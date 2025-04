Deze vijf upgrades willen we zien bij de Samsung Galaxy Z Fold 7

De Samsung Galaxy Z Fold 6 is een fantastische vouwbare smartphone en, afhankelijk van wie je het vraagt, de beste foldable die Samsung tot nu toe heeft gemaakt (die wereldwijd beschikbaar is). Het is dan ook een van de beste vouwbare smartphones in het algemeen, al was het geen gigantische upgrade ten opzichte van de Samsung Galaxy Z Fold 5.

We hopen toch bij het volgende model, de Samsung Galaxy Z Fold 7, wat meer upgrades te zien, zeker nu er redelijk indrukwekkende concurrenten van Google en OnePlus op de markt zijn.

Hieronder hebben we daarom vijf dingen vermeld die we graag willen zien op de nieuwe foldable van Samsung. Als Samsung al deze dingen weet te leveren, dan is het misschien eindelijk voor meer mensen aan te bevelen om een foldable uit te proberen.

1. Een 10x telefotocamera

Een van de meest teleurstellende aspecten van de Samsung Galaxy Z Fold 6 is zijn camerasysteem. Niet alleen zijn zijn camera's vrijwel hetzelfde als die van de Z Fold 5, maar ze lopen ook echt flink achter op die van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat terwijl de Galaxy Z Fold 6 een veel duurdere telefoon is.

Veel mensen gebruiken tegenwoordig natuurlijk hun telefoon als hun voornaamste camera en bij een adviesprijs van 1.999 euro is het eigenlijk niet meer te verantwoorden dat je niet het beste van het beste krijgt. We snappen dan ook dat dit sommige mensen nog tegenhoudt om voor een foldable te kiezen.

Er zijn eigenlijk dan ook verschillende camera-upgrades die we graag willen zien en het liefst zouden we ook gewoon alle camera's van de Galaxy S25 Ultra op de Galaxy Z Fold 7 willen zien. Het zou dan gaan om een 200MP-hoofdcamera, een 50MP-ultrawide, een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom en een 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom.

Wat we tot nu toe hebben gehoord, suggereert dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 misschien dezelfde 200MP-hoofdcamera als de Galaxy S25 Ultra krijgt. Dat zou dus in ieder geval een goed begin zijn. We hebben nog niet veel gehoord over de andere lenzen en we verwachten helaas ook niet dat er echt een betere telefotocamera wordt toegevoegd, maar het zou wel een leuke verrassing zijn.

2. Een lagere prijs

Een van de grootste minpunten van foldables in het algemeen, en ook specifiek van de boekvormige modellen zoals die uit de Z Fold-serie, zijn de hoge prijzen. Zoals we al aangaven, had de Samsung Galaxy Z Fold 6 bij release een adviesprijs vanaf 1.999 euro.

Dat is natuurlijk deels niet zo vreemd, omdat je meerdere schermen en redelijk dure, innovatieve technologie krijgt. Toch maken de hoge prijzen dit soort apparaten wel minder aantrekkelijk voor de meeste mensen. We zouden het geweldig vinden als Samsung een manier kan vinden om de Samsung Galaxy Z Fold 7 iets budgetvriendelijker te maken, zonder te besparen op de specs.

We hebben al langer de hoop dat foldables eindelijk wat goedkoper kunnen worden nu ze wat populairder zijn en de benodigde technologie ook wat goedkoper is geworden. Helaas is dit nog niet echt gebeurt voor de grotere boekvormige modellen. De Z Flip-serie is wel iets betaalbaarder geworden door de jaren heen.

Eerlijk gezegd hebben we er dus ook niet veel vertrouwen in dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 ineens goedkoper zal zijn, maar we kunnen natuurlijk altijd hopen. Over hopen gesproken, we hopen dat de prijs in ieder geval niet verder omhooggaat. Aan de hand van wat we tot nu toe hebben gehoord, lijkt het erop dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 misschien niet duurder zal worden dan de Z Fold 6, maar hij zal waarschijnlijk ook niet goedkoper worden.

