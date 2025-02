Samsung Galaxy Z Fold 7: nieuws, geruchten en meer

Nu de Samsung Galaxy S25-serie gearriveerd is, kijken we natuurlijk meteen alweer vooruit naar de volgende grote smartphonelancering van Samsung. Dat zal waarschijnlijk de lancering van de Samsung-foldables voor 2025 zijn.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 kan weer het meest premium model van die serie worden, al gaan er ook geruchten rond over een tri-fold model die ongetwijfeld nog duurder zal zijn. Hoe dan ook, de Z Fold 7 zal waarschijnlijk ook weer een zeer indrukwekkend toestel worden.

We weten nog maar weinig zeker over de aankomende telefoon op dit punt, maar leaks en geruchten hebben al gewezen op mogelijke specs, features en andere details. Al deze informatie vind je hieronder.

Laatste nieuws De Samsung Galaxy Z Fold 7 kan een betere batterijduur dan zijn voorganger krijgen dankzij een efficiënter scherm.

In het kort

Wat is het? De volgende boekvormige foldable van Samsung

De volgende boekvormige foldable van Samsung Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk in juli (2025)

Waarschijnlijk in juli (2025) Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk minstens 1.999 euro

Samsung Galaxy Z Fold 7: prijs en releasedatum

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Wordt waarschijnlijk gelanceerd in juli (gebaseerd op voorgaande jaren)

Prijs blijft naar verwachting hetzelfde als vorig jaar

Tot nu toe is er nog geen nieuws verschenen over wanneer de Samsung Galaxy Z Fold 7 precies gelanceerd wordt, maar aangezien de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Fold 5 allebei in juli werden aangekondigd. We gokken dus dat de aankondiging van dit nieuwe model ook weer in juli zal plaatsvinden en dat de telefoon vervolgens vanaf eind juli of begin augustus in de winkel ligt.

We kunnen in ieder geval wel met enige zekerheid zeggen dat de telefoon in ontwikkeling is. Meerdere bronnen zijn al codenamen en modelnummers voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 tegengekomen. Daarnaast claimt de leaker @PandaFlashPro dat de productie van het toestel in mei begint. Dan klinkt een lancering in juli inderdaad wel redelijk geloofwaardig.

Over de mogelijke prijs heeft één bron gezegd dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 hetzelfde zal kosten als zijn voorganger. Als dat (in onze regio) klopt, zou het een startprijs van 1.999 euro betekenen.

Samsung Galaxy Z Fold 7: design en display

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 krijgt eventueel grotere schermen dan de Z Fold 6

Hij kan ook iets dunner worden

De vouwlijn lijkt dit jaar minder opvallend te worden

Tijdens een meeting over zijn financiële situatie heeft Samsung zelf al aangegeven dat zijn aankomende vouwbare smartphones "verbeterde vormfactors [en] duurzaamheid" zouden hebben (via @Jukanlosreve). We kunnen dus waarschijnlijk wel wat veranderingen voor het design en de bouwkwaliteit van de Samsung Galaxy Z Fold 7 verwachten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Om welke veranderingen zal het dan precies gaan? Nou, we hebben in ieder geval van één bron gehoord dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 dezelfde schermformaten kan krijgen als de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Dat zou betekenen dat we te maken hebben met een 8-inch vouwbaar scherm en een 6,5-inch coverscherm. De Galaxy Z Fold 6 heeft een 7,6-inch vouwbaar scherm en een 6,3-inch coverscherm.

We blijven voor nu nog maar een beetje sceptisch over deze informatie, maar meerdere andere bronnen hebben recentelijk geclaimd dat de Z Fold 7 hetzelfde formaat displays zal hebben als de Z Fold Special Edition.

