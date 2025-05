Een nieuw Samsung Galaxy Z Fold 7 lek onthult mogelijk de afmetingen en superdunne randen van de foldable

De geruchten rond de Samsung Galaxy Z Fold 7 beginnen nu echt op gang te komen, en een nieuw lek suggereert dat de nieuwe opvouwbare smartphone groter, breder en dunner zal zijn dan zijn voorganger, met bovendien dunnere schermranden rondom het hoofdscherm.

De informatie komt van de bekende tipster @UniverseIce, die beweert dat de schermranden van de Galaxy Z Fold 7 slechts 1 mm dik zullen zijn. Ter vergelijking: bij de huidige Samsung Galaxy Z Fold 6 zijn deze nog 1,9 mm, dus dat is een aanzienlijk verschil.

Er wordt ook gesproken over de schermranden van de Samsung Galaxy Z Flip 7, die blijkbaar 1,2 mm meten. Het lijkt erop dat extreem dunne randen een belangrijk kenmerk worden van de nieuwe opvouwbare toestellen die Samsung binnenkort zal onthullen.

Als Samsung zich aan hetzelfde releaseschema als vorig jaar houdt, worden deze smartphones in juli verwacht. Er doen ook geruchten de ronde over een opvouwbare Samsung-telefoon met drie schermdelen, die mogelijk tegelijk wordt onthuld, al is de kans groot dat dat toestel pas later in de verkoop gaat.

Dun is de nieuwe trend

I made a table to compare the body sizes of Samsung Fold6, Fold SE, and Fold7. pic.twitter.com/VzjCZYGtjgMay 9, 2025

We hebben ook enkele afmetingen ontvangen van @IceUniverse over het formaat van de Samsung Galaxy Z Fold 7. Volgens de geruchten krijgt het toestel uitgeklapt een afmeting van 158,4 mm bij 143,1 mm, en zal het slechts 3,9 mm dik zijn van voor naar achter.

Ter vergelijking: het huidige model meet 153,5 mm x 132,6 mm x 5,6 mm. Het lijkt erop dat de ingenieurs van Samsung hard hebben gewerkt om de nieuwe opvouwbare smartphone zo dun mogelijk te maken.

De huidige dunste foldable op de markt, de Oppo Find N5, is slechts 4,21 mm dik van voor naar achter. Als deze geruchten kloppen, zal de Galaxy Z Fold 7 zelfs nog dunner zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Die dunheid zou wel een invloed kunnen hebben op de batterijduur, maar dat zullen we moeten afwachten. Ondertussen kijken we ook uit naar de lancering van nog een ultradunne telefoon van Samsung, volgende week: de Samsung Galaxy S25 Edge.