Samsung Galaxy Watch 5 Pro review

Review in een notendop

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is de nieuwste en mogelijk beste smartwatch van Samsung tot nu toe. De Watch 5 Pro wordt gepitched als de ideale metgezel om mee te nemen als je gaat bergbeklimmen, of de wildernis gaat verkennen.

Het is interessant dat zowel Samsung als Apple, met de nieuwe Apple Watch Ultra, een vergelijkbare richting in zijn geslagen. In onze tijd met de Samsung vonden we het apparaat onmiskenbaar indrukwekkend voor een gewone smartwatch, maar we denken niet dat gebruikers van Garmin, Coros en Suunto GPS-horloges zich zullen laten overtuigen.

De Watch 5 Pro is, zoals de naam al doet vermoeden, groter en beter dan de rest van de Watch 5-serie, met een grotere batterij, meer mogelijkheden en exclusieve functies. De batterij is indrukwekkend in vergelijking met de rest van de modellen in de serie, zoals de Samsung Galaxy Watch 5 . De Watch 5 Pro kan echter niet tippen aan de meeste echte sporthorloges. Hij zit in een vergelijkbare prijsklasse als bijvoorbeeld de Forerunner 745, die ongeveer drie keer zo lang meegaat.

Gelukkig beschikt deze smartwatch over alles wat een gewone smartwatch biedt: een prachtig AMOLED-scherm, externe apps, oproepen, notificaties en andere echte smartwatch connectiviteit. De Watch 5 Pro kan waarschijnlijk Doom draaien als je daar echt zin in hebt, en wie heeft dat nou niet. Het horloge gebruikt de extra kracht om meer fitness extraatjes toe te voegen, met extra GPS-functies waaronder nieuwe routes voor duurtrainingen en een versterkte behuizing. De Watch 5 Pro is daarom duidelijk iets voor de echte avonturiers en atleten onder ons.

Voor de rest heeft het horloge alle andere gezondheidsfuncties van de basisversie, waaronder verbeterde slaaptracking en lichaamscompositie. Daar komen nog de standaard features van Wear OS nemen. De Watch 5 Pro heeft alles wat je wilt in een fitnesshorloge met Wear OS.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Watch 5 Pro werd op 26 augustus samen met de Samsung Galaxy Watch 5 uitgebracht. In Nederland en België moet je 469 euro uitgeven voor de Bluetooth-versie en 519 euro voor de LTE 4G-versie. Vergelijk dat met de 329 euro voor de Watch 5 en je ziet een behoorlijke verschil qua ontwerpkwaliteit, grotere batterij en verbeterde GPS-functies.

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Design en scherm

Groot en lomp, met een stevige constructie

Scherp AMOLED-scherm

Geweldige UX en bijbehorende app

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is een lomp, maar opvallend toestel. Het eerste wat opvalt is het scherm: Het is helder en duidelijk en voelde heerlijk om doorheen te scrollen. Het is een groot 1,36 inch scherm omringd door een verhoogde rand op de titanium behuizing om het horloge te beschermen tegen schokken en schade. De Watch 5 Pro nam behoorlijk wat plaats in op onze pols, maar het voelde niet onnatuurlijk aan. Wie echter kleinere smartwatches gewend is, vindt dit design misschien iets te groot.



De behuizing van saffierglas en titanium is naar verluidt twee keer zo duurzaam als de Samsung Galaxy Watch 4. Ideaal om mee op avontuur te gaan. De verhoogde bezel geeft het horloge meer bescherming, wat bijdraagt aan zijn stoere karakter, maar we hebben moeite om het "robuust" te noemen omdat we nog steeds bang zijn dat het scherm ergens tegenaan knalt terwijl wij andere sporthorloges zoals die van Garmin nog net niet van een berg kunnen gooien zonder dat ze stuk gaan.

De Watch 5 Pro heeft een IP68-certificatie, dus hij kan meer dan 30 minuten onder water gedompeld worden bij een diepte van meer dan een meter. Dit is een verbetering ten opzichte van veel gewone smartwatches, en draagt bij aan het fitnessimago van het horloge. Garmins, Suuntos, Amazfits en zelfs Casio's zijn allemaal bestand tegen zeewater, of je nu je eerste triatlon doet of een uurtje gaat surfen met vrienden. De Watch 5 Pro is hiervoor zeker geen slechte keuze.

