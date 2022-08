Samsung Galaxy Buds 2 Pro: review in een notendop

Gezien de reputatie van Samsung op het gebied van smartphones en tablets, heeft het ons lang verbaasd dat de Galaxy Buds nooit een echt succes zijn geworden. Galaxy Buds aanschaffen als je al een Galaxy-telefoon koopt, was vrij logisch.

Apple, Sony, Bose, Sennheiser en alle fabrikanten van de beste draadloze oortjes tot nu toe, moeten eens wat aandacht schenken aan Samsung. De Galaxy Buds 2 Pro zijn daadwerkelijk goed. De kleinere, comfortabelere oordopjes zitten boordevol handige extraatjes zoals uitstekende Active Noise-Cancelling, spraakherkenning, draagdetectie en bediening op de oortjes zelf. Daarnaast hebben de oordopjes ook een IPx7-certificering waardoor ze beschermd moeten zijn tegen water.

De Galaxy Buds 2 Pro hebben een standaardprijs van 229 euro en zijn beschikbaar in Graphite, White en Bora Purple. Als je over een Galaxy-toestel beschikt, dan zijn deze oordopjes een beter alternatief dan de AirPods Pro.

De verbeterde geluidskwaliteit gaat nadrukkelijk hand in hand met de verbeterde pasvorm en het lagere gewicht. De Buds Pro 2 zijn 15 procent kleiner en 0,8 gram lichter per oortje ten opzichte van de originele Buds Pro (5,5 gram vs. de 6,3 gram Buds Pro). Maar wat nog belangrijker is, is dat het ontwerp eenvoudig in het oor past, zonder dat de drager overdreven agressieve draaibewegingen hoeft te maken. De Buds 2 Pro zijn qua pasvorm een echt schot in de roos.

De geluidskwaliteit wordt gekenmerkt door een pittige bas, krachtig en gestructureerde middentonen en sprankelende, hoge tonen. Je kunt de EQ desgewenst zelf aanpassen en een handige Voice Detect-functie zorgt ervoor dat het volume van de muziek automatisch wordt verlaagd wanneer je praat

We durven wel te beweren dat het geluid van de Galaxy Buds 2 Pro iedereen zal behagen.

De pasvorm is comfortabeler dan ooit tevoren. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: prijs en releasedatum

229 euro

Vanaf 26 augustus verkrijgbaar in (online) winkels

Op 10 augustus tijdens het Galaxy Unpacked event werden de Samsung Galaxy Buds 2 Pro uit de doeken gedaan. We zagen daar ook de Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 , Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro .

De Buds 2 Pro zijn beschikbaar voor een adviesprijs van 229,99 euro in de kleuren grafiet, wit en Bora Purple. Je kan momenteel al een pre-order plaatsen op de website van Samsung, aangezien de leveringen pas op 26 augustus zullen starten.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro case heeft een USB-C-aansluiting en kan ook draadloos opgeladen worden. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: design en functies

Smalle, comfortabele oordopjes

IPX7 waterproof

5 uur batterij met Noise-Cancelling aan; tot 18 uur batterij met de case

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn verfrissend kleiner en lichter dan de meeste concurrentie, en Samsung heeft het ontwerp iets aangepast. Het resultaat is een stijlvolle, minimalistische, veilige en ergonomische pasvorm die aanvoelt alsof je geen oordopjes draagt.

Tijdens het testen bleven de oortjes perfect zitten, ook toen we een sprintje moesten trekken om de trein of bus te halen. Door de afgeronde bovenkant van de oordopjes dachten we even dat de touch controls niet zo goed zouden werken. Die twijfels bleken ongegrond.

De controls op de Buds 2 Pro werken naar behoren: je bewegingen worden goed geregistreerd, en je krijgt bevestiging van je aanraking dankzij kleine piepjes. Het was dan ook niet of nauwelijks nodig om onze telefoon te gebruiken tijdens onze reis.

USB-C en draadloos opladen worden gewoon ondersteund. De oordopjes zelf hebben een IPX7-certificering waardoor ze dertig minuten lang een meter diep in het water kunnen liggen. De behuizing is niet waterdicht, dus we raden het je niet aan om een duik te nemen.

Draagdetectie werkt, stemdetectie werkt, dubbele connectiviteit werkt, de functie "Zoek Mijn Oortjes" werkt en ANC onderdrukt achtergrondlawaai zonder je muziek te beïnvloeden. Alles werkt naar behoren.

