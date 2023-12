Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

In het najaar van 2023 heeft Samsung enkele FE-versies van bestaande producten gelanceerd. FE staat hier voor Fan Edition en wijst erop dat het een goedkopere versie die de meest essentiële functies behoudt. Voor het eerst zagen we een FE-versie van draadloze oordopjes, de Samsung Galaxy Buds FE. Met een adviesprijs van 109 euro kosten ze de helft van de Samsung Galaxy Buds2 Pro bij hun lancering en we zijn benieuwd waarop Samsung heeft bespaard.

Samsung Galaxy Buds FE review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds november 2023

Adviesprijs van 109 euro

Twee kleuren: wit en donkergrijs

De Samsung Galaxy Buds FE zijn aangekondigd in oktober 2023 en vanaf eind november 2023 lagen ze in de winkel. De draadloze oordopjes krijgen een adviesprijs van 109 euro, maar zijn inmiddels al te vinden tussen de 90 en 100 euro. Dat is maar goed ook, want de Galaxy Buds2 Pro hadden dan wel een adviesprijs van 229 euro, maar je kan ze vinden voor om en bij de 150 euro. Als je binnen het Galaxy-ecosysteem wil blijven en je budget kan optrekken tot 150 euro, dan is de keuze voor de Buds2 Pro heel snel gemaakt.

Dit is een erg competitieve prijs in deze productcategorie, aangezien draadloze oordopjes (met uitzondering van AirPods) snel dalen in prijs. Concurrenten met noise-cancelling zijn onder andere de Sony WF-C700N en de EarFun Air Pro 3. Voor eigenaars van een iPhone zijn de Galaxy Buds FE jammer genoeg niet zo interessant, aangezien hun belangrijkste functies alleen werken met Android. Samsung-gebruikers krijgen nog enkele bonusfuncties, maar over het algemeen werken de Galaxy Buds FE goed samen met elke Android-smartphone.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Samsung Galaxy Buds FE review: Specs

Swipe to scroll horizontally Type Draadloos, in-ear met siliconen dopjes Gewicht 5,6g per oordopje Drivers 6,5mm Batterij 6 uur met noise-cancelling en 15 uur extra in de oplaadcase / 8,5 uur zonder noise-cancelling en 21,5 uur extra in de case Bluetooth Bluetooth 5.2 Waterproof? IPX2 (lichte druppels)

Samsung Galaxy Buds FE review: functies

(Image credit: Future)

Onbetrouwbare draagdetectie

Geen multi-point

Uitgebreide app (voor Android)

Om te beginnen, is er geen app voor iPhones of iPads, maar dat is geen verrassing. AirPods doen ook niet zo heel veel met Android-apparaten en het is niet meer dan logisch dat Samsung niets te maken wil hebben met Apple-producten. Haal dus geen setje Galaxy Buds FE als cadeautje voor een vriend(in) of familielid die een iPhone heeft.

Net zoals bij andere draadloze oordopjes met noise-cancelling is de app een cruciaal onderdeel van de gebruikerservaring. Je hebt hiervoor de Galaxy Wearable-app nodig in de Google Play Store. Op Samsung-apparaten is de app soms standaard al geïnstalleerd en bij andere Android-smartphones, zoals mijn Xiaomi 13, verschijnt er een pop-up om de app te installeren wanneer je de oordopjes voor het eerst verbindt.

De Galaxy Buds FE kunnen ongeveer alles wat je verwacht van noise-cancelling oordopjes rond de 100 euro. Je kan in de app wisselen tussen drie modi: noise-cancelling, transparantie of gewoon niets. Er is een beperkte equalizer met presets waaronder basboost, dynamisch en zacht. Het is helaas niet mogelijk om de equalizer zelf aan te passen. Meldingen kunnen voorgelezen worden en als je een spraakassistent wil gebruiken, zal dat helaas Bixby moeten zijn.