3. Betere stofbestendigheid

Als je zo'n 2.000 euro gaat uitgeven aan een nieuwe telefoon, dan wil je er toch eigenlijk ook wel op kunnen vertrouwen dat hij bestand is tegen dingen zoals stof. De Samsung Galaxy Z Fold 6 biedt op dat vlak niet echt heel veel zekerheid.

Deze telefoon heeft een IP48-certificering en hoewel dat dus betekent dat hij een goede bescherming tegen water heeft, de stofbestendigheid redelijk beperkt is. Dat is nou eigenlijk juist iets om je (enigszins) druk om te maken gezien alle bewegende onderdelen.

Natuurlijk maken al die bewegende onderdelen het aan de andere kant ook weer lastiger om stofbestendigheid toe te voegen en we zien dan ook niet alleen dat dit bij Samsungs foldables moeilijk lijkt te zijn. De meeste vouwbare smartphones hebben namelijk zelfs nog minder stofbestendigheid dan de Galaxy Z Fold 6.

Toch zou het erg geruststellend zijn om te weten dat stof niet voor problemen moet kunnen zorgen bij je nieuwe telefoon van 2.000 euro. We hebben gehoord van de leaker Setsuna Digital dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 "stofbestendige en waterbestendige optimalisatie[s]" zou krijgen.

4. Een grotere batterij

De Samsung Galaxy Z Fold 6 heeft geen slechte batterijduur, maar de batterijcapaciteit van 4.400mAh is ook weer niet echt indrukwekkend, zeker niet gezien het feit dat hij een heel groot display van stroom moet voorzien. De batterij in deze telefoon is zelfs flink kleiner dan de batterij die je in de niet-vouwbare Samsung Galaxy S25 Ultra aantreft. We zouden dus graag zien dat Samsung iets meer ruimte overhoudt in de Galaxy Z Fold 7 voor een batterij met een hogere capaciteit.

Dat zou wel lastig kunnen worden, want het zal door alle interne onderdelen van het vouwmechanisme al wel een vrij grote telefoon worden en daarnaast proberen alle fabrikanten van foldables hun toestellen ook juist steeds weer dunner te maken.

Toch wordt er op het vlak van batterijtechnologie wel altijd gewerkt aan manieren om de capaciteit te verhogen zonder de batterijen fysiek groter te maken. Zo weten bedrijven soms met nieuwe technologieën bijvoorbeeld de energiedichtheid te verhogen.

Helaas suggereren de leaks die we zijn tegengekomen dat de batterijcapaciteit van de Samsung Galaxy Z Fold 7 niet zal veranderen, al zou het toestel wel iets langer mee kunnen gaan door een verbeterde efficiëntie bij andere onderdelen.

5. 16GB RAM

Als laatste zouden we graag 16GB RAM zien op de Samsung Galaxy Z Fold 7. Dat zou 4GB meer zijn dan je krijgt op de Samsung Galaxy Z Fold 6. Misschien klinkt het een beetje overkill, maar RAM is wel erg belangrijk voor allerlei AI-taken. Des te meer RAM de Z Fold 7 heeft, des te sneller hij zijn verschillende AI-features kan laten werken. Dat is natuurlijk vooral belangrijk voor de features die op het apparaat zelf draaien en niet in de cloud werken.

Het voelt inmiddels ook wel alsof we een RAM-upgrade kunnen gebruiken. Elk voorgaand model (los van de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition) had namelijk al 12GB RAM. Een upgrade naar 16GB zou de Samsung Galaxy Z Fold 7 nog een manier geven om zich te onderscheiden van zijn voorgangers. De huidige leaks suggereren echter dat we weer te maken krijgen met 12GB RAM op de Samsung Galaxy Z Fold 7. Ook over deze mogelijke upgrade zijn wel dus helaas niet heel optimistisch.