Het horloge wordt geleverd met een grote hoeveelheid aan verschillende wijzerplaten, zoals de bekende hartvormige versie van de activiteitenringen van de Apple Watch. Zelfs de activiteitenprofielen bieden kleine animaties wanneer ze worden geselecteerd en dat is een leuke touch. Het stokfiguurtje rent bijvoorbeeld wanneer het profiel "hardlopen" wordt geselecteerd en zwemt wanneer je naar de volgende activiteit veegt. De twee knoppen op de zijkant van het horloge zijn er niet alleen om Garmin na te doen, maar werken ook als bio-elektrische sensoren. Hierover later meer.

De bijbehorende app, Samsung Health, is eveneens goed ontworpen. Toen we met dit horloge gingen hardlopen of op de app de slaapgegevens controleerde, waren we onder de indruk van de hoeveelheid aan data en hoe toegankelijk deze dat is. Het is gemakkelijk om in één oogopslag je dag te zien. Het doet evenveel als Fitbit Premium of Apple Health en datanerds zullen geen tekort hebben aan grafieken om te bekijken. Alle informatie wordt op een toegankelijke manier gepresenteerd, en dit kunnen we niet van alle concurrenten zeggen.

Design score: 4,5/5

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Functies

Veel verbeterde gezondheidsfuncties

Route trackback functie vereist GPX bestanden en vooraf geladen routes

Slaapprofielen zorgen voor bruikbare adviezen voor het bijhouden van de slaap

De Watch 5 Pro biedt een breed scala aan gezondheidsfuncties. Exclusief voor de Pro is de "route workout" GPS-functie, waarmee je je route kunt plannen (die je kunt delen met je vrienden om samen dezelfde route te lopen op verschillende tijden, waarbij je de tijden vergelijkt alsof je aan het racen bent). Dit gebeurt met GPX-bestanden, dus we kunnen ons niet voorstellen dat veel mensen de moeite zullen nemen hun eigen routes te uploaden naar Samsung Health. Met Garmin kun je GPX-routebestanden in de app genereren, iets wat bij Samsung Health ontbreekt.

Het is vermeldenswaardig dat je een Samsung toestel en de Samsung Health en Samsung Wear apps nodig hebt om het meeste uit de Watch 5 Pro te halen, want alles wordt uitgevoerd via dat Health ecosysteem. Geen toegang tot Samsung Health? Je kunt nog steeds informatie registreren, maar de details die je kunt zien, en je toegang tot sommige functies, zullen beperkt zijn.

De workoutfunctie ondersteunt slimme navigatie met gebruik van haptische trilsignalen zodat je niet op je horloge hoeft te kijken tijdens het hardlopen en Track Back om te voorkomen dat je verdwaalt. Activeer gewoon Track Back en het horloge leidt je via de veiligste route terug naar je startpunt.

Het klinkt allemaal erg als Garmin en het is leuk om deze functies op een Wear OS horloge te zien. Gekleurde kaarten op het horloge waren ideaal en de haptische feedback is gemakkelijk te volgen.

Wat we wel konden bekijken, was de lichaamscompositiefunctie van de Watch 5 Pro, die naar verluidt is verbeterd sinds de Watch 4 op de markt kwam. Dit is de BIA-sensor (Bio-electrical Impedance Analysis), die dezelfde methode gebruikt als slimme weegschalen je jouw lichaamscompositie te scannen. Je plaatst gewoon je vingers op de knoppen en start de functie op je telefoon, waardoor er een stroom van elektriciteit door het lichaam gaat, die met verschillende snelheden door vet, spieren en botten beweegt. De stroom berekent deze snelheden en schat de verhouding vet, spieren en botten.

Je kan ook doelen instellen en het horloge zal je helpen gemotiveerd te blijven en die doelen te bereiken door middel van herinneringen, het bijhouden van activiteiten en regelmatige BIA-tests.

Zowel de Watch 5 als de Watch 5 Pro krijgen ook verbeterde slaaptracking: zoals gebruikelijk bij de meeste slimme fitnesshorloges monitoren de Watch 5 en Pro allebei je slaap in verschillende fases: REM, lichte en diepe slaap. De horloges meten ook regelmatig het zuurstofgehalte in het bloed en hoeveel je snurkt (of niet).

Verder biedt het horloge alle gebruikelijke toeters en bellen, zoals notificaties, oproepen beantwoorden n en zelfs automatische valdetectie. Externe apps zijn gemakkelijk te downloaden via de Play store en tot 16GB opslag is genoeg om veel muziek te bewaren.

