Nieuwe Samsung tri-fold-leak hint naar hoe groot de zogenaamde 'G Fold' zal zijn

Samsung heeft bevestigd dat het werkt aan een tri-fold vouwbare smartphone. Hoewel we nog niet veel details over de telefoon hebben gekregen, geeft de nieuwste leak over de foldable ons wat meer informatie over de mogelijke schermgrootte.

Deze informatie komt vanuit de bekende leaker Digital Chat Station (via Notebookcheck). Deze bron geeft aan dat we te maken krijgen met een (vouwbaar) hoofdscherm van ongeveer 9,9 inch. Dat is iets kleiner dan het 10,2-inch display van de Huawei Mate XT tri-fold.

Dit komt ook redelijk overeen met eerdere geruchten over het aankomende Samsung-apparaat. Die eerdere geruchten voorspelden een hoofdscherm van 9,96 inch en een coverscherm van 6,49 inch, wat ook een belangrijk verschil met de Huawei Mate XT toont.

Wanneer je de Mate XT dichtvouwt, blijft een derde van het vouwbare scherm altijd zichtbaar om als een soort coverscherm te dienen. De tri-fold van Samsung lijkt volledig naar binnen te vouwen, dus dat betekent dat het vouwbare scherm volledig bedekt is wanneer dichtgevouwen. Daarom zal dit toestel toch nog een tweede display aan de buitenkant nodig hebben.

Meer leaks en geruchten

(Image credit: Future)

Dezelfde leak suggereert ook dat Samsungs tri-fold dit jaar wordt gelanceerd. Hij zou misschien ergens in juli kunnen verschijnen. Dat is ook wanneer we de onthullingen van de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 verwachten.

Andere geruchten hinten naar een helderheid van 2.600 nits op de displays van de tri-fold. Dat is een zeer degelijke helderheid en deze komt ook overeen met wat je momenteel krijgt op de Samsung Galaxy Z Fold 6.

We hebben ook gehoord dat de tri-fold uiteindelijk misschien de 'Samsung Galaxy G Fold' zal heten. Dat is nog niet officieel bekendgemaakt, maar het zou wel redelijk goed passen bij de rest van de line-up van Samsung-foldables.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het wordt ook nog interessant om te zien wat voor prijs Samsung dit toestel zal geven. Natuurlijk zal het een duur apparaat worden vanwege de technologie, maar we hopen dat hij niet extreem duur zal zijn en dat hij ook wereldwijd verkocht wordt.