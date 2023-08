De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een waardige opvolger voor de Z Fold 4. Hij biedt een plattere en lichtere behuizing, maar blijft verder bij het bekende design. Het toestel is meer dan krachtig genoeg, is veelzijdig en ontworpen met de stevige materialen. Helaas stellen de onveranderde camera's en verhoogde adviesprijs wel wat teleur.

Samsung Galaxy Z Fold 5: review in een notendop

We zijn erg tevreden met vrijwel alles dat Samsung heeft gedaan met deze nieuwste versie van zijn meest premium vouwbare smartphone. De Samsung Galaxy Z Fold 5 is nu duidelijk een beter apparaat voor mobiele productiviteit dan zijn voorganger.

Het is erg mooi om te zien dat het apparaat nu volledig plat kan worden dichtgevouwen en dat hij ook merkbaar dunner en lichter is dan de Galaxy Z Fold 4. We hoopten vooral op een sneller apparaat en dat hebben we dan ook gekregen dankzij de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-processor. Dit is de premium chip die Samsung momenteel op al zijn meest premium modellen gebruikt.

Wat ons helaas wel een beetje frustreert aan dit toestel, zijn de dingen die we missen en bepaalde teleurstellende, maar waarschijnlijk nodige, designkeuzes. Samsung heeft niets veranderd aan de camera-hardware van de Z Fold 4. Zelfs die matige 4MP-camera onder het binnenste display is nog steeds aanwezig. We snappen dat het camerablok op de achterkant al uit bovengemiddelde sensoren bestond, maar begint nu enigszins verouderd aan te voelen.

We snappen niet waarom Samsung niet gewoon het krachtige camerasysteem van de Galaxy S23 Ultra aan deze telefoon heeft toegevoegd. Nou ja, waarschijnlijk snappen we het wel, want die periscoopcamera met 10x optische zoom zou het toestel waarschijnlijk dikker hebben gemaakt en Samsung wilde hem juist dunner maken.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 5 een minimale adviesprijs van 1.899 euro gegeven en het bedrijf is ook heel erg trots op de aangepaste (dunnere) S Pen voor het apparaat, maar die S Pen wordt niet meegeleverd bij het toestel en dat vinden wij voor die prijs jammer.

Verder vinden we het flexibele 7,6-inch display echt geweldig en waren we erg blij met de verbreding van het coverscherm op Galaxy Z Fold 4, maar we realiseren ons inmiddels toch wel dat het erg dunne (en langwerpige) 6,2-inch display aan de voorkant van de Galaxy Z Fold 5 niet echt geweldig is voor productiviteit in de praktijk.

Het coverscherm is overigens wel goed voor meer dan alleen foto's maken en door content (op sociale media) browsen, maar typen op dit scherm voelt niet geweldig. De toetsen zijn te klein om comfortabel op te typen en daardoor maak je ook sneller fouten. In sommige apps zit het toetsenbord ook echt net boven de homeknop (als je die op het scherm hebt staan) en daardoor kan je vervelend genoeg tijdens het typen ook heel gemakkelijk ineens een app uit worden gegooid als je per ongeluk iets te laag tikt met je vinger. Wel is het coverscherm vrij gemakkelijk met één hand te bedienen dankzij zijn smalle beeldverhouding, al moet je je hand misschien een beetje verplaatsen om de bovenkant van het scherm te bereiken.

Ondanks deze problemen, zijn we nog steeds grote fans van de Galaxy Z Fold 5. Hij voelt fijn in de hand en is ook leuk om te gebruiken, hij maakt mooie foto's, al zijn ze soms iets te verzadigd. Hij is ook zo snel en responsief als je kan verwachten van een nieuwe Samsung-smartphone. Als dit je eerste Fold is, dan is het een geweldige keuze, maar als je al een Galaxy Z Fold 4 (of 3) hebt, dan kan je beter wachten op de Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Adviesprijs vanaf 1.899 euro

Prijsverhoging van 100 euro vergeleken met vorig jaar

Helaas geen S Pen inbegrepen in de prijs

Samsung onthulde de Samsung Galaxy Z Fold 5 samen met de Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic en een collectie van Galaxy Tab S9-tablets op 26 juli tijdens zijn Samsung Unpacked-evenement in Zuid-Korea. Hij is inmiddels beschikbaar op Samsung's website (al schijnt het aanbod hier een beetje achter te lopen op de vraag) en bij verschillende mobiele providers en online retailers.

