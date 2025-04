Deze vier upgrades wil ik zien bij de Samsung Galaxy Z Flip 7

Ik heb al lange tijd het gevoel dat de Galaxy Z Flip-serie van Samsung op het punt staat om mainstream te worden en bijna net zo populair als de Galaxy S-serie. Dat is nog niet helemaal gebeurd, maar elk jaar komen we weer een beetje dichterbij dat punt.

Hieronder heb ik de vier dingen op een rijtje gezet die ik het liefst wil zien bij de Samsung Galaxy Z Flip 7. Overigens denk ik niet dat de meeste punten onnoemelijk moeilijk zijn voor Samsung om te implementeren in de Galaxy Z Flip 7. Of het bedrijf dat ook daadwerkelijk zal doen, valt natuurlijk nog te bezien.

1. Een groter coverscherm met meer functies

(Image credit: Philip Berne / Future)

Dit eerste punt kan je eigenlijk zien als twee dingen. De Samsung Galaxy Z Flip 6 heeft hetzelfde coverscherm als de Samsung Galaxy Z Flip 5 en dat is om meerdere redenen een probleem. Toen de Motorola Razr 50 Ultra vorig jaar werd gelanceerd met een coverscherm van 4 inch dat om de camera's heen ging, zag het coverscherm van 3,4 inch met een cut-out voor de camera's er plots verouderd uit. Verder is het coverscherm van Motorola gebruiksvriendelijker en biedt het tegelijkertijd meer mogelijkheden.

De eerste upgrade gaat louter over het formaat. Het zou fijn zijn als de Galaxy Z Flip 7 ook een coverscherm heeft dat tot aan de randen loopt en om de camera's heen gaat. Aangezien de Razr en Z Flip ongeveer even groot zijn, zou het schermformaat dan uitkomen op zo'n 4 inch. Tegelijkertijd wil ik dat Samsung de refresh rate verhoogt van 60Hz naar 120Hz, zodat je een gelijkaardige ervaring krijgt op beide displays. Ook dit laatste is al zo op de Motorola Razr 50 Ultra. In feite zou ik het coverscherm van de Motorola Razr 50 Ultra gewoon willen kopiëren en plakken op de Samsung Galaxy Z Flip 7.

Ook qua functies kan Samsung nog wat verbeteren en dan heb ik het vooral over het gebruik van apps op het coverscherm. Standaard heb je de keuze uit een tiental apps die Samsung voor je heeft uitgekozen. Als je meer apps wil gebruiken, moet je eerst Good Lock downloaden uit de Galaxy Store en vervolgens de plug-in downloaden waarmee je elke app op het coverscherm kan gebruiken. Dit is erg omslachtig en ook hier vind ik de aanpak van Motorola beter, waarbij je meteen (zonder extra apps of plug-ins) in een lijst kan aanduiden welke apps mogen werken op het coverscherm. Ik hoop dan ook dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 het eenvoudiger maakt om apps op het coverscherm te gebruiken.

Over de functies van het coverscherm op de Galaxy Z Flip 7 is nog niet veel bekend, maar er zijn wel al lekken die erop wijzen dat het inderdaad groter zal worden en meer zal lijken op het coverscherm van de Razr 50 Ultra.

2. Verbeterde groothoekcamera

(Image credit: Philip Berne / Future)

Er heerst onenigheid over de camera's op klaptelefoons zoals de Galaxy Z Flip-serie. Veel gebruikers zouden graag een telefotocamera hebben als aanvulling op de hoofdcamera en ultra-wide. Daar hoor ik echter niet bij, want ik ben van mening dat een derde camera op het coverscherm er gewoon vreemd uitziet. Dat zou er tegelijkertijd voor zorgen dat er minder bruikbare schermruimte is. De Samsung Galaxy Z Flip 6 kreeg wel een nieuwe 50MP-hoofdcamera die 2x digitaal kan inzoomen zonder merkbaar kwaliteitsverlies en dat heb ik kunnen bevestigen in mijn review. Die zoom voegde wat extra flexibiliteit toe tijdens het fotograferen en dat kon ik op prijs stellen.

Wat ik daarentegen wel graag zou zien, is een nieuwe ultra-wide. De kans dat die er gaat komen, is jammer genoeg haast onbestaande. De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft (eindelijk) de 12MP-groothoekcamera ingewisseld voor een 50MP-groothoekcamera en dat maakte een groot verschil. De rest van de Galaxy S25-serie blijft zitten met dezelfde 12MP-groothoekcamera die ook door de Galaxy Z Flip 6 wordt gebruikt. De geruchten zijn het helaas met me eens en het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 dezelfde camera-opstelling zal behouden.

3. Sneller opladen

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung staat niet bekend om de grootste batterijcapaciteiten of hoogste laadsnelheden. Toch is de Galaxy Z Flip 6 zelfs voor de standaarden van Samsung ondermaats. De batterij van 4.000mAh kan er nog mee door gezien de compacte vormfactor, maar 25W-snelladen kan echt niet voor dit geld.

Aangezien Samsung van 25W-snelladen naar 45W-snelladen springt zonder tussenstap, hoop ik dat Galaxy Z Flip 7 ondersteuning biedt voor 45W-snelladen. Nog niet zo lang geleden is de Samsung Galaxy A56 verschenen en die heeft ook de upgrade van 25W-snelladen naar 45W-snelladen gehad. Als Samsung dit voor elkaar krijgt bij een middenklasse smartphone, dan moet het zeker ook lukken bij hun klaptelefoon die meer dan twee keer zoveel kost.

Het zou ten slotte fijn zijn als de batterij wat groter zou worden, maar Samsung heeft met de Galaxy S25-serie aangetoond dat het dankzij een efficiënte chip en software-optimalisaties meer levensduur uit dezelfde batterijcapaciteit kan persen. Ik had persoonlijk ook geen problemen met de batterijduur van de Galaxy Z Flip 6. Hoewel er ironisch genoeg nog geen lekken zijn over de oplaadsnelheid, is er wel sprake van een grotere 4.300mAh-batterij in de Galaxy Z Flip 7.

4. Verbeterde duurzaamheid

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Z Flip 6 is al een van de duurzaamste vouwbare telefoons, maar het kan altijd beter. Ik zou dus graag zien dat Samsung stappen blijft zetten om de duurzaamheid van de Galaxy Z Flip 7 te verbeteren. Verder hoop ik dat Samsung doorgaat met het verstevigen van het scharnier en de displays, zodat ze veel vouwen en zelfs vallen kunnen overleven.

Een voor de hand liggende upgrade is het verbeteren van de stofbestendigheid, want terwijl de Galaxy Z Flip 6 een onderdompeling in (zoet) water kan overleven en bestand is tegen fysieke objecten die groter zijn dan 1 mm, beidt hij geen echte weerstand tegen stof en andere kleine dingen.

Op basis van wat er tot nu toe is uitgelekt, lijkt het erop dat Samsung ten minste één van deze wensen in vervulling laat gaan, waarbij leaker @PandaFlashPro beweert dat de Galaxy Z Flip 7 een duurzamer scharnier zal hebben dan zijn voorganger. Maar ik ben niet optimistisch over de verbeterde stofbestendigheid, want daar is nog geen enkele fabrikant in geslaagd tot nu toe.