We hebben verder ook gehoord dat Samsung overweegt om geen digitizer toe te voegen aan het scherm van de Galaxy Z Fold 7. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de telefoon zo'n 1,5 mm dunner wordt, maar het betekent waarschijnlijk ook dat een bijbehorende S Pen dikker moet worden en een batterij nodig heeft (en dus ook opgeladen moet worden). Zonder een digitizer in het display moet de stylus namelijk zelf stroom gebruiken om interactie met het scherm mogelijk te maken.

Deze claim over het gebrek aan een digitizer en een nieuw design voor de S Pen hebben we ook al vanuit een andere bron gehoord, dus deze kan wel eens accuraat zijn. Nog een andere bron heeft ook weer hetzelfde geclaimd, maar voegt hieraan toe dat deze designverandering ervoor zorgt dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 minder dan 10 mm dik zal zijn wanneer dichtgevouwen. Dat zou dit het dunste Z Fold-model tot nu toe maken. Dit zou echter wel kunnen zorgen voor een "downgrade" voor de S Pen, maar wat deze downgrade precies inhoudt, geeft de bron niet aan.

Als laatste heeft de leaker @PandaFlashPro op het gebied van design ook nog geclaimd dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 een minder opvallende vouwlijn zal krijgen dan zijn voorganger. Ook zou het scharnier soepeler en steviger moeten zijn.

Samsung Galaxy Z Fold 7: camera's

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Galaxy Z Fold 7 kan een nieuwe 200MP-hoofdcamera krijgen

Nog geen nieuws over de andere camera's

Tot nu toe hebben we nog maar een claim gehoord rond de camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 7 en die stelt dat het toestel dezelfde 200MP-hoofdcamera krijgt als de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Dat zou een flinke upgrade zijn ten opzichte van de 50MP-hoofdcamera van de Samsung Galaxy Z Fold 6.

We hebben nog niets gehoord over de andere camera's, maar zowel de Samsung Galaxy Z Fold 6 als de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition hebben nog een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom, een 12MP-ultrawide met een 120 graden gezichtsveld, een 10MP-selfiecamera op het coverscherm en een 4MP-selfiecamera op/onder het vouwbare display. Er is dus een redelijk grote kans dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 uiteindelijk toch weer een aantal van die camera's zal gebruiken.

De Z Fold 6 heeft zijn binnenste 4MP-selfiecamera nog onder het display verwerkt, maar op de Z Fold Special Edition is die lens niet meer verborgen onder het scherm. We weten nog dus nog niet of die camera aan de binnenkant op de Z Fold 7 onder het display zal zitten of niet.

Samsung Galaxy Z Fold 7: prestaties en batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Krijgt waarschijnlijk de Snapdragon 8 Elite-chip

Misschien weer 12GB aan RAM, net als het huidige model

Volgens één bron zal de Samsung Galaxy Z Fold 7 een Snapdragon 8 Elite-chip gebruiken. Dat is in ieder geval ook wel wat wij verwachten, aangezien dat ook de chip is die in de Samsung Galaxy S25-serie zit. Die chip is veel krachtiger dan de Snapdragon 8 Gen 3 in de Galaxy Z Fold 6.

Dezelfde bron zegt ook dat we 12GB aan RAM kunnen verwachten en de keuze krijgen tussen 256GB, 512GB en 1TB aan opslagruimte. Die specs zouden in dat geval dus ook overeenkomen met die van het huidige model.

Een andere bron heeft ook al gesuggereerd dat de nieuwe foldable een snellere processor krijgt dan de Z Fold 6. Deze bron en @PandaFlashPro hebben het allebei ook gehad over een grotere vapor chamber (die moet zorgen voor betere langdurige prestaties) en betere speakers.

Wat de Samsung Galaxy Z Fold 7 misschien helaas niet krijgt, is een grotere batterij. Eén bron claimt namelijk dat de batterij van de Z Fold 7 even groot is als die van de Samsung Galaxy Z Fold 6. Het zou in dat geval dus weer om een 4.400mAh-batterij gaan. De batterijduur kan echter nog steeds verbeterd worden door het gebruik van een efficiënter display (en een efficiëntere chip).