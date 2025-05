Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar renders van de Samsung Galaxy Z Fold 7 gezien, maar inmiddels is er ook een foto gelekt van het zogenaamde toestel. We zien op de foto de volledige achterkant van wat dus waarschijnlijk de Z Fold 7 is.

De foto is gedeeld door de leaker Setsuna Digital op Weibo (via NotebookCheck) en toont de Samsung Galaxy Z Fold 7 in een zilveren kleurvariant en met een design dat erg lijkt op dat van de Samsung Galaxy Z Fold 6. Er is ook een ovaal camera-eiland met drie lenzen erop te zien.

Het lijkt er wel op dat het toestel iets breder zal zijn dan de Galaxy Z Fold 6 en misschien dus ook dichter in de buurt van de breedte van de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition zal zitten. Dat kunnen we echter niet met 100% zekerheid zeggen aan de hand van deze afbeelding. Een breder design is echter wel iets dat we al in een eerdere leak hebben gehoord. Daarin werd gesuggereerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 158,4 x 143,1 x 3,9 mm zou meten wanneer opengevouwen.

We kunnen verder niet veel opmaken uit deze foto, maar het lijkt dus wel een teken te zijn dat het niet heel lang meer zal duren voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt gelanceerd. We verwachten dan ook dat het toestel in juli officieel wordt onthuld.

Image 1 of 2 Een gelekte foto van de Samsung Galaxy Z Fold 7. (Image credit: Setsuna Digital) Een gelekte foto van het glas voor het coverdisplay van de Samsung Galaxy Z Flip 7. (Image credit: Setsuna Digital)

Ook een blik op de Galaxy Z Flip 7

Deze bron deelde in dezelfde post ook nog een foto die een blik op het glas voor het coverdisplay van de Samsung Galaxy Z Flip 7 lijkt te geven.

Die afbeelding ondersteunt eerdere leaks die wezen op een groter coverscherm dat om de cameralenzen en flitser heen gaat. Dit zou dus ook een grote designverandering betekenen ten opzichte van de Samsung Galaxy Z Flip 6. Op dat model zitten de camera's nog op een paneel boven het display en dat paneel neemt dus ruimte in beslag waar het display anders verder zou kunnen doorlopen.

Dit nieuwe design maakt dus een groter scherm nodig. We raden je aan om nog wel sceptisch te blijven over deze afbeelding, maar dit concept komt dus niet helemaal uit het niets.

We zijn benieuwd hoe de Galaxy Z Flip 7 er uiteindelijk uit zal zien wanneer hij wordt onthuld in juli. Ook dit model wordt namelijk in juli verwacht (naar verwachting weer tegelijkertijd met de Z Fold 7 en eventuele andere apparaten).