus we verwachten eerlijk gezegd de Snapdragon 8 Elite. Verder hebben we ergens anders gehoord dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB RAM krijgt en dat je kan kiezen tussen 256GB of 512GB aan opslagruimte. Die specs zouden dan dus hetzelfde zijn als die van het huidige model.

De leaker @PandaFlashPro heeft op X gepost dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 een grotere vapor chamber krijgt dan de Z Flip 6. Dat zou het nieuwe toestel koeler moeten houden en ervoor moeten zorgen dat je minder snel met throttling te maken hebt.

Die vapor chamber kan misschien ook helpen bij het verbeteren van de batterijduur, net als het gebruik van een efficiënter display. Helaas hebben we tot nu toe nog niets gehoord over de batterij zelf. De Samsung Galaxy Z Flip 6 heeft in ieder geval een 4.000mAh-batterij, dus we verwachten dat de Z Flip 7 minstens diezelfde capaciteit zal hebben (hopelijk natuurlijk meer).