Samsung-gebruikers kunnen de Galaxy Buds FE koppelen aan hun account en registreren in SmartThings zodat zij hun oordopjes kunnen terugvinden indien ze gestolen zijn. Deze Lost-mode werkt niet enorm logisch, aangezien die pas geactiveerd wordt wanneer iemand anders de oordopjes wil koppelen aan hun Samsung-account. Je kan hun locatie dus niet te allen tijde zien via een ingebouwde gps of iets dergelijks.

Verder kan je de acties bij een lange aanraking aanpassen voor elk oordopje en daar loopt het voor mij wat mis. De standaardacties voor één (play/pauze), twee (volgend nummer) en drie (vorig nummer) keer tikken zijn op elk oortje hetzelfde en kan je niet aanpassen. De acties bij een lange aanraking op elk oordopje kan je wel aanpassen en daar ging het dus mis voor mij. De opties voor een lange aanraking zien er als volgt uit: noise-cancelling wisselen (aan/uit/transparantie), spraakopdracht (Bixby), Spotify openen en volume omlaag (links) of omhoog (rechts). Als je de noise-cancelling en het volume wil bedienen, zal je het volume uitsluitend naar boven of beneden kunnen bijstellen, terwijl ik die keuze liever niet maak en gewoon beide wil kunnen doen.

Ten slotte is er wel draagdetectie aanwezig, maar geen multi-point. Daarbij werkt de draagdetectie totaal niet betrouwbaar. Vaak deed ik de Galaxy Buds FE uit en bleef de muziek spelen. Toen ik ze weer in mijn oren wilde doen, pauzeerde de muziek plots toen ik op twee centimeter van mijn oren was. Het gebrek aan multi-point is niet ongezien voor deze prijs, maar wel iets dat ik graag had gehad. Nu moet je heel de tijd eerst de oordopjes ontkoppelen van het ene apparaat voor ze willen verbinden met een ander apparaat.

Features score: 2/5

Samsung Galaxy Buds FE review: design en pasvorm

(Image credit: Future)

Comfortabele pasvorm met optionele oorhaakjes

Aanraakbediening werkt betrouwbaar

Case is even groot als die van de Buds2 (Pro) en Buds Live

Afgezien van de beperkte kleurenselectie (wit en donkergrijs) en het gebrek aan draadloos opladen is er bijna niet bespaard op het ontwerp. Het is misschien wat raar dat de buitenkant van de oplaadcase bij beide kleuren wit is en alleen de binnenkant donkergrijs is bij die kleurenvariant, maar dat is niet het einde van de wereld.

Standaard zitten de medium siliconen dopjes op de Samsung Galaxy Buds FE en in het doosje zitten nog twee extra setjes, small en large. Naar goede gewoonte nam ik meteen de grootste dopjes en die pasten prima. Ook de pasvormtest in de app zei dat ze allebei goed zaten.

Verder zit er standaard een siliconen oorhaakje aan de dopjes. Hierdoor moeten ze iets steviger in je oor zitten en dat gevoel had ik wel. Tijdens het hardlopen (lees: ik ging de tram bijna missen) bleven ze goed zitten. Ik merkte wel dat ze iets losser zaten na de schud-belachelijk-hard-met-je-hoofd-test, maar na een licht tikje was dat opgelost. Vind je de oorhaakjes niet fijn, dan kan je het setje siliconen bandjes nemen zodat de Galaxy Buds FE helemaal vlak zijn.

Zoals aangegeven, is er aanraakbediening aanwezig op het glanzende, platte deel van de Samsung Galaxy Buds FE. Hoewel we dus niet helemaal tevreden zijn met wat de aanraakbediening kan, werkt hij wel accuraat. Het afgevlakte deel van de oordopjes zorgt ervoor dat je meteen weet waar het aanraakgevoelige deel zit. Zowel één, twee als drie tikjes werden goed gedetecteerd waarna meteen de bijbehorende actie werd uitgevoerd. Ook het onderscheid tussen een korte tik en lange aanraking wordt goed gemaakt.

Fijn om te weten: de oplaadcase is exact hetzelfde formaat als die van de Galaxy Buds2, Buds2 Pro en Buds Live. Zeker als je nog een setje Buds Live hebt, is de upgrade naar de Galaxy Buds FE aan te raden. Als je bepaalde accessoires hebt voor de case, zoals een hele collectie covers in verschillende kleuren, zullen die ook passen op deze case.