Behalve de ietwat teleurstellende batterijduur van vijf uur met ANC aan, hebben we alleen maar positieve dingen te zeggen over de Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Design en functies: 4,5/5

Zet 360 Audio aan en het relaxen kan beginnen. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Geluidskwaliteit en noise-cancelling

Gedetailleerde 24-bit audio

ANC is uitstekend voor zijn prijsklasse

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro hebben een 10mm woofer en 5,4mm tweeter in elke oordop. Het is ook een formidabele verbetering ten opzichte van de vorige Samsung oordopjes. De oordopjes beschikken ook over Dolby Atmos-headtracking. Dit levert een beter resultaat dan LG’s Tone Free T90 als het aankomt op het wisselen van geluid als je met je hoofd draait.

De Buds 2 Pro zijn voorzien van Bluetooth 5.3 en 24-bit audio die gebruikt kunnen worden met andere compatibele Samsung-apparaten dankzij de nieuwe ‘Samsung Seamless Codec.’ We hebben de volledige details over de mogelijkheden van deze codec, maar Samsung’s iets oudere Scalable Codec kan al 24-bit/96kHz audiostreaming aan, dus dat zal wel het minimale zijn wat de nieuwe codec aankan. Het resultaat is een verbluffend audioprofiel waarin elk aspect van de instrumenten tot de vocalen tot zijn recht komt.

Als het op ruisonderdrukking aankomt, hebben de Samsung Galaxy Buds 2 Pro hun werk goed gedaan. Toen we de Buds 2 Pro voor de eerste keer gebruikten met ANC aan, twijfelden we even of onze airco nog aanstond. Met drie microfoons met een hoge SNR (Signal-to-Noise Ratio) beweert Samsung dat de Galaxy Buds 2 Pro meer buitengeluid kunnen opsporen en elimineren dan alle andere Galaxy Buds, en dat lijkt te kloppen.

Geluidskwaliteit en noise-cancelling: 4,5/5

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Prijs-kwaliteit

Goedkoper dan de AirPods Pro, beter dan de AirPods 3

No-brainer als je al een Samsung Galaxy-apparaat hebt

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro biedt heel veel kwaliteit voor een eerlijk prijskaartje. De geluidskwaliteit is verrassend goed gezien Samsung's middelmatige staat van dienst. Hoewel we hadden gehoopt op een beetje meer uithoudingsvermogen voor die lange muzieksessies, is er veel om van te houden.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: moet ik ze kopen?

Samsung Galaxy Buds 2 Pro Eigenschappen Notities Score Design en functies Mooie vormgeving en pasvorm, handige functies en uitgebreide SamsungMooie vormgeving en pasvorm, handige functies en uitgebreide Samsung-app. 4,5/5 Geluidskwaliteit en noise-cancelling Dankzij goede ANC komt de verbeterde geluidskwaliteit echt tot zijn recht 4,5/5 Prijs-kwaliteit Behalve de gemiddelde batterij, bieden de Buds 2 Pro veel waar voor je geld 4,5/5

Koop ze als…

je een Samsung Galaxy smartphone hebt

Dit is een no-brainer. De Buds 2 Pro worden gemakkelijk gekoppeld en het geluid is ook méér dan prima.

je de beste geluidskwaliteit van Samsung wilt

We hadden niet verwacht dat we zo zouden genieten van Samsung's meeslepende 24-bit audio. De geluidskwaliteit is echt top!

je nieuwsgierig bent naar Samsung's head-tracked 360 audio

Dankzij Bluetooth 5.3 en Samsung's nieuwste Seamless Codec krijg je meeslepende audio die je Samsung-telefoon als bron gebruikt en het geluid voorschotelt op basis van hoe je hoofd is gedraaid. Erg uniek en leuk.

Koop ze niet als…

je langere batterijduur nodig hebt

Vijf uur met ANC (of acht uur zonder) is niet genoeg voor een langeafstandsvlucht of een hele lange wandeling zonder een oplaadbeurt.

je een iPhone hebt

Voor een vlekkeloze ervaring binnen het ecosysteem van Apple moet je op zoek naar oordopjes die een speciale app voor iOS bieden, zoals de Melomania 1 Plus van Cambridge Audio, of natuurlijk de Apple AirPods.