Functies: 4/5

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Batterijduur

De batterij gaat naar verluidt 80 uur mee

Nauwkeurig tijdens onze tests bij matig gebruik

Valt in het niet bij echte sporthorloges

De Watch 5 Pro biedt een 60 procent grotere batterij dan de Watch 4, wat goed is voor een totale capaciteit van 590mAh. Dat is aanzienlijk groter dan de 410mAh van de Watch 5 voor de 44mm-versie. Dit betekent dat het horloge 80 uur meegaat.

Als je volledig gebruik maakt van het always-on-display en de toegenomen kracht van de GPS en activity tracking tools, zijn we gewoon niet zeker of dat indrukwekkende cijfer zal slagen. Onze Watch 5 Pro ging ongeveer 72 uur mee met licht tot matig GPS-gebruik en vrijwel constante automatische tracking en meldingen. Na een oplaadbeurt op dinsdag had de batterij op vrijdagochtend nog maar 10 procent.

Als je een weekend op avontuur bent, wandelt, fietst of lange tijd hardloopt, schatten we dat het horloge zo'n 40-50 uur meegaat. Erg geweldig voor een smartwatch, maar niet eens in de buurt van de bekende fitnesshorloges op de markt. Als je een regelmatige avonturier bent die niets geeft om Wear OS, waarom zou je dan geen Coros of Amazfit kopen die tien dagen meegaat in plaats van vier?

Batterij: 3,5/5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Prestaties

Gezondheids- en GPS-tools zijn zeer nauwkeurig

Duursporters krijgen uitgebreide statistieken

Slaaptracking is daadwerkelijk nuttig

Tijdens onze tests kwam de GPS-nauwkeurigheid van de Samsung Galaxy Watch 5 Pro overeen met die van onze smartphones tijdens het hardlopen. De GPS van de Watch 5 Pro is indrukwekkend, met toegang tot Glonass, Beidou en Galileo satellietnetwerken, maar we zijn meer onder de indruk van de hardloopdata.

Het horloge biedt een reeks goed ontworpen fitnessmetingen, waaronder het meten van verticale oscillatie (of je op en neer stuitert in plaats van vooruit te gaan tijdens het hardlopen) en stijfheid van het bovenlichaam, gebaseerd op de interne gyroscopen van het horloge. We konden de nauwkeurigheid niet testen, maar de manier waarop de grafieken zijn opgebouwd toont je elke statistiek tijdens elke minuut van het hardlopen. Echte hardlopers zullen hier veel aan hebben.

De BIA-sensor was heel gemakkelijk te gebruiken en gaf tijdens de eerste tests heel snel een meting. Ik controleerde de nauwkeurigheid door het te vergelijken met een slimme weegschaal en het horloge was inderdaad zeer nauwkeurig, met een nauwkeurigheid van 2 procent voor elke meetwaarde.

Samsung geeft daadwerkelijk advies geeft over het verbeteren van je slaap, in plaats van je te overladen met onbruikbare data. Het wijst je een slaapprofiel toe en biedt je een van de acht slaapcoachingsprogramma's van 28 dagen aan, waarbij hij je slaapanalyserapport gebruikt om je te helpen je slaap te verbeteren.

Prestaties: 4/5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Oordeel

Na het horloge meer dan een week te hebben gebruikt, kunnen we je vertellen dat de Watch 5 pro het beste op fitness gerichte Wear OS-horloge is die we hebben geprobeerd. De smartwatch is zeker niet goedkoop en de statistieken en fitnesstools zijn geweldig en nauwkeurig. De batterijduur is goed voor een smartwatch, maar is niet vergelijkbaar met een speciaal fitnesshorloge. Het scherm is mooi en de constructie is stevig en het horloge is groot, maar de titanium behuizing en verhoogde bezel zijn niet per se super robuust.

De Watch 5 pro heeft duidelijk de kracht en de capaciteiten om de meeste concurrentie te overtreffen, en qua prestaties kan hij zelfs de Apple Watch Ultra kunnen evenaren.

Maar zullen echte outdoorliefhebbers massaal hun Suunto's en de beste Garmins dumpen en Wear OS omarmen? Wij denken van niet. Dit is een outdoorhorloge voor mensen die een speciale smartwatch willen, maar geen echt fitnesshorloge. Samsung kan zijn robuuste specs aanprijzen, maar dit horloge is voor mensen die een lifestylehorloge willen hebben dat tegen een stootje kan.

Als je een actief persoon bent maar geen plannen hebt om een triathlon te doen en op zoek bent naar een horloge dat je van kantoor naar de sportschool kan brengen, dan is dit het horloge voor jou.