Met een prijs van minimaal 1.899 euro is de Galaxy Z Fold 5 een van de duurste smartphones op de markt. Een iPhone 14 Pro Max met 512GB aan opslagruimte (vergeleken met de 256GB van het Z Fold 5-basismodel) kost in vergelijking net iets minder met een prijs van 1.866 euro (al kost Apple's 1TB model van de Pro Max verbazingwekkend genoeg 2.126 euro). De iPhone 14 Pro Max is echter een telefoon met maar één uitstekend scherm. De Galaxy Z Fold 5 is eigenlijk een twee-in-een apparaat met een mooi 6,2-inch scherm aan de buitenkant en een geavanceerd 7,6-inch flexibel scherm aan de binnenkant. Als dat nog niet premium genoeg is, dan zijn er natuurlijk ook nog de vijf verschillende camera's.

Helaas is de prijs dit jaar 100 euro hoger dan vorig jaar. Nou is het natuurlijk ook niet precies dezelfde telefoon als de Z Fold 4 van vorig jaar. Hij is nu platter en sneller, dus je krijgt wel een beter toestel voor die extra 100 euro.

Het is wel erg jammer dat Samsung voor deze prijs niet gewoon de bijbehorende S Pen in de verpakking stopt. Het is een leuk hulpmiddel om te gebruiken op het grote display van de Z Fold 5 en kan soms erg nuttig zijn, dus waarom zou je hem niet in de doos erbij stoppen en de telefoon op die manier nog iets aantrekkelijker maken?

Hoe dan ook, uiteindelijk zit je toch vaak niet per se vast aan die adviesprijs. Er zijn namelijk altijd wel deals te vinden, of je kan je oude telefoon inruilen, zodat je soms uiteindelijk maar de helft van die adviesprijs hoeft te betalen. In principe zou niemand echt de volledige adviesprijs moeten hoeven betalen voor deze smartphone.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: design

Dunner en merkbaar lichter

Geen opening meer bij het scharnier, vouwt helemaal plat

Stevige materialen

Aan het design van de Samsung Galaxy Z Fold 5 merk je dat het hier gaat om 'evolutie' en geen 'revolutie'. Hij ziet er over het algemeen vrijwel hetzelfde uit als de Galaxy Z Fold 4, maar er zijn een aantal belangrijke (en erg welkome) verschillen te vinden.

Dit is een veel lichtere telefoon. Hij is ongeveer 11 gram lichter dan zijn voorganger en met 252 gram in totaal is hij ook 30 gram lichter dan de relatief zware, maar uitstekende Google Pixel Fold (282 gram). Het display, dat wordt beschermd door Gorilla Glass Victus 2 (wat 25% sterker is dan de Victus Plus op de Fold 4) en het aluminium frame kan nu ook helemaal plat worden gevouwen. In combinatie met de millimeter die Samsung van de dikte af heeft weten te halen, zorgt dit ervoor dat je met een veel dunner en lichter apparaat te maken hebt. Hij ligt echt fijn in de hand.

Om ervoor te zorgen dat de telefoon nu helemaal plat kan worden gevouwen, heeft Samsung het scharnier helemaal opnieuw ontworpen. De technologie die het bedrijf een paar jaar geleden introduceerde om stof en kruimels uit het scharnier te houden is nog steeds aanwezig. Het nieuwe scharnier lijkt er ook voor te hebben gezorgd dat de vouw in het scherm net iets minder opvalt. Je kan de vouw nog steeds zien en voelen, maar hij lijkt wel iets minder duidelijk aanwezig te zijn.

De knoppen en de oplaadpoort zijn ook vrijwel hetzelfde. De speaker-grills aan de boven- en onderkant van de telefoon zijn iets kleiner dan ze waren op de Z Fold 4 en daarnaast vind je onderaan ook een USB-C-poort en een microfoonpoort. Aan de bovenkant zitten ook nog een paar microfoons. Als je de telefoon opengevouwen hebt, dan zit er linksboven aan de zijkant een simkaarthouder en aan de rechterkant vind je dan de volumeknoppen en de aan/uitknop met vingerafdrukscanner.

De vingerafdrukscanner is een van de twee biometrische beveiligingsopties die je kan gebruiken. Je kan verder namelijk ook nog je gezicht laten scannen om de telefoon te ontgrendelen. We hebben geen problemen ondervonden bij het gebruiken van de vingerafdrukscanner of de gezichtsscanner.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ook al is er qua hardware niets veranderd aan de vijf camera's ten opzichte van de Z Fold 4, het camerablok achterop is wel iets aangepast. Samsung heeft een stukje metaal van het aluminium camerablok afgehaald en daarvoor ook de flitser uit het camerablok gehaald en ernaast geplaatst.

Verder is alles eigenlijk hetzelfde. We waren gelukkig al fans van het vorige design en het was op de Z Fold 4 al erg fijn dat het coverscherm iets breder was geworden vergeleken met de Z Fold 3, zonder de behuizing ook te vergroten. Toen we echter de Z Fold 5 openden, vielen meteen de kleine randen om het scherm op. Samsung's binnenste camera zit namelijk verborgen onder het vouwbare display en verschijnt alleen wanneer je hem gebruikt, al kan je hem wel zien zitten als je erop let.

