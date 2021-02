Bose QuietComfort Earbuds review

Dit is de tweede poging van Bose op de markt van volledig draadloze oortjes, en het is ook een veel geslaagdere poging dan de eerste. De Bose QuietComfort Earbuds zijn op vrijwel alle fronten stukken beter dan de SoundSport Free oortjes. Niet alleen is het design vernieuwd, ook is de inbegrepen noise-cancelling top te noemen. Over de geluidskwaliteit zijn we ook zeer te spreken, al is er wat minder bas aanwezig dan bij de Sony WF-1000XM3. De zuiverheid van de geluidskwaliteit is dan wel weer superieur. De oortjes van Bose zijn verder comfortabel in gebruik en goed gebalanceerd, ondanks de ietwat omvangrijke vormfactor.

Review in een notendop

Bose staat niet bepaald bekend om zijn volledig draadloze oortjes. De QuietComfort Earbuds zijn pas de tweede set draadloze oortjes die het bedrijf op de markt heeft gebracht. Er zit maar liefst drie jaar tussen de Bose SoundSport Free en de nieuwe QuietComfort Earbuds. Apple en Sony hebben in de tussentijd grootse sprongen vooruit gemaakt. In de tussentijd staan de Sony WF-1000XM3 oortjes al een tijdje bovenaan in onze lijst met beste volledig draadloze oortjes met noise-cancelling.

In de drie jaar radiostilte van Bose heeft het bedrijf zeker niet stilgezeten. De nieuwe Bose QuietComfort EarBuds behoren tot een van de beste volledig draadloze oortjes die we getest hebben. Ze zijn ook uitgerust met (naar onze mening) de beste noise-cancelling technologie in zijn klasse.

Bose heeft veel geleerd van zijn Noise Cancelling Headphones 700. Zo is de functie van 10 ANC-niveaus overgenomen. Op de maximale modus ben je volledig afgezonderd van de buitenwereld, omringd in een gebied waar alleen jouw favoriete muziek rond raast. Enkel harde piepende geluiden zoals sirenes hoor je er misschien nog bovenuit steken (al zijn die ook redelijk gedempt).

De krachtige actieve noise-cancelling van de oortjes gaat gelukkig niet ten koste van comfort of geluidskwaliteit. De QuietComfort Buds hebben een sterk verbeterd design wat vergelijkbaar is met de Sony WF-1000XM3 in omvang, maar veel en veel beter gebalanceerd dan de SoundSport Free. Er zitten meer accessoires in de doos om een optimale fit te bewerkstelligen. Of je nu rent, zit, wandelt of rondspringt; de QC Earbuds zitten strak doch comfortabel vast in je oor.

Welk muziekgenre je ook luistert, de kwaliteit van het geluid maakt het erg aangenaam om de oortjes te gebruiken. Je krijgt misschien niet de aangenaam warme bas die je gewend bent van Sony, maar de Earbuds van Bose hebben genoeg oomph om de basgeluiden in jazz-platen bijvoorbeeld goed te laten klinken. De echte topkwaliteit van de QuietComfort Earbuds komt naar boven bij de midden en hoge tonen. Het maakt niet uit hoe hard het volume staat, de oortjes van Bose hebben geen last van vervorming en elke laag in de muziek is helder en levendig. Vocals klinken fris en elk instrument op de achtergrond valt te onderscheiden.

De batterijduur is competitief genoeg. Je haalt zes uur luistertijd uit de oortjes zelf. De oplaadcase vinden we wat aan de grove kant, en je haalt er 'slechts' twee extra luistersessies (dus 12 uur) uit. Een significant verschil met de Sony WF-1000XM3 oplaadcase die drie volledige luistersessies in de tank heeft zitten. Het is ietwat teleurstellend van Bose, zeker gezien het prijskaartje van de QuietComfort Earbdus.

Daarentegen zijn de oortjes van Bose beter bestand tegen waterspetters dan de concurrenten van Sony. Waar de WF-1000XM3 geen IP-certificering heeft, beschikt de Bose over een IPX4-rating. Je hoeft dus niet bang te zijn dat lichte regendruppels of zweetdruppels funest worden voor de Earbuds, maar ook niet meer dan dat.

Ben je op zoek naar een stevig doch comfortabel setje oortjes, met een lichte focus op treble en een betere waterbestendigheid dan de beste oortjes van Sony, dan zijn de Bose QuietComfort Earbuds het beste alternatief van dit moment.

