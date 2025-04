Gigantische Samsung Galaxy S25 Edge-leaks onthullen mogelijke specs en prijzen

De meeste leaks hebben tot nu toe gesuggereerd dat de prijs van de Samsung Galaxy S25 Edge ergens tussen die van de Samsung Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Ultra in zal zitten. Nu lijkt dat ook te zijn bevestigd. Samsung heeft namelijk zelf per ongeluk de Canadese prijzen onthuld.

Roland Quandt spotte dit ongelukje van Samsung in een promotionele deal voor de Galaxy Tab S10 FE. Er werd hier onthuld dat de 256GB-variant van de Galaxy S25 Edge 1.678,99 Canadese dollar zal kosten, en het 512GB-model 1.858,99 Canadese dollar.

Omgerekende prijzen zijn vrijwel nooit accuraat, dus die laten we hier maar even achterwege, maar we kunnen hier in ieder geval wel uit opmaken dat deze startprijs voor de Galaxy S25 Edge hem tussen de Galaxy S25 Plus (met een startprijs van 1.438,99 Canadese dollar) en de Galaxy S25 Ultra (met een startprijs van 1.918,99 Canadese dollar) plaatst. Dat zal dus ongetwijfeld ook het geval zijn in andere regio's.

Nog meer leaks

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Er is verder ook nog meer informatie over de Samsung Galaxy S25 Edge gelekt. De bekende leaker Evan Blass heeft een screenshot gedeeld van iets dat lijkt op een officiële marketingtekst voor de Galaxy S25 Edge.

Hoewel we je aanraden om deze informatie voor nu nog maar met een korreltje zout te nemen, heeft deze bron wel een goede reputatie. In de tekst worden dingen genoemd zoals een 200MP-camera, een Snapdragon 8 Elite-chip, een batterij die de hele dag meegaat, een dikte van maar 5,8 mm en een gewicht van maar 163 gram. De meeste van deze dingen hebben we ook al eerder voorbij zien komen.

Ter vergelijking: de standaard Samsung Galaxy S25 is 7,2 mm dik en weegt 162 gram. Naar verwachting zal de Edge wel een veel groter scherm hebben, dus als hij maar 1 gram zwaarder is dan de Galaxy S25, is dat vrij indrukwekkend.

Met een dikte van 5,8 mm zal hij misschien niet zo dun zijn als de iPhone 17 Air, die maar 5,65 mm dik lijkt te worden. Of zo'n minimaal verschil in de praktijk ook echt een impact heeft, valt nog te bezien.

Waarschijnlijk komen we er binnenkort achter hoe dun de Samsung Galaxy S25 Edge ook echt zal zijn, want volgens FN News (via @Jukanlosreve) wordt het toestel aangekondigd op 13 mei en zal hij vanaf 30 mei ook echt wereldwijd beschikbaar zijn.