Tijd voor een douche. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Z Fold 5 beschikt ook over een plastic rand om het hele scherm met wat rubberen bumpers die iets uitsteken. Deze bescherming moet ervoor zorgen dat het display niet meteen kapot gaat wanneer je de telefoon iets te hard dichtklapt.

Het scharnier voelt ook heel erg soepel en tegelijkertijd stevig aan. We hebben de telefoon honderden keren open- en dichtgevouwen en hij voelde achteraf nog net zo stevig als de eerste keer. Deze Android-telefoon zit over het algemeen gewoon heel goed in elkaar. Als je ziet hoe Samsung zijn Galaxy-producten produceert, dan is dat ook geen verrassing. Het bedrijf is duidelijk heel erg precies en houdt niet van imperfecties.

Qua uiterlijk ziet de Z Fold 5 er zonder twijfel erg aantrekkelijk uit. Het gepolijste frame (dat qua kleur matcht bij de kleurvariant van de telefoon) ziet er heel stijlvol uit. Wij hebben de 'Cream'- en 'Icy Blue'-kleurvarianten in handen gehad, maar je kan het toestel ook nog in 'Phantom Black' kopen of in het grijs. Wanneer de telefoon is dichtgevouwen, kijk je naar een soort sandwich met van gepolijst aluminium met gekleurd glas op de achterkant en een smal en lang coverscherm op de voorkant. Het apparaat voelt goed in de hand, maar is niet te zwaar of te groot. Hij zal nog steeds bijna in elke broekzak passen, ondanks het feit dat hij dikker is dan een traditionele smartphone.

De Z Fold 5 is overigens ook een van de meest stevige vouwbare smartphones die je kan kopen. Hij heeft een IPX8-certificering en dat betekent dat je niet meteen een nieuwe telefoon hoeft te kopen als je hem tot 30 minuten onderwater hebt gehouden. Dat geldt trouwens voor zoetwater en niet voor het zoutwater, dus op het strand moet je toch goed uitkijken. Niet alleen vanwege het zeewater, maar ook vanwege het feit dat het toestel geen officiële stofbestendigheid biedt. Laat hem dus vooral niet in het zand vallen, want we weten niet zeker of de bewegende onderdelen in het apparaat daar goed mee om zullen gaan.

We hebben de Z Fold 5 niet in een bak water gegooid, maar we hebben hem wel even onder de kraan gehouden en na het afdrogen was hij zoals verwacht ook nog in een compleet werkende staat.

Design: 4/5

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: displays

Als je een fan was van de displays op de Z Fold 4, zal je deze ook appreciëren

Geen veranderingen voor de resolutie, refresh rate of schermgrootte

Verwijdering van de opening bij het scharnier heeft de vouw misschien ook iets verminderd

Brede variabele refresh rate op het hoofdscherm, op het coverscherm iets beperkter

Als je eenmaal gewend bent geraakt aan het nieuwe, plattere en lichtere design, dan zal je vrij snel geconfronteerd worden met het feit dat de twee 'Dynamic AMOLED 2X'-displays niet zijn veranderd ten opzichte van de vorige Z Fold.

Aan de buitenkant vind je het 6,2-inch AMOLED-display (2.316 x 904), met zijn 'punch-hole'-selfiecamera. Dit scherm is scherp, helder en responsief. Net als zijn voorganger biedt ook dit coverscherm weer een variabele refresh rate van 48-120Hz. Als je de schermgrootte op papier ziet staan, dan kan dat een beetje een misleidend effect hebben. Technisch is hij inderdaad diagonaal 6,2 inch groot en dat is bijvoorbeeld groter dan het 6,12-inch display op de iPhone 14 Pro, maar het gaat hier dus wel om een smaller display.

Het voordeel van dit smalle coverscherm is dat deze telefoon (dichtgevouwen) dan wel twee keer zo dik mag zijn als bijvoorbeeld de gemiddelde iPhone, maar dat hij nog steeds comfortabel in de hand voelt. Het probleem is echter dat alles soms een beetje krap aan kan voelen vergeleken met een normale smartphone. Dit buitenste display is echter wel weer heel erg geschikt voor het scrollen door websites, e-mails en sociale media.