Design en pasvorm score: 5/5

Samsung Galaxy Buds FE review: audio en noise-cancelling

(Image credit: Future)

Goede audiokwaliteit

Degelijke noise-cancelling

Simplistische equalizer

Audio en noise-cancelling zijn de twee doorslaggevende factoren waar erg veel van afhangt bij draadloze oordopjes. Aangezien de Samsung Galaxy Buds FE de helft kosten van de Buds2 Pro en mijn eigen Pixel Buds Pro, verwacht ik prestaties die half zo goed zijn. Die verwachting lijkt enigszins juist te zijn, want ze werken met het oudere Bluetooth 5.2 en ondersteunen AAC, SBC en de Samsung Scalable Codec. De Buds2 Pro gebruiken daarentegen Bluetooth 5.3 en de Samsung Seamless Codec (SSC HiFi).

Op vlak van audio was ik eerst aangenaam verrast en vervolgens teleurgesteld. Het eerste wat ik altijd doe met draadloze oordopjes is de equalizer op pop of basboost zetten en pop/dancemuziek luisteren. Zo gezegd, zo gedaan, ik zette de basboost aan en begon Dance The Night van Dua Lipa te luisteren. Samsung liegt duidelijk niet met basboost want dit niveau van bas vond ik zelfs veel te intens (en dat gebeurt echt niet vaak). Toen ik de equalizer op dynamisch zette, was ik wel meteen tevreden. Dit is was de gemiddelde pop-preset doet bij andere oordopjes. Er mist echter één deel bij deze equalizer en dat zijn custom instellingen. Je moet kiezen uit de zes presets van Samsung (normaal, basboost, zacht, dynamisch, duidelijk en hoge-tonenboost) en kan geen eigen equalizers samenstellen.

Persoonlijk kon ik prima genieten van het dynamische profiel. De bas was krachtig zonder overdreven te zijn (ja, basboost, ik kijk naar jou), stemmen klonken helder en ik kon alle instrumenten nog goed onderscheiden. Er is ook een vorm van ruimtelijke audio aanwezig en bij nummers zoals River van Miley Cyrus kan je duidelijk de achtergrondzang door de verschillende oordopjes horen. Hetzelfde was van toepassing op de cimbalen bij Dial Tones van AS IT IS, die alleen door het rechter oordopje kwamen. Dit had ik aanvankelijk niet verwacht en was een heel fijne bonus. Alleen bij hogere volumes kunnen snellere nummers met veel verschillende instrumentale delen, zoals (opnieuw) Dial Tones en Orbit 37 van Rub!k, wat chaotisch beginnen te klinken en hoor je een mengelmoes van geluiden.

Voor goedkopere draadloze oordopjes bieden de Samsung Galaxy Buds FE degelijke noise-cancelling. Gebruik ook zeker de pasvormtest om te weten of je de juiste dopjes gebruikt, want dit beïnvloedt de noise-cancelling. De oordopjes weten zeker niet elk geluid buiten te sluiten en je zal nog wat gerommel horen in de trein of bij voorbijrijdende auto's op straat. Af en toe kon ik de gesprekken van collega's op kantoor nog horen, maar dat loste ik meestal op door het volume een tikje hoger te zetten. Het is zeker niet zo dat je amper iets merkt van de noise-cancelling, zoals bij de Galaxy Buds Live. De transparantiemodus werkt ten slotte verrassend goed en stemmen rondom me klonken altijd helder en natuurlijk.