(Image credit: TechRadar)

Prijs en beschikbaarheid

Aangekondigd in september 2020

Adviesprijs van 279 euro

Triple Black en Soapstone als kleuropties

Bose kondigde zijn nieuwe QuietComfort Earbuds in september 2020 aan, en in oktober 2020 lagen de oortjes ook officieel in de winkels. De QuietComfort Earbuds krijgen een adviesprijs mee van 279 euro, vergelijkbaar met de adviesprijs van de Sony WF-1000XM3. Sindsdien is de prijs van Sony's alternatief echter flink gedaald, waardoor de Bose-oortjes stukken duurder zijn in aanschaf.

De Bose QuietComfort Earbuds zijn verkrijgbaar in twee kleuropties: Triple Black en Soapstone (welke wij getest hebben).

(Image credit: TechRadar)

Design

Omvangrijk doch comfortabel

Grote oplaadcase

IPX4 waterbestendig

In tegenstelling tot de wat lompe SoundSport Free oortjes is het design van de QC Earbuds een stuk stijlvoller. De esthetiek doet ons denken aan de Bose 700 over-ear koptelefoon, maar heel klein durven we de oortjes van Bose ook weer niet te noemen. De afmetingen van elk oortje bedragen 3,9 x 2,6 x 2,7 centimeter en het gewicht bedraagt 8,9 gram. Dat is ongeveer net zo zwaar als de Sony WF-1000XM3 (8,5 gram). Het is dan ook niet vreemd dat de Earbuds van Bose ietwat uit het oor steken.

(Image credit: TechRadar)

Ondanks de omvang zijn de QuietComfort Earbuds erg comfortabel om meerdere uren achter elkaar te dragen. Bose levert drie verschillende formaten dopjes mee, zodat je de best mogelijke fit kunt realiseren. De zachte silicone dopjes maken het makkelijk om snel de juiste grootte te kiezen zonder ongemakken.

Ook over het design van de dopjes is nagedacht. De oortjes hebben een conische vorm die naar buiten uitwijdt. Dit betekent dat je de oordopjes niet diep in je oor hoeft te schuiven om een goede pasvorm en passieve ruisonderdrukking te krijgen, zoals bij sommige andere oortjes wel het geval is.

(Image credit: TechRadar)

De buitenzijde van elke Bud is aanraakgevoelig en geeft je de controle over jouw muziek en telefoongesprekken. Bij de release in oktober was er nog geen optie om via het touch-gedeelte het volume te regelen, maar sinds december 2020 biedt Bose deze mogelijkheid wel aan via een update.

Om gebruik te kunnen maken dien je wel in het bezit te zijn van de Bose Music-app. Als je de oortjes verbonden hebt met je smartphone, zie je in het instellingsscherm de optie om acties te koppelen aan de touch-controls.

(Image credit: TechRadar)

Standaard zorgt een dubbele tik op het rechteroortje ervoor dat de muziek pauzeert / verder afspeelt, en zorgt het ingedrukt houden van het oortje ervoor dat de spraakassistent gewekt wordt (Google Assistant of Siri, afhankelijk van je toestel).

Twee keer tikken op het linkeroortje komt met drie verschillende niveaus noise-cancelling die je als favorieten kunt instellen in je Bose Music-app. Het linkeroortje ingedrukt houden activeert de 'snelkoppeling'. Je kunt enkel kiezen of je het nummer wilt overslaan of een update krijgt over het batterijniveau van de QC Earbuds. Je kunt dus niet teruggaan naar het vorige nummer. Een nogal bizarre functie om te missen, en dat zal dan ook niet iedereen op prijs stellen.

(Image credit: TechRadar)

Grote oortjes zorgen doorgaans voor een grote oplaadcase, en bij Bose is dat zeker het geval. Het lijkt erop alsof Bose de grootste oplaadcase van allemaal wilde maken, want met afmetingen van 8,9 x 5,1 x 3,2cm komen ze zeker in de buurt daarvan. Met een gewicht van 76 gram is de case ook bijna twee keer zo zwaar als die van Apple AirPods Pro (45 gram).

Een andere opvallende functie van de case is dat er een knop opzit om de bovenkant open te laten klappen. Het is niet de meest handige oplossing voor als je slechts één hand kunt gebruiken, aangezien je de knop volledig moet indrukken om de case open te krijgen.

(Image credit: TechRadar)

Het lichtgekleurde Soapstone-model vonden we ze ook vrij snel vies uitzien. Na een uurtje in onze tas te hebben gebivakkeerd, zat de case al redelijk vol met vlekken. Voor de zwarte versie zal dit waarschijnlijk niet zo'n probleem zijn, maar het is wel goed om te weten voor als je het Soapstone-model prefereert.

In de oplaadcase zit er een bluetooth-knop, wat je een alternatieve manier geeft om te verbinden met je toestel. Verder is de case draadloos oplaadbaar met elk Qi-ondersteund oplaadapparaat. Een USB-C poort is ook aanwezig om de case via de kabel mee op te laden.