Het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vouw de telefoon open en je wordt geconfronteerd met het prachtige 7,6-inch display dat meer doet denken aan een kleine tablet. Dit scherm heeft al de nodige specs en een fantastische resolutie: een 'Dynamic AMOLED 2X'-paneel met een resolutie van 2.176 x 1.812 (374ppi) en een adaptieve refresh rate van 1-120Hz. De vouw in het scherm kan je nog steeds wel zien (al lijkt hij iets minder opvallend dan op de Z Fold 4), maar als je er niet specifiek op let en je gewoon aan het gamen bent, Netflix kijkt, foto's maakt of aan het multitasken bent met meerdere apps, dan zal de vouw echt niet opvallen. Alleen vanuit rare kijkhoeken zie je wel reflecties van het licht in de vouw, maar als je er recht naar kijkt, is het soms bijna niet te zien.

Het vouwbare scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het grote binnenste display heeft vrij dunne bezels en daarom zit de binnenste selfiecamera ook onder het scherm. Je ziet dan ook als je erop let wel een klein rondje waar de pixeldichtheid een stuk lager is. Het verschil met de rest van het scherm is dus, net als bij de vouw, wel te zien als je erop let, maar het valt niet echt op als je gewoon ergens mee bezig bent. We weten niet echt waarom Samsung nog steeds dezelfde 4MP-camera gebruikt onder het scherm, een upgrade naar een sensor met een hogere resolutie was fijn geweest, maar in ieder geval is het 7,6-inch flexibele display wel fantastisch.

We hebben dit binnenste scherm ook veel buiten gebruikt en de 1.750 nits piekhelderheid (volgens Samsung, zelf haalden we 1.350 nits in HDR-modus) was meer dan helder genoeg om het scherm toch nog fatsoenlijk te kunnen gebruiken in direct zonlicht.

Alleen het binnenste display biedt ondersteuning voor de Samsung's optionele S Pen. Die S Pen wordt dus niet meegeleverd, maar voor onze tests heeft Samsung wel de nieuwe Galaxy Z Fold 5 Slim S Pen case opgestuurd. Dat hoesje zit op zichzelf al erg goed in elkaar. Er zit een soort knopje op de achterkant (net boven de S Pen) waarmee je de S Pen uit de case kan halen.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen case (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen case (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen case (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Deze nieuwste S Pen is eigenlijk wel heel erg dun, dus zeker vergeleken met een van de S Pen-modellen die je bij Samsung's tablets krijgt, voelt het niet fantastisch om te gebruiken, maar vergeleken met de S Pen in de Galaxy S23 Ultra is hij juist weer iets gemakkelijker te gebruiken. We vonden het af en toe wel leuk om de S Pen op het interne display te gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van notities of tekenen in apps zoals Sketchbook. Als je een hoesje wil kopen voor de Z Fold 5, dan denken we dat er niet echt een betere optie is dan deze case met de S Pen.

Over het algemeen ziet eigenlijk alles er goed uit op het grote scherm. Het is perfect voor het bekijken van video's in de bus of trein naar je werk en ook games zoals Asphalt 9: Legends ziet er geweldig uit op dit scherm. Dankzij zijn flexibiliteit is het display ook erg veelzijdig.

Aangezien je de schermgrootte van een kleine tablet tot je beschikking hebt, kan je ook heel gemakkelijk multitasken. Wij konden zonder problemen drie apps tegelijk gebruiken (dat is ook het maximum, al kan je nog zwevende vensters toevoegen). In het midden tussen je apps staan drie puntjes waar je op kan tikken om de apps van positie te laten wisselen. Sommige mensen zouden misschien het liefst meer apps tegelijk willen gebruiken, maar we vonden 3 wel genoeg gezien de beschikbare ruimte. Je kan ook heel gemakkelijk dingen van de ene app naar de andere slepen (bijvoorbeeld een foto vanuit je galerij naar een e-mail).

Google Maps op de Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future )

Google Maps is ook heel erg handig op het 7,6-inch display. Je krijgt een mooi overzicht van je omgeving te zien en dat kan erg handig zijn als Maps in een bepaald gebied bijvoorbeeld geen wandelroute kan aanbieden. In dat geval kan je zelf namelijk alsnog goed zien waar je heen kan/moet lopen en hoef je niet al te veel uit te zoomen.

Als je het scherm half dichtvouwt (in een hoek van 90 graden), dan kan je de telefoon ook op een tafel zetten en bijvoorbeeld een film kijken op de bovenste helft van het display, terwijl de onderste helft als standaard functioneert. Op de onderste helft kan je vervolgens óf een andere app neerzetten óf de 'Flex'-modus gebruiken om speciale bedieningsopties te krijgen op de onderste helft. Zo kan je bijvoorbeeld ook de telefoon neerzetten op deze manier en naar de camera zwaaien om een foto te maken. Je kan de Z Fold 5 dankzij dit design op allerlei oppervlakken neerzetten en hem dus als zijn eigen standaard gebruiken en de camera's op de achterkant gebruiken om stabiele foto's te kunnen maken. Dat is ook erg handig als je bijvoorbeeld 's nachts een hyperlapse wil maken van de sterren.

