Samsung Galaxy Z Fold 7-renders teasen dunner design en grotere displays

De aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7 lijkt een vernieuwd design te krijgen. Het toestel zou vooral merkbaar dunner worden en dus eventueel opengevouwen nog maar 4,5 mm dik meten.

Dit gerucht komt vanuit de bekende leaker OnLeaks in samenwerking met Android Headlines. De leaker heeft ons voorzien van renders van de Galaxy Z Fold 7 die gebaseerd zijn op insider-informatie. Als die informatie accuraat blijkt te zijn, dan wordt de dikte van Samsungs grootste foldable inderdaad flink verminderd. De Galaxy Z Fold 6 is opengevouwen namelijk nog 5,6 mm dik. Met deze zogenaamde dikte zou de Fold 7 ook nog net iets dikker zijn dan 's werelds dunste vouwbare smartphone, de Oppo Find N5. Dat model is opengevouwen namelijk 4,35 mm dik (of ja, dun).

Los van het feit dat het toestel er dus iets dunner uit kan zien, en dat de hoeken van het display misschien iets scherper worden en de bezels iets smaller, lijkt de Galaxy Z Fold 7 naar verwachting toch nog erg op zijn voorganger. Die leek ook nog heel erg op de Galaxy Z Fold 5. Samsung heeft de afgelopen jaren niet heel veel veranderd aan de designs van zijn smartphones.

Wat misschien niet meteen te zien is bij de nieuwe renders, is dat het binnenste display nu schijnbaar 8,2 inch groot is. Dat is een redelijke upgrade voor de displaygrootte. Het vouwbare scherm van de Galaxy Z Fold 6 is namelijk 7,6 inch groot. Het coverdisplay lijkt ook vergroot te worden van 6,3 inch naar 6,5 inch.

Verder zou de Z Fold 7 afmetingen van 158,4 x 143,1 x 4,5 mm hebben. Dat suggereert dat het coverscherm van de nieuwe Fold breder zal zijn dan dat van zijn voorganger. Dat kan een plus- of minpunt zijn, afhankelijk van of je het coverscherm op oudere Z Fold-modellen juist fijn vond of te smal. Op de eerste modellen was dit scherm wel echt duidelijk te smal, maar bij de laatste paar generaties vonden sommige mensen hem juist fijn voor bediening met één hand. Tegelijkertijd vinden sommige mensen het coverscherm op Samsungs Fold-modellen nog steeds te smal.

Over het algemeen vinden wij een beetje extra schermruimte geen probleem. Bij een foldable is het ook juist wel handig, omdat je zo'n apparaat tegelijkertijd ook als een compacte tablet wil gebruiken. Meer schermruimte betekent dan dat je productiever aan de slag kan met het apparaat.

Naast de bovenstaande verbeteringen verwachten we ook nog dat de Galaxy Z Fold 7, net als de Galaxy S25-serie, op de Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chip zal draaien. Daarnaast zou zijn hoofdcamera nu een 200MP-sensor krijgen (in plaats van 50MP). De grootste upgrades hebben waarschijnlijk echter meer met de software te maken. Samsung zal ongetwijfeld de focus ook weer op AI-tools en -features leggen bij de lancering.

En de Z Flip 7 dan?

De Samsung Galaxy Z Flip 7 lijkt ook krachtiger te worden dan de Z Flip 6. (Image credit: Philip Berne / Future)

Een ander foldable-gerucht (vanuit de Koreaanse website The Bell) haalt nogmaals aan dat Samsung niet genoeg Exynos 2500-chips wist te produceren om ze te gebruiken in de Galaxy S25-serie en dat we daarom wereldwijd met Snapdragon-chips te maken hadden.

Het schijnt dat de productie van Samsungs eigen chips nog steeds niet vlekkeloos verloopt en daarom wordt er nu dus voorspeld dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 ook weer een Qualcomm-chip krijgt. De zogenaamde Samsung Z Flip FE zou misschien wel voorzien worden van de Exynos 2500. Dat klinkt ook niet als een hele vreemde keuze, aangezien dat een goedkopere variant van het Galaxy Z Flip-model moet worden.

Als de Galaxy Z Flip 7 inderdaad een Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chip krijgt, zal het toestel dus ook weer ware flagship-prestaties bieden. Dat is natuurlijk handig voor de verwachte AI-features, maar het betekent ook dat het onwaarschijnlijk is dat de prijs zal dalen ten opzichte van vorig jaar.

The Bell heeft ook aangegeven dat Samsung overweegt om een nieuwe Exynos 2600-chip in de Galaxy S26-serie te stoppen. Dat gebeurt dan natuurlijk pas volgend jaar, maar aangezien Samsung hier in Nederland en België wel vaker Exynos-chips heeft gebruikt in de standaard en Plus-modellen uit de S-serie, zou het ons niets verbazen als dat bij de Galaxy S26 weer het geval is. We zien echter liever Snapdragon-chips in alle toestellen, want die zijn toch over het algemeen wel krachtiger.

Hoe dan ook, we verwachten Samsungs nieuwe foldables dit jaar ergens rond juni of juli te zien. Er zullen in de tussentijd ongetwijfeld nog veel meer geruchten en leaks verschijnen.