De Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 zullen misschien meteen op One UI 8 draaien

De One UI 7-update (Samsungs versie van Android 15) debuteerde in januari op de Samsung Galaxy S25-serie en wordt als het goed is deze week uitgerold naar andere apparaten. Het lijkt er echter op dat One UI 8 (Android 16) ook al bijna klaar is. We horen nu namelijk dat deze versie van One UI meteen beschikbaar zal zijn op de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7.

Deze twee vouwbare smartphones worden ergens in juli verwacht en bepaalde bronnen hebben aan SamMobile laten weten dat ze worden gelanceerd met One UI 8 aan boord, in plaats van One UI 7. Dat zou een verrassend snelle software-upgrade zijn voor Samsung.

Dit sluit wel goed aan op het verwachte releaseschema van Android 16. We weten dat Google zijn grote software-update dit jaar ook misschien al ergens in juni uit wil brengen en hiervoor worden dan ook al een aantal maanden bètatests uitgevoerd.

Android 15 verscheen overigens pas in oktober op Pixel-telefoons, maar omdat Google zijn flagship smartphones nu in augustus wil uitbrengen, zoals we ook zagen bij de Pixel 9-serie, is het natuurlijk ook handig als nieuwe Android-versies ook eerder beschikbaar zijn.

Wat we tot nu toe hebben gehoord

We hebben tot nu toe nog niet veel gehoord over One UI 8. We gokken echter dat Samsung zich grotendeels zal houden aan de dingen die Google heeft verbeterd en toegevoegd in Android 16. De volgende grote upgrade voor Google's mobiele besturingssysteem zou onder andere ondersteuning voor een desktopmodus en geüpgradede gezondheidsfeatures introduceren, plus bepaalde features toevoegen die smartphonedieven in de weg moeten zitten.

We hebben wel al wat meer gehoord over Samsungs aankomende foldables. Zo zou de Galaxy Z Fold 7 bijvoorbeeld dunner dan zijn voorganger worden en de gebruikelijke snelheidsboosts krijgen. Misschien wordt het toestel dit jaar ook voorzien van betere camera's.

Over de Galaxy Z Flip 7 hebben we gehoord dat hij voor het eerst een full-size coverscherm krijgt. Verder zou het design misschien grotendeels hetzelfde blijven (en ook de RAM en opslagopties lijken hetzelfde te blijven). De Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7 krijgen schijnbaar wel allebei een betere batterijduur dankzij efficiëntere displays.

We hebben verder nu ook het een en ander gehoord over een mogelijke Samsung Galaxy Z Flip SE en natuurlijk ook over de zogenaamde tri-fold Samsung-foldable. Deze toestellen zouden tegelijkertijd met de gebruikelijke foldables kunnen worden gelanceerd, en misschien komt One UI 8 dus ook op dat moment uit.