Display: 4,5/5

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: camera's

Dezelfde camera-hardware als de Z Fold 4

Camera's achterop maken mooie (maar enigszins oververzadigde) foto's

4MP-camera onder het display had wel een upgrade mogen krijgen

Het is wel een beetje ongebruikelijk voor een fabrikant zoals Samsung om alle camera-hardware hetzelfde te houden tussen twee generaties van een bepaald model. Toch snappen we wel waarom Samsung bij de Z Fold 5 voor deze aanpak heeft gekozen. Er zijn namelijk toch nog niet heel veel mensen die al een foldable hebben, laat staan mensen die specifiek de Z Fold 4 hebben gekocht. Kijk maar eens om je heen in de trein. Waarschijnlijk zie je niet bepaald veel vouwbare smartphones.

Samsung is dan ook tot de vrij begrijpelijke conclusie gekomen dat de Galaxy Z Fold 5 (of de kleinere Galaxy Z Flip 5) misschien voor veel klanten hun eerste foldables zullen zijn. De camera's op de Z Fold 4 waren dan ook al redelijk goed (op één camera na). Je zal dus niet snel echt teleurgesteld worden door Samsung's camera-aanbod.

Hieronder zie je een volledig overzicht van alle camera's:

Coverschermcamera: 10MP-selfiecamera f/2.2, pixelgrootte: 1,22μm, gezichtsveld: 85 graden

Camera onder vouwbare display: 4MP f/1.8, pixelgrootte: 2,0μm, gezichtsveld: 80 graden

Camera achterop: 12MP-ultrawidecamera f/2.2, pixelgrootte: 1,12μm, gezichtsveld: 123 graden

Camera achterop: 50MP-hoofdamera met 'dual-pixel AF' en OIS, f/1.8, pixelgrootte: 1,0μm, gezichtsveld: 85 graden

Camera achterop: 10MP-telefotocamera f/2.4, OIS, pixelgrootte: 1,0μm, gezichtsveld: 36 graden, 3x optische zoom

De camera's achterop de Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future)

Natuurlijk was dit wel een risicovolle beslissing van Samsung, aangezien er inmiddels steeds meer concurrentie verschijnt op de foldable-markt. Sinds we de review van de Z Fold 4 hebben geschreven, heeft Google de Pixel Fold uitgebracht en dat apparaat weet soms betere resultaten te leveren met zijn camerasysteem. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de verschillende opties van Motorola, Oppo, Honor en Huawei die ook de strijd aangaan met Samsung's vouwbare smartphones.

De Z Fold 5 biedt een 3x optische zoom en een 30x digitale 'space zoom'. Die 30x is nog redelijk indrukwekkend voor deze camera's, maar als je de 30x foto's wat aandachtiger bestudeert, zie je al gauw dat de details niet geweldig zijn. De beelden worden dan ook een beetje aangevuld met behulp van AI en daarbij moet je er maar van uitgaan dat AI het onderwerp van je foto goed herkent.

Hoe dan ook, we waren tijdens onze testperiode erg tevreden over de camera's van de Z Fold 5. De normale foto's en portretfoto's zien er in sommige gevallen echt prachtig uit. Samsung zorgt meestal voor enigszins oververzadigde kleuren, maar dat heeft vaak eigenlijk ook wel een mooi effect. Het ziet er toch wel erg mooi uit als de lucht echt een diepe blauwe kleur heeft en als paarse bloemen er echt fel paars uitzien. Samsung focust zich dus niet echt op een natuurlijke weergave, maar we kunnen je wel verzekeren dat mensen gauw onder de indruk zullen zijn van je Galaxy Z Fold 5-foto's.

De sensors op Samsung's nieuwe foldable zijn dan wel niet veranderd, maar deze sensors worden nu wel aangestuurd door een veel krachtigere processor: de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Deze chip zorgt voor betere beeldverwerking en dat was vooral duidelijk te merken bij nachtfotografie. Of je nou foto's van je eten wil maken in een restaurant of de skyline van een grote stad wil vastleggen, de foto's die je maakt met de Z Fold 5 zullen er goed uitzien.

De camera werkt ook heel snel, zelfs in de portretmodus. Zo hebben we bijvoorbeeld foto's gemaakt van jongleerders die aan het oefenen waren en we waren erg onder de indruk van de manier waarop de 50MP-hoofdcamera niet alleen de jongleerders zelf goed vast wist te leggen, maar ook de snel bewegende ballen in focus wist te houden.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 met het coverscherm als zoeker voor het maken van foto's. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Op het gebied van camera's heb je soms dus alleen maar een nieuwe chip nodig voor een hogere snelheid en betere beeldverwerking als je toch al goede lenzen en sensoren hebt.