Audio en noise-cancelling: 4/5

Samsung Galaxy Buds FE review: Batterij

6 uur met noise-cancelling en 21 uur met de case

8,5 uur zonder noise-cancelling en 30 uur met de case

Niet draadloos oplaadbaar

Het goede nieuws: de batterijduur van de Samsung Galaxy Buds FE is beter dan die van de Buds2 Pro. Het slechte nieuws: de batterij van de Buds2 Pro was een van zijn grootste minpunten. Door het beter te doen dan de Buds2 Pro hebben de Galaxy Buds FE in feite een gemiddelde batterijduur. Zoals verwacht, kunnen de Buds FE niet draadloos opladen, maar als je dat verwacht voor 109 euro, dan is het vooral aan jezelf om je verwachtingen naar beneden bij te stellen (of je budget naar boven).

Samsung geeft aan dat de oordopjes een batterijduur van 6 uur met noise-cancelling hebben en dat je dan voor 15 uur extra batterij uit de case kan halen (21 uur luistertijd). Luister je zonder noise-cancelling dan wordt dit respectievelijk 8,5 uur en 21,5 uur (30 uur luistertijd). Mijn volume staat altijd laag tot gemiddeld en dan kloppen die cijfers zeker. Je kan dus net een volledige werkdag muziek luisteren als de noise-cancelling de hele tijd uitstaat. Natuurlijk ga ik ervan uit dat je altijd wel ergens vijf minuten vindt om de Galaxy Buds FE in de case op te laden en zo zit je zelden met een lege batterij.

Batterij score: 4/5

Moet je de Samsung Galaxy Buds FE kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Iets duurder dan de concurrentie en ook niet veel goedkoper dan de Buds2 Pro. Ze krijgen wel al korting. 3,5/5 Features Geen multi-point, geen betrouwbare draagdetectie, een nutteloze Lost-mode, beperkte aanraakbediening, maar gelukkig wel een overzichtelijke app. 2/5 Design en pasvorm Uitstekende pasvorm met optionele oorhaken. Handig dat accessoires voor cases van andere Galaxy Buds ook passen. 5/5 Audio en noise-cancelling Gedetailleerde audio met sterke bas, soms wat kwaliteitsverlies bij hogere volumes. Degelijke noise-cancelling. 4/5 Batterij Batterij met en zonder noise-cancelling is gemiddeld. De case is hier (natuurlijk) niet draadloos oplaadbaar. 4/5

Koop ze als...

Je een Samsung-smartphone (of andere Android) hebt

De Galaxy Buds FE werken het beste met een smartphone, tablet en laptop van Samsung. Ze werken ook prima met andere Android-smartphones, maar koop ze niet als je een iPhone hebt.

Je comfortabele oordopjes wil

Met drie maten siliconen dopjes en een optionele oorhaak zitten de Galaxy Buds FE niet alleen stevig, maar ook comfortabel in je oren.

Je van sterke bas houdt

De basboost verslaat bijna alle andere oordopjes van deze prijs, ideaal voor liefhebbers van pop/dancemuziek.

Koop ze niet als...

Je uitgebreide aanraakbediening wil

We zouden graag het volume én de noise-cancelling bedienen met de touch controls, maar Samsung dwingt je een keuze te maken.

Je zelf de equalizer wil aanpassen

Er zijn zes presets in de equalizer, maar je kan geen eigen instellingen toevoegen.

Je een paar tientjes extra kan uitgeven

De aanzienlijk betere Galaxy Buds2 Pro kosten inmiddels maar 40 euro meer dan de Galaxy Buds FE. Als je die vier extra tientjes kan uitgeven, doe dat dan zeker.

Samsung Galaxy Buds FE: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Buds FE Sony WF-C700N EarFun Air Pro 3 Verkoopprijs (december 2023) 109 euro 79 euro 79,99 euro Gewicht 5,6g per oortje 4,6g per oortje 5,2g per oortje Drivers 6,5mm 5mm N/A Batterij 6 uur met ANC (21 uur met case) 7,5 uur met ANC (15 uur met case) 7 uur met ANC (37 uur met case) Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 Waterproof? IPX2 (lichte druppels) IPX4 (spatwater) IPX5 (hevige regen)

Sony WF-C700N

Hoewel de Sony WF-C700N geen automatische draagdetectie hebben, klinken ze geweldig en bevatten ze 360 Reality Audio. Hun batterij is wel slechter. Lees hier onze Sony WF-C700N review