(Image credit: TechRadar)

Functies

10 verschillende ANC-niveaus

Snel opladen

Bluetooth 5.1

Bose staat bekend om zijn indrukwekkende noise-cancelling technologie, en de verwachtingen waren dan ook erg hoog bij de QuietComfort Earbuds. Ondanks Bose's reputatie verwachtten we absoluut niet om zo omvergeblazen te worden door de ANC-kwaliteiten van de oortjes. De noise-cancelling technologie is op het moment van schrijven het beste wat je kunt vinden op volledig draadloze oortjes, met de Sony WF-1000XM3 als een goede tweede.

De oortjes hebben van zichzelf al een sterke passieve noise-cancelling door de goede fit, maar zet de actieve noise-cancelling op niveau 10 en vrijwel alles op hoge frequentiegeluiden na wordt geblokkeerd. Het gezoem van een bootmotor, het vroemen van een scooter, schreeuwende kinderen; het zal jouw niet ten gehore komen met ANC standje 10. Zelfs op niveau 5 is het lastig om exact te horen wat er in je omgeving gebeurt.

(Image credit: TechRadar)

Wil je echt goed horen wat er in jouw omgeving gebeurt, dan moet je het level van je ANC naar nul zetten. Dat is namelijk de transparante / ambient modus van de QuietComfort Earbuds. Qua geluid match het met de AirPods Pro, aangezien ook bij Bose het geluid vrijwel natuurlijk klinkt als ANC is uitgeschakeld.

We hebben op het moment van schrijven nog niet echt de optie gehad om veel te reizen, dus we weten niet zeker hoe goed de oortjes in het vliegtuig presteren. We durven wel de bewering aan te gaan dat de oortjes qua ruisonderdrukking ook in het vliegtuig tot de beste opties zullen behoren.

Een ander opvallend wapenfeit van Bose's oortjes vinden we de zeer stabiele connectie tussen de oortjes en het apparaat waarmee we ze koppelen. De verbinding verzaakte niet één keer tussen de oortjes en onze smartphone of laptop. Dat durven we zeker voor een deel toe te schrijven aan ondersteuning voor de nieuwe Bluetooth 5.1 standaard. Het is een flinke verbetering ten opzichte van de SoundSport Free, welke vaak last hadden van verbindingsproblemen. Ook handig om te weten: Bluetooth 5.1 zorgt voor een groter bereik. Pas na 12 meter werd bij ons de verbinding verbroken.

(Image credit: TechRadar)

Niet alleen heb je de mogelijkheid om draadloos op te laden, Bose heeft ook ondersteuning voor snelladen geïmplementeerd. Plaats de oortjes voor 15 minuten in de oplaadcase en je krijgt hiervoor twee uur luisterplezier terug.

Bose meldt dat je toegang hebt tot de standaard spraakassistent als je deze oproept. In theorie zou Bixby op Samsung-smartphones dus ook moeten werken, maar vooralsnog lijken enkel Google Assistant en Siri te functioneren. In theorie zou ook Cortana voor Windows bruikbaar moeten zijn, maar die optie hebben we niet kunnen testen.

In tegenstelling tot de Bose 700 koptelefoon ondersteunen de QC Earbuds nog geen multipoint-technologie, waardoor je de oortjes slechts met één apparaat kunt koppelen. Dat gezegd hebbende: het koppelen en opnieuw koppelen met apparaten werkt zeer soepel en makkelijk.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

Prachtige soundstage

Niet zoveel bas als Sony

Goede belkwaliteit

Niet alleen beschikken de Bose QuietComfort Earbuds over een uitstekende noise-cancelling technologie, ook de soundstage (geluidslandschap) van de oortjes is zeer indrukwekkend te noemen.

Zelfs op hoge volumes is elke laag van een nummer helder. De vocals zijn zuiver en elk instrument is te onderscheiden. Een goed voorbeeld hiervan is Delta van Mumford & Sons. Niet alleen zijn de diverse instrumentlagen prachtig in combinatie met de vocals, ook hoorden we kinderen duidelijk op de achtergrond praten, wat een extra dimensie toevoegt aan het nummer. Voor blues- en jazz-fans hebben we ook goed nieuws: je kunt elk instrument goed horen; zelfs wanneer er een saxofoonsolo speelt hoef je niet bang te zijn dat andere instrumenten niet meer hoorbaar zijn.

Dat is het mooie aan de QuietComfort Buds van Bose: het voelt alsof de muziek, maakt niet uit welk genre, zich om je heen afspeelt in plaats van in je oren. Het is dan ook een genot om te luisteren naar je favoriete muziek.