We hebben vooral foto's gemaakt met de telefoon dichtgevouwen. In dat geval gebruik je gewoon de camera's achterop en dient je coverscherm als zoeker. Je kan de Z Fold 5 natuurlijk ook openvouwen (en alsnog dezelfde camera's gebruiken), maar dat voelt nogal onhandig tijdens het fotograferen. Voor het nemen van selfies heb je eigenlijk 3 opties. Je kan óf de 10MP-camera op het coverscherm gebruiken (aan te raden) óf de 4MP-camera onder het vouwbare display (niet aan te raden, behalve voor videobellen) óf de beste camera's aan de achterkant (zeker aan te raden qua kwaliteit, maar wel onhandiger).

Zo maak je selfies met de beste camera's op de Samsung Galaxy Z Fold 5 via het coverscherm. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Om selfies met de camera's aan de achterkant te maken, moet je de telefoon openvouwen en de rechtsboven in de camera-app het icoontje voor de 'Cover screen preview' selecteren. Vervolgens kan je het coverscherm als je zoeker gebruiken, terwijl je het camerablok op jezelf richt. Je kan in die situatie ook toegang krijgen tot alle features voor fotografie op het coverscherm door het slot-symbool op dit scherm naar links of naar rechts te slepen.

Deze manier van selfies maken zorgt ongetwijfeld voor de beste resultaten, maar het kan wel een beetje onhandig zijn om met het opengevouwen toestel foto's te maken en tegelijkertijd de telefoon stevig vast te houden, zodat hij niet ineens uit je handen valt.

We hebben ook wat video's opgenomen met de Z Fold 5, ook in de 8K/30fps-modus. We waren hierbij erg tevreden over het feit dat we geen haperingen zagen tijdens het filmen of afspelen van de video's, al ziet 4K/60fps er toch wel iets soepeler uit bij het afspelen. Je kan dus in ieder geval ook video's in hoge kwaliteit opnemen op deze telefoon en als je wat meer controle wil, kan je zelfs in de 'Pro'-modus filmen en zelf bepalen waar je op wil focussen en welke microfoons je wel en niet wil gebruiken.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Voor meer handmatige controle kan je dus via het 'Meer'-menu naar 'Pro' overschakelen. Samsung biedt ook nog een gratis 'Expert Raw'-app aan, waarmee je kan wisselen tussen het vastleggen van 12MP-foto's (door elke vier pixels samen te voegen) en 50MP-raw-beelden. In deze app krijg je ook toegang tot alle handmatige instellingen voor je camera's. We snappen niet helemaal waarom Expert Raw niet gewoon standaard op Samsung's telefoons staat, maar in ieder geval kan je hem gemakkelijk en gratis downloaden.

Samsung's 'Hyperlapse'-feature biedt je verder nog zes verschillende instellingen en legt je ook uit hoe je deze instellingen kan gebruiken (zo is 300x bijvoorbeeld erg geschikt voor een hyperlapse van sterren).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Camera: 4/5

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: cameravoorbeelden

Image 1 of 19 Ultrawide (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) 3x telefoto (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x telefoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Nachtfoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultrawide (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) 3x telefoto (Image credit: Future) Portretfoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Super verzadigde kleuren (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultrawide (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Portretfoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultrawide (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) 3x telefoto (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: prestaties en specs

Samsung maakt zijn foldables net zo krachtig als de S23-serie

De Snapdragon 8 Gen 2 'for Galaxy' is erg snel

(Minimaal) 12GB aan RAM en minstens 256GB aan opslagruimte

Samsung heeft niet veel veranderd op het gebied van de camera's en een aantal andere Galaxy Z Fold 5-onderdelen, maar het onderdeel dat er het meeste toe doet, heeft wel een upgrade gekregen. Er wordt hier namelijk gebruikgemaakt van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 'for Galaxy'-processor. Dit is de iets overklokte versie van de Qualcomm-chip die ook in de Galaxy S23-modellen zit. Daarnaast beschikt de Z Fold 5 ook nog eens over 12GB aan (LPDDR5X) RAM en samen zorgen deze twee onderdelen voor een enorm soepele gebruikerservaring.

Qualcomm's nieuwe chip weet bij onze Geekbench-tests een single-core score van 2.050 en een multi-core score van 5.302 neer te zetten. In de praktijk is de Z Fold 5 meer dan snel genoeg voor vrijwel alle taken waar je een smartphone voor zou willen gebruiken, van dagelijkse taken tot intensieve foto- en videobewerking.

Deze ronde van Call of Duty hebben we helaas niet gewonnen. (Image credit: Future)

We hebben onder andere Call of Duty Warzone Mobile op de hoogste beeldkwaliteit en met de hoogst mogelijke refresh rate gespeeld en daarbij hadden we totaal geen last van 'screen tearing' of haperingen. Dat was ook het geval bij het racen door de straten van San Francisco in Asphalt 9: Legends. Het bewerken van meerdere 4K-videostreams tegelijkertijd in PowerDirector was tevens geen probleem. Deze foldable kan echt vrijwel elke taak aan.

