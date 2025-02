Samsung hint zelf naar lancering van Galaxy Z Flip FE in 2025

Een nieuwe leak lijkt het bestaan van de langverwachte Samsung Galaxy Z Flip FE te bevestigen. Deze nieuwe informatie komt interessant genoeg vanuit Samsung zelf. Er wordt naar het apparaat gehint in de servers die voor 'over-the-air' software-updates zorgen.

De gelekte details werden gedeeld op sociale media door de leaker Erencan Yılmaz. Deze leaker ontdekte dat Samsung software-updates stuurt naar een apparaat met het modelnummer 'SM-F761'. Dat modelnummer hoort niet bij een bestaand Samsung-apparaat. Dat lijkt misschien niet veel te onthullen over wat voor apparaat dit wordt, maar we zijn vrij zeker dat het om de Samsung Galaxy Z Flip FE gaat. Samsungs modelnummers houden namelijk een bepaald patroon aan.

Modelnummers beginnen met 'SM' en de letters en nummers die na het streepje volgen, geven aan om wat voor apparaat het gaat. Hier gaat het dus om 'F761', waarbij de F meestal aangeeft dat het om een foldable gaat, de 7 aangeeft dat het om een Flip-model gaat (niet een Fold) en de 61 aangeeft welke specifieke editie het is.

De Z Flip 5 heeft het modelnummer 'SM-F731' en de Z Flip 6 gebruikt 'SM-F741'. Logischerwijs krijgt de Z Flip 7 dus het modelnummer 'SM-F751'. De 'SM-F761' zou dus gewoon de Z Flip 8 kunnen aanduiden, maar het zou wel vreemd zijn voor Samsung om nu al software-updates te versturen voor een apparaat dat waarschijnlijk nog meer dan een jaar verwijderd is van een lancering.

Het lijkt dus in ieder geval om een nieuwe foldable te gaan en als het niet de Z Flip 8 is, lijkt de langverwachte Samsung Galaxy Z Flip FE ons de meest logische optie. Hoewel we redelijk veel vertrouwen hebben in deze voorspelling (en de informatie uit deze leak), is het belangrijk om te benoemen dat we natuurlijk nog niets zeker weten.

De meest interessante smartphonelancering van 2025?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Naast het teasen van het bestaan van een van Samsungs aankomende foldables, geeft deze leak ons niet veel andere informatie. Gelukkig kunnen andere Galaxy Z Flip FE-leaks ons iets meer informatie geven.

Ten eerste lijkt dit FE-model hetzelfde display te krijgen als de Z Flip 7 en een andere leak geeft aan dat hij de beste processor van Samsung zal gebruiken. Dat zal naar verwachting de Exynos 2500-chip zijn. Die processor moet natuurlijk ondersteuning bieden voor alle Galaxy AI-features die aanwezig zullen zijn op het apparaat. De leaks hebben tot nu toe nog niets bevestigd over de camera-specs en we gokken dat er op dat vlak het meeste wordt ingeleverd om een lagere prijs te kunnen bereiken.

Of de Z Flip FE nou zwakkere camera's krijgt of niet, we denken dat dit wel eens de meest interessante Samsung-foldable van 2025 kan worden. En dat terwijl er dit jaar naar verwachting ook een Samsung tri-fold lancering zal plaatsvinden.

We vinden over het algemeen nog steeds wel dat het Fold-design iets meer te bieden heeft dan het Flip-design, maar de Flip FE kan er wel voor zorgen dat mainstream foldables iets toegankelijker worden. Het is natuurlijk altijd mooi als meer mensen een nieuwe technologie kunnen ervaren en dit kan ook zorgen voor meer interesse in foldables en vervolgens dus voor meer ontwikkelingen en nieuwe ontwerpen. Momenteel zijn vouwbare smartphones nog niet echt een mainstream succes. Extra interesse kan ervoor zorgen dat meer merken, waaronder bijvoorbeeld Apple, hun eigen foldables zullen ontwikkelen en dat meer merken misschien ook goedkopere vouwbare telefoons uit zullen brengen. Daar zijn er momenteel namelijk niet veel van.

We verwachten in principe dus dat het apparaat zelf prima zal zijn, maar het is vooral de potentie om foldables interessanter te maken voor een breder publiek die erg interessant is. Als de Z Flip FE de juiste combinatie van features en prijs weet te bieden, kan het apparaat een grote invloed hebben op de toekomst van foldables.