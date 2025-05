Moet je wachten op de Samsung Galaxy Z Fold 7?

Als je op zoek bent naar een nieuwe vouwbare smartphone, dan kijk je misschien al uit naar de release van de Samsung Galaxy Z Fold 7. Deze foldable wordt naar verwachting in juli onthuld en er bestaat een grote kans dat het een van de beste vouwbare smartphones van het jaar wordt.

Waarschijnlijk is het dus een kwestie van nog zo'n drie maanden wachten, maar is het het waard om op de Z Fold 7 te wachten? Het korte antwoord is ja, waarschijnlijk wel, maar lees vooral verder voor wat meer details.

Als je echt niet kan wachten, dan vind je hieronder ook nog wat advies voor wat je dan het beste kan doen.

Ja kan waarschijnlijk beter wachten

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Als je bij dit artikel terecht bent gekomen, dan gokken we dat je misschien toch wel iets meer geïnteresseerd bent in Samsungs foldables dan in de modellen van andere merken en tegelijkertijd dat je iets meer neigt naar een Fold-model dan een Flip-model.

Als dat niet het geval is, dan hoef je misschien ook niet te wachten op de Samsung Galaxy Z Fold 7, maar daar zullen we verderop nog wat dieper op ingaan. Als je dus wel erg geïnteresseerd bent in de Z Fold 7, dan lijkt het ons op dit punt niet echt meer aan te raden om nog iets anders te kopen als je misschien nog maar drie maanden (of zelfs eerder twee maanden) hoeft te wachten op de aankomende foldable van Samsung.

Ja, je kan natuurlijk wel voor een lager bedrag een Samsung Galaxy Z Fold 6 in huis halen, maar misschien ben je dan over een paar maanden toch wel een beetje jaloers op de Galaxy Z Fold 7-gebruikers. Zelfs als je bang bent dat je misschien niet echt onder de indruk zal zijn van de Z Fold 7 wanneer alle specs officieel bekend worden gemaakt, is het misschien alsnog beter om te wachten op deze lancering. Er is namelijk ook een kans dat de Galaxy Z Fold 6 nog verder in prijs daalt na de aankondiging van zijn opvolger.

In de tussentijd verwachten we niet echt dat er nog veel interessante nieuwe deals zullen verschijnen voor het huidige Fold-model, dus er is ook geen geweldige reden om op dit moment voor dat model te kiezen als je huidige smartphone nog gewoon werkt. Je betaalt dan waarschijnlijk vrij veel voor technologie die binnenkort enigszins verouderd is. We verwachten wel nog een Amazon Prime Day in juli, dus het kan lonen om tegen die tijd mogelijke deals in de gaten te houden.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 lijkt volgens geruchten ook een flinke upgrade te worden ten opzichte van de Z Fold 6. We hebben onder andere dingen gehoord over een nieuwe 200MP-camera, grotere displays, een dunnere behuizing, een kleinere vouwlijn, een krachtige Snapdragon 8 Elite-chip en meer.

Als je een telefoon hebt die ouder is dan de Samsung Galaxy Z Fold 6, lijkt dit een waardige upgrade te worden en voor sommigen zal het zelfs een fijne upgrade zijn als ze de Z Fold 6 hebben.

Als je per se nu een nieuwe telefoon wil of gewoon geen Z Fold 7 wil...

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Als je echt per se een nieuwe telefoon wil voordat de Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt gelanceerd, misschien omdat je huidige smartphone kapot of kwijt is, dan is het misschien een idee om tussendoor gewoon even een wat goedkoper toestel te kopen en misschien later alsnog over te stappen naar de Z Fold 7.

Je kan bijvoorbeeld op zoek gaan naar een mooi refurbished model om de kosten voor nu laag te houden. Hoe dan ook zouden we je niet aanraden om in de tussentijd dan ook voor een foldable te kiezen, want dan wordt het al gauw toch weer vrij duur. Misschien kan je een goede tijdelijke optie vinden in onze lijst van de beste budget smartphones.

Als je de Samsung Galaxy Z Fold 7 eigenlijk gewoon te duur vindt (waarschijnlijk wordt het een van de duurste smartphones van het jaar), dan kan je natuurlijk ook wat oudere of goedkopere modellen overwegen. In dat geval is een Samsung Galaxy Z Fold 6 met een mooie korting toch een interessante optie. Aan de andere kant kan je ook wachten op het iets goedkopere Samsung Galaxy Z Flip 7-model dat naar verwachting tegelijkertijd met de Z Fold 7 zal verschijnen.

Hoef je niet per se een Samsung-telefoon te hebben, dan kan je ook kijken naar de foldables van andere merken, zowel bestaande als aankomende modellen. Op dit moment zouden we je over het algemeen ook in dit geval toch aanraden om nog even te wachten. Er komen naar verwachting nog meer nieuwe vouwbare smartphones aan en die kunnen ervoor zorgen dat de huidige modellen dus vrij snel enigszins verouderd aan kunnen voelen.

OnePlus lijkt dit jaar echter geen nieuwe foldables uit te brengen, dus de grootste rivaal van de Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt waarschijnlijk de Google Pixel 10 Pro Fold (die wordt verwacht in augustus). De hoeveelheid alternatieven kan daarom beperkt zijn.