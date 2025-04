Samsung Galaxy Buds FE 2 specs mogelijk gelekt: verbeterde batterij en wifi

We hadden al gehoord dat er een nieuwe reeks Galaxy-oordopjes in een vergevorderd ontwikkelstadium zou zitten, maar nu zijn ze daadwerkelijk gespot op twee officiële certificatiesites. Zijn ze weer de typische betaalbare oortjes die je overal kan vinden?



Nou, nee. Want a) september 2023 is inmiddels al een hele tijd geleden, en dat was toen de eerste (en eerlijk gezegd teleurstellende) Samsung Galaxy Buds FE werden gelanceerd, en b) de Amerikaanse vermelding spreekt over dual-band wifi tot 5,8 GHz.



Als dat klopt (en met dank aan 91 Mobiles voor het opmerken), dan zouden Samsung’s doorgaans goedkopere 'Fan Edition'-oordopjes op hetzelfde niveau komen als Xiaomi’s Buds 5 Pro Wi-Fi die zo’n 229,99 euro kosten.



Maar de originele Buds FE van Samsung kostten slechts 109 euro, dus dat kan toch bijna niet? Aan de andere kant: als 'Fan Edition' tegenwoordig gewoon betekent dat ze vooral goed werken met je Samsung Galaxy-telefoon en het bijbehorende ecosysteem, en verder niet veel meer en dat zou het wel in het plaatje passen. Ter vergelijking: de lijst van compatibele smartphones voor Xiaomi’s wifi-oordopjes is momenteel beperkt tot de eigen Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. Dus een smartphone van een ander merk kopen nadat je Xiaomi-oordopjes hebt gekocht, wordt sterk afgeraden.

Samsung Galaxy Buds FE 2: wat we tot nu toe weten

De Buds FE krijgen binnenkort een nieuw model, maar Wi-Fi? (Image credit: Future / Philip Berne)

We hebben niet één, maar twee geloofwaardige bronnen die wijzen op de komst van de Galaxy Buds FE 2, of ‘Buds Core’, zoals ze mogelijk gaan heten: het Bureau of India Standards (BIS), gespot door SamMobile, én de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC), een onafhankelijke overheidsinstantie.

Hoewel we nog geen details over het ontwerp of de prijs hebben, is de modelnaam nog steeds SM-R410, en dit komt overeen met eerdere berichten over de Buds FE 2. Opvallend is dat in de FCC-vermelding de marketingnaam ‘Samsung Galaxy Buds Core’ wordt gebruikt. Hoe ze ook gaan heten, het lijken in elk geval opvolgers te worden van de instapmodellen uit de Buds FE-serie.

Volgens de specificaties in het FCC-document krijgen de oordopjes een batterij van 200mAh, met een oplaadcase die een batterij van 500mAh bevat. Ter vergelijking: de originele Galaxy Buds FE hadden een case met 479mAh, goed voor maximaal 30 uur speeltijd. Dit is dus een mooie upgrade, zeker als je bedenkt dat Xiaomi bij de Buds Pro 5-serie ook de versie met wifi de beste batterijduur meegaf.

En misschien nog wel belangrijker: in de Amerikaanse vermelding staat dat de nieuwe Buds dual-band wifi tot 5,8 GHz ondersteunen. Omdat de voorgangers uit september 2023 nog op Bluetooth 5.2 draaiden, verwachten we nu op z’n minst Bluetooth 5.3.

Krijgen we deze oordopjes te zien naast de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 tijdens het volgende Galaxy Unpacked-event vermoedelijk ergens in juli? Dat valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar op dit moment lijkt het er sterk op.