(Image credit: TechRadar)

De audio van Bose is niet zo bass-heavy als Sony, maar er zit wel een mooie balans in de verschillende frequenties. Bose's Active EQ-technologie boost bas of treble automatisch, afhankelijk van het volumeniveau. Muziek voelt daardoor vrij dynamisch, niet uitmakende op welk geluidsniveau je luistert. Hoge tonen voelen nooit te scherp of schel, en de lage tonen bonzen ook aangenaam in je oren.

Het is helaas niet mogelijk om via de bijbehorende applicatie zelf de equalizer te tunen. Zelf hebben we die behoefte geen moment gevoeld bij de oortjes, maar het is mogelijk iets om rekening mee te houden als je dit belangrijk vindt.

(Image credit: TechRadar)

Kijken we naar de kwaliteit van telefoongesprekken met de Buds, dan excelleren de oortjes opnieuw. Ze bieden zowat de beste belkwaliteit die we ooit zijn tegengekomen op volledig draadloze oortjes. Mensen met wie we belden, vertelden aan ons dat stemmen van onze kant uit erg helder klinken en beter dan wat ze doorgaans horen wanneer we andere oortjes gebruiken. Met vier microfoons aan boord mag dat ook niet bepaald een wonder heten. Bose claimt dat de microfoontjes van het rechteroortje zich focussen op je stem en geluiden van buitenaf reduceren. Deze theorie werd bevestigd door mensen met wie we belden. Tijdens een telefoongesprek dempte de Bose QC Earbuds schreeuwende vogels en ventilatoren bijvoorbeeld.

Batterijlevensduur

Tot zes uur luisterplezier op één cyclus

Oplaadcase biedt 12 uur extra aan

Ondersteuning voor draadloos en snel opladen

De Bose QuietComfort Earbuds bieden tot wel zes uur aan luistertijd op één cyclus. Dat klinkt wellicht niet als veel, maar voor volledig draadloze oortjes met ANC is dit vrij standaard. Ook de Sony WF-1000XM3 tikt dit niveau aan, terwijl de AirPods Pro het slechts 4,5 uur volhouden.

Bij het testen van de Bose oortjes met ANC op de maximale stand, behaalden we ongeveer 5 uur en 45 minuten. Dat is inclusief enkele telefoongesprekken, alsook het oproepen van de spraakassistent een paar keer en het gebruiken van de touch-controls. Logischerwijs zou de batterij het langer kunnen volhouden als de ANC op een lager niveau staat.

De oplaadcase presteert wel wat minder naar onze mening. Er is slechts ruimte voor 12 uur aan extra accusap, wat betekent dat je slechts twee extra luisterbeurten kunt halen uit de case zonder opladen. Wel is er een snellaadfunctie inbegrepen, waardoor je na een kwartier opladen weer twee uur lang kunt luisteren naar je favoriete muziek. Ter vergelijking: Sony biedt 90 minuten luisterplezier na 10 minuten opladen.

Draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden, maar het snelst opladen gebeurt via de USB-C kabel. Binnen twee uur zit de oplaadcase weer vol met accusap.

Moet ik de Bose QuietComfort Earbuds kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je volledig draadloze oortjes zoekt met tal van features Draadloos oplaadbaar, ondersteuning voor snelladen, briljante noise-cancelling, goede geluidskwaliteit, een comfortabele fit, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is heel veel om leuk te vinden aan deze oortjes van Bose.

Je geen geluid van buitenaf wil horen De actieve noise-cancelling van deze oortjes is ongekend, zeker voor volledig draadloze oortjes. Zet de ANC op standje maximaal en de buitenwereld verdwijnt als sneeuw voor de zon in je oor. Ideaal wanneer je je even moet focussen, of gewoon geen zin hebt in gekwebbel op de achtergrond.

Je van een goed gebalanceerd geluid houdt In tegenstelling tot Sony richt Bose zich iets meer op natuurlijk klinkende geluiden en tilt het niet zo zwaar aan de bas. Je hoort nog altijd de lage tonen goed, zonder dat ze overheersen. De midden en hoge frequenties klinken eveneens sterk en zuiver, waardoor je bij vrijwel elk nummer de verschillende lagen en instrumenten kunt onderscheiden.

Koop ze niet als...

Je een sterke batterijduur belangrijk vindt Zes uur aan luistertijd op één cyclus is nog vrij aardig voor een setje oortjes met actieve noise-cancelling, maar de oplaadcase stelt met zijn 12 uur extra luistertijd een beetje teleur. Gelukkig laadt de oplaadcase vrij snel op om weer verder te kunnen genieten van je favo muziek.

Je krap bij kas zit Zoals vrijwel elk Bose-product zijn de QuietComfort Buds verre van goedkoop. De adviesprijs bedraagt 279 euro, en dat is een stuk meer dan de eveneens goed klinkende Sony WF-1000XM3 oortjes, die op het moment van schrijven veel goedkoper zijn.