In deze race in Asphalt 9 belandden we gelukkig wel op de eerste plaats. (Image credit: Future)

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 specs Samsung Galaxy Z Fold 5 Afmetingen (dichtgevouwen): 154,9 x 67 x 13,5 mm Afmetingen (opengevouwen): 154,9 x 129,7 x 6,1 mm Gewicht: 252,3 gram Vouwbaar scherm: 7,6 inch (2.176 x 1.812) AMOLED Coverscherm: 6,2 inch (2.316 x 904) AMOLED Processor: Qualcomm's Snapdragon 8 Plus Gen 2 for Galaxy RAM: 12GB Opslag: 256GB / 256GB / 1TB Besturingssysteem: Android 13 Hoofdcamera: 50MP f/2.2 Ultrawide: 12MP f/2.2 Telefotocamera: 10MP f/2.4 Selfiecamera: 10MP f/2.2 Camera onder vouwbaar display: 4MP f/1.8 Batterij: 4.400mAh Opladen: 25W (bedraad) / 15W (draadloos) Kleuren: Ice Blue, Phantom Black, Cream + grijs en blauw (alleen via de Samsung-website)

Prestaties: 4,5/5

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: software

Android 13 met daarbovenop One UI 5.1.1

Veel van de software voelt speciaal ontworpen voor een vouwbare apparaat

Geweldig voor multitasking

Slimme toepassingen voor de 'Flex'-modus

Je kan heel gemakkelijk multitasken op de Z Fold 5. (Image credit: Future)

Samsung's foldable draait op Android 13 met daarbovenop Samsung's eigen One UI 5.1.1. Dit levert grotendeels een redelijk mooie combinatie tussen Google's eigen Android-apps en een aantal van Samsung's apps zoals Galerij, Agenda en Contacten. Ook al biedt Samsung dus voor een aantal apps zijn eigen versies aan, gebruiken wij in sommigen gevallen toch liever Google's apps, zoals in het geval van Chrome en de Google Calendar.

Samsung heeft nauw samengewerkt met om een platform te creëren dat soepel werkt voor foldables, zodat je bijvoorbeeld gemakkelijk kan wisselen tussen het coverscherm en het grote, flexibele scherm. Toen we Maps op dit apparaat gebruikten, begonnen we eerst op het 6,2-inch display, maar kwamen we er al gauw achter dat het toch wel handig was om een uitgebreider overzicht te krijgen via het binnenste scherm.

In tabletmodus is de taakbalk echt heel handig voor het snel openen van bepaalde apps en het slepen van die apps naar een bepaalde positie op het scherm. Of je nou op het coverscherm of op het hoofdscherm aan het werken bent, je hebt altijd toegang tot een uitschuifbaar menu aan de rechterkant van het scherm. Met één swipe krijg je via dit menu toegang naar veelgebruikte apps of andere features die je zelf in kan stellen. Dit menu kan heel handig zijn, maar het is ook heel gemakkelijk om te vergeten dat het bestaat.

Samsung heeft ook meerdere (handige) features achter het 'Labs'-menu in de instellingen verstopt. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle apps uit zichzelf geschikt om te gebruiken in split-screen, maar in Labs kan je dit wel forceren. Je moet ook een beetje op zoek gaan in Labs om de bedieningsopties voor de Flex-modus te activeren, waarmee je een bedieningspaneel kan weergeven onder een video als je de telefoon in een hoek van 90 graden dicht-/openvouwt. Zelfs nadat je deze feature activeert, moet je ook nog los de apps selecteren waarbij je wil dat dit paneel verschijnt (het werkt blijkbaar ook bij games en videobewerkingssoftware). We snappen niet echt waarom dit soort handige features verstopt worden, ook al werken ze misschien niet perfect voor alle apps, maar het is in ieder geval fijn dat ze wel beschikbaar zijn.

De Flex-modus met het bedieningspaneel is erg handig, maar het is jammer dat de feature verstopt is in het Labs-menu. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Software: 4,5/5

Samsung Galaxy Z Fold 5 review: Batterij

4.400mAh-batterij (net als de Z Fold 4)

Gaat de hele dag mee

Je moet voor je eigen stekker zorgen

Samsung heeft niets veranderd aan de batterijcapaciteit van de Z Fold 5 ten opzichte van de Z Fold 4. Beide toestellen hebben een 4.400mAh-batterij. Dat is een kleinere batterij dan degene die je bijvoorbeeld in de Google Pixel Fold vindt, maar niet alleen de capaciteit is belangrijk.

