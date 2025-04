De lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 lijkt op schema te liggen

Als Samsung zich aan ongeveer dezelfde planning houdt als vorig jaar, dan kunnen we de lancering van de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 ergens in juli verwachten. Nu suggereert een belangrijke hint dat de release van de nieuwe foldables inderdaad op schema ligt.

Volgens een nieuw verslag van de Zuid-Koreaanse outlet The Bell (via SamMobile) zal de massaproductie van de twee vouwbare smartphones in mei beginnen. Dat is tenminste wat informatie van Samsung Display suggereert en dat is natuurlijk het bedrijf dat de displays voor de toestellen levert.

Een lancering in juli zou wel mooi aansluiten op de start van massaproductie in mei. Het artikel noemt daarnaast ook nog een foldable-lancering in "de tweede helft van het jaar" (volgens Google Translate). Samsung zal ongetwijfeld weer een Unpacked-lanceringsevenement organiseren voor de nieuwe foldables.

We krijgen in dit verslag helaas niet echt veel informatie over de zogenaamde Galaxy Z Flip FE of de tri-fold smartphone die Samsung ook al heeft aangekondigd. Het verslag geeft alleen aan dat deze apparaten in het vierde kwartaal van 2025 zullen verschijnen (oktober, november of december dus).

De geruchten tot nu toe

(Image credit: Samsung)

Er zijn al meerdere geruchten en leaks gedeeld over de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7, en over het algemeen lijkt het erop dat er wel wat interessante upgrades aanwezig zullen zijn ten opzichte van de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6.

Het zou een grote verrassing zijn als deze toestellen niet op de Snapdragon 8 Elite-chip draaien. Die chip hebben we ook al gezien in benchmarks voor de Galaxy Z Fold 7 en daarnaast lijkt de boekvormige foldable ook verbeterde camera's en een dunner design te krijgen.

Daarnaast hebben we gehoord dat de Galaxy Z Flip 7 een 'full-size' coverscherm zal hebben. Dat scherm zou nu ook om de camera's heengaan en deze extra schermruimte moet het coverscherm ook wat nuttiger maken. Verder zou er ook sprake zijn van een grotere batterij.

Beide telefoons kunnen overigens ook verschijnen met One UI 8 als besturingssysteem (gebaseerd op Android 16). De Samsung Galaxy S25-toestellen waren in januari de eerste Samsung-modellen met One UI 7, dus dat zou wel erg snel zijn voor zo'n grote update, maar het komt wel redelijk overeen met wat we al gehoord hebben over Google's plannen voor Android 16.