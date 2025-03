Samsung Galaxy Z Flip 7 krijgt misschien extra groot coverscherm in de stijl van de Motorola Razr

We kregen vrij recentelijk nog onofficiële renders te zien van de zogenaamde Samsung Galaxy Z Flip 7 die er hier vrijwel hetzelfde uitzag als de huidige Galaxy Z Flip 6. Nu lijkt het erop dat de volgende klaptelefoon van Samsung misschien toch een grote upgrade kan krijgen.

Android Headlines en OnLeaks hebben nu nieuwe renders gedeeld die zogenaamd