Samsung toont vouwbaar display zonder vouwlijn

Vouwbare smartphones beloven een tabletervaring van een apparaat dat in je broekzak past (de boekvormige foldables tenminste), maar er is tot nu toe nog wel altijd een duidelijk, opvallend verschil geweest tussen het display van een "normale" telefoon en het vouwbare display van een foldable: de vouwlijn. Deze is niet altijd meer enorm opvallend, maar kan toch op al deze toestellen nog steeds een afleiding zijn als hij het licht net op de juiste (of eigenlijk verkeerde) manier vangt. Samsung Display heeft dit probleem misschien eindelijk opgelost met een design dat we hopelijk op de Galaxy Z Fold 7 terug zullen zien.

Op alle vouwbare smartphones zit in het midden van het vouwbare scherm een duidelijke vouwlijn die je kan zien en voelen. Dat is ook wel enigszins logisch, want daar zit ook het scharnier aan waarmee het toestel dubbel kan worden gevouwen. Nu heeft Samsung Display (het onderdeel van Samsung dat werkt aan displays voor tv's en smartphones en losstaat van Samsung Electronics, dat juist weer de tv's, smartphones en andere gadgets zelf maakt) tijdens MWC 2025 een design getoond van een foldable zonder vouwlijn.

Sommige voorgaande ontwerpen voor foldables zijn al dicht in de buurt gekomen. Zo heeft de Galaxy Z Fold 6 een veel minder opvallende vouwlijn dan de Google Pixel 9 Pro Fold en vanuit sommige hoeken zie je deze ook al helemaal niet meer. Ook de Oppo Find N5 heeft de vouwlijn al veel minder afleidend gemaakt, maar tot nu toe is er nog geen enkele smartphone verschenen die hem volledig heeft laten verdwijnen.

Beelden van het nieuwe vouwbare display van Samsung Display (via Android Central) tonen geen zichtbare vouwlijn en we zien het scherm vanuit meerdere hoeken. De verbeteringen zijn heel duidelijk te zien, omdat er naast het nieuwe display ook een Samsung Galaxy Z Fold 6 te zien is, met zijn minimale vouwlijn.

(Image credit: Future / Harish Jonnalagadda / Android Central)

Dit design is veelbelovend voor foldable-fans, zeker vanwege een aantal extra details die we hieronder zullen belichten. Toch is het het wel waard om te benoemen dat hoewel Samsung Display en Samsung Electronics nauw samenwerken, ze wel los van elkaar staan. Het zou dus kunnen dat dit nieuwe display klaar is voor productie, maar dat het nog niet klaar was toen de Z Fold 7 (die ergens in juli verwacht wordt) werd ontworpen.

Er bestaat dus ook een kans dat dit nieuwe display pas op de Galaxy Z fold 8 van volgend jaar verschijnt en het zou natuurlijk ook nog langer kunnen duren als Samsung tegen bepaalde uitdagingen aanloopt bij het productieproces of als het display momenteel nog te duur is. We zullen natuurlijk pas tijdens de Z Fold 7-lancering later dit jaar zien of we met dit nieuwe display te maken hebben. We hopen sowieso dus vanwege de vouwlijn dat dit scherm zijn debuut zal maken op Samsungs foldables van 2025, maar ook vanwege een aantal andere designdetails.

Meer dan alleen een scherm zonder vouwlijn

Het eerste nieuwe designdetail is een verandering voor de selfiecamera onder het vouwbare scherm. De Galaxy Z Fold 6 gebruikt momenteel namelijk een selfiecamera die onder het scherm verborgen zit, maar het nieuwe display heeft juist weer een uitsparing voor een 'punch-hole'-selfiecamera. De camera onder het display is wel iets minder opvallend wanneer je iets op het volledige scherm aan het bekijken bent, maar deze is ook nooit volledig onzichtbaar en is kwalitatief wel echt duidelijk slechter dan de gemiddelde selfiecamera.

De Google Pixel 9 Pro Fold gebruikt ook gewoon een punch-hole-selfiecamera en we vinden dat vanwege de betere kwaliteit dus ook een beter design. Hopelijk krijgt de Galaxy Z Fold 7 (of 8) dus ook een punch-hole-selfiecamera aan de binnenkant.

Samsung kan wel het een en ander leren van Google's meest recente foldable. (Image credit: Peter Hoffmann)

De andere verandering is dat dit scherm zonder vouwlijn groter lijkt te zijn dan dat van de Z Fold 6. Als je dit scherm in twee helften opdeelt, lijken beide helften een vorm te hebben die meer lijkt op die van een traditionele smartphone (en dus minder smal en lang dan we gewend zijn van de Z Fold-modellen). Een groter vouwbaar scherm is natuurlijk nooit verkeerd, maar die afmeting heeft ook altijd een invloed op de grootte van het coverscherm. Die zou in dit geval dus ook groter worden. Het coverscherm op de Z Fold 6 kan voor sommigen nog steeds wat te smal aanvoelen en hij heeft nou eenmaal een vrij aparte beeldverhouding die in sommige apps voor problemen kan zorgen. De Google Pixel 9 Pro Fold en sommige andere foldables gebruiken dan ook een beeldverhouding en schermgrootte die veel meer lijken op die van standaard smartphones.

Dit nieuwe scherm zonder vouwlijn lijkt Samsungs apparaten dus dichter bij zijn rivalen te brengen qua beeldverhouding en schermgrootte. Aan de andere kant kan dit natuurlijk ook gewoon een bepaalde stijl zijn die Samsung Display wilde vertonen, terwijl Samsung Electronics uiteindelijk alsnog voor een design kan kiezen dat meer lijkt op de huidige modellen, maar wel dit nieuwe soort display gebruikt. Het lijkt er in ieder geval op dat dit op meerdere vlakken een upgrade wordt voor de Galaxy Z Fold 7, 8 of welke Samsung-foldable dit scherm dan ook uiteindelijk krijgt.