Samsung belooft namelijk wel een batterij die een hele dag meegaat en dat is ook wel wat wij ervaren hebben. De meeste dagen konden we hem ongeveer 15 uur lang gebruiken (of zelfs iets langer) voordat we weer moesten opladen (al stond dan het scherm natuurlijk niet 15 uur lang aan).

Deze telefoon heeft ondersteuning voor wat Samsung 'Super Fast charging' noemt, maar dat is niet zo indrukwekkend als het klinkt, want hij laadt maximaal met 25W op (bedraad). Toch vult hij binnen zo'n 30 minuten wel 50% van de batterij. Je moet helaas wel zelf een stekker kopen, want er zit alleen een USB-C-kabel in de doos.

We hebben de telefoon ook opgeladen met een aantal verschillende draadloze Qi-opladers, wat maximaal met een 15W-snelheid werkt. Deze smartphone biedt ook ondersteuning voor draadloze 'PowerShare'. Dat betekent dat, wanneer je deze feature aanzet in de instellingen, je een ander apparaat dat draadloos kan worden opgeladen op de achterkant van deze telefoon kan leggen om het apparaat (bijvoorbeeld draadloze oortjes of een smartwatch) op te laden via de batterij van de Z Fold 5.

Batterij: 4/5

Moet je de Samsung Galaxy Z Fold 5 kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 scorekaart Categorie Opmerking Score Design Samsung heeft de Fold dunner, lichter en platter gemaakt, maar misschien moet het bedrijf toch ook nog een nadenken over aanpassingen voor de breedte van het coverscherm. 4/5 Display Het coverscherm ziet er mooi uit, maar voelt iets te smal aan. Zelf met zijn enigszins zichtbare vouwlijn is het interne display nog steeds fantastisch. 4/5 Prestaties Qualcomms speciale 'Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy'-processor is simpelweg een geweldige chip. 4,5/5 Camera's De camera's op het toestel zijn goed, maar er is niets veranderd sinds de Z Fold 4 van vorig jaar. 4/5 Batterij Uitstekende batterijduur. Hij gaat langer mee dan je misschien zou verwachten gezien zijn batterijcapaciteit. 4,5/5 Software Een goede combinatie van Android 13, handige features speciaal voor foldables en Samsung's One UI. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Erg duur, maar het is dan ook een 2-in-1 apparaat. Voor deze prijs had de S Pen echter wel inbegrepen mogen zijn. 4/5

Koop hem als...

Je twee apparaten in één wil

Je kan hier gebruikmaken van een prima, maar wel redelijk smalle smartphone aan de buitenkant en een heel mooi mini-tablet aan de binnenkant. Het is een enorm flexibel en veelzijdig Android 13-apparaat.

Je klaar bent om een vouwbare smartphone uit te proberen

Ook al heeft de Google Pixel Fold een beter coverscherm, de Samsung Z Fold 5 biedt een verfijndere foldable-ervaring, zeker wanneer de telefoon wordt opengevouwen en je naar het interne display kijkt.

Je foto's van goede kwaliteit wil kunnen maken

Samsung heeft de camera's op de Z Fold 5 niet aangepast, maar ze presteren nog steeds erg goed en worden dit keer ondersteund door de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor die zorgt voor een verbeterde beeldverwerking.

Koop hem niet als...

Hij niet binnen je budget past

1.899 euro is een flink hoge prijs. Dit is dan ook een van de duurste Android-telefoons op de markt en het is dus in ieder geval aan te raden om een goede deal te zoeken of op een goede deal te wachten als je hem toch wil aanschaffen.

Je de beste camera's op een smartphone zoekt

Voor de beste fotografie-ervaring moet je niet bij dit toestel zijn. In dat geval is een toestel zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra een betere keuze, want die biedt meer megapixels en een extra lens met 10x optische zoom.

Zo hebben we de Samsung Galaxy Z Fold 5 getest

We hebben de Samsung Galaxy Z Fold 5 veel gebruikt om foto's te maken, te communiceren met vrienden en familie, om op te werken en Slack en e-mail erop te gebruiken.

We zijn gedurende de testperiode van een week volledig overgeschakeld naar de Z Fold 5.

Een groot deel van ons testproces bestond uit het bekijken van consumeren van content (denk aan films, websites, podcasts) en ook enige contentcreatie. We hebben er bijvoorbeeld op getekend en er video's voor sociale media op bewerkt.

We hebben er ook verschillende benchmarks op uitgevoerd om tot de resultaten in de 'Prestaties'-sectie te komen, maar we hebben ons voornamelijk gefocust op de ervaringen in de echte wereld, want voor sommige mensen zeggen de benchmarkresultaten natuurlijk een stuk minder dan ervaringen uit de praktijk.

Lees meer over hoe we testen