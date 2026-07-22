"Dit hadden ze eerder moeten doen": ik kon de bredere vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 8 al uitproberen

Samsung heeft zonet drie nieuwe vouwbare smartphones aangekondigd. Twee daarvan zien er bekend uit. De Galaxy Z Flip 8 lijkt sterk op de Galaxy Z Flip 7, terwijl de Galaxy Z Fold 8 Ultra sterk lijkt op de Galaxy Z Fold 7. De vreemde eend in de bijt is de Samsung Galaxy Z Fold 8. Deze vouwbare smartphone is veel breder en heeft eerder het formaat van een paspoort wanneer hij dichtgevouwen is.

De marketing van Samsung maakt alvast één ding duidelijk: deze vouwbare smartphone moet de ster van de show zijn, de grote aandachtstrekker en bij voorkeur de telefoon die in jouw winkelmandje terechtkomt. Met een adviesprijs van 1.999 euro is dat echter niet zo vanzelfsprekend.

Ik had de kans om de Galaxy Z Fold 8 voor zijn lancering al kort uit te proberen. Hieronder lees (en zie) je mijn eerste indrukken.

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Het went snel

Image 1 of 2 De Z Fold 8 (links) en Fold 8 Ultra (rechts) (Image credit: Blue Pixl Media) De Z Fold 8 (links) en Fold 8 Ultra (rechts) (Image credit: Blue Pixl Media) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Op de foto's hierboven zie je hoe de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Fold 8 Ultra zich tot elkaar verhouden. De nieuwe vormfactor is breder, zowel in gesloten als open toestand. Gesloten heeft de Z Fold 8 ongeveer de vorm van een paspoort (een verhouding van 4:3) en dit ligt verrassend goed in de hand. Aanvankelijk dacht ik dat de bredere vormfactor vreemd zou aanvoelen, maar zodra ik de Galaxy Z Fold 8 in mijn hand had, merkte ik snel dat ook dit "gewoon" een smartphone is.

Opengevouwen heeft het scherm een verhouding van 16:10. Dat voelde ook vertrouwd aan en dat is niet zonder reden. 16:10 is namelijk de verhouding van veel laptop- en tabletschermen. Hoewel Samsung vaak zei dat de vorige Folds een kleine tablet in je broekzak waren, is de Galaxy Z Fold 8 pas de eerste waarbij ik ook echt dat gevoel had. Het binnenste scherm meet 7,8 inch en is daarmee een tikkeltje kleiner dan dat van de iPad mini (8,3 inch). Dat is ook goed nieuws voor apps want die werken allemaal "normaal", zoals op de gemiddelde tablet.

Ondanks de bredere vorm, kon ik de gesloten Galaxy Z Fold 8 makkelijk met één hand gebruiken. Bovendien gingen de apps die ik had getest goed om met deze vorm. Ook typen op het buitenste scherm ging vlot. Het scherm aan de binnenkant is vooral een genot om video's op te kijken. Zoals je op de tweede foto hierboven ziet, vult de video bijna het hele binnenste scherm van de Galaxy Z Fold 8. Op het eerder vierkante scherm van de Galaxy Z Fold 8 Ultra zijn de zwarte randen boven- en onderaan veel dikker.

Hoewel ik terughoudend was toen ik de Galaxy Z Fold 8 op foto's en vanaf een afstand zag, is mijn mening volledig omgedraaid toen ik hem daadwerkelijk in mijn handen had. Dit voelt voor mij persoonlijk als een logischere vormfactor (zowel open als gesloten) voor een vouwbare smartphone.

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Enkele primeurs en verbeterpunten

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 en Flip 8 (Image credit: Blue Pixl Media)

De Samsung Galaxy Z Fold 8 komt met enkele primeurs voor het merk. Zo is dit de lichtste Fold tot nu toe (201 gram), gebruikt hij een silicon-carbon batterij en is het vouwbare scherm aangepast zodat de vouwlijn minder zichtbaar is.

Door silicon-carbon technologie te gebruiken, heeft Samsung toch een batterij van 4.800mAh in de Galaxy Z Fold 8 kunnen proppen. Dit moet goed zijn voor een hele dag gebruik. Daarnaast is de opbouw van het vouwbare scherm veranderd en wordt er nu onder andere titanium gebruikt. De vouwlijn is nog steeds niet onzichtbaar, maar wel minder zichtbaar dan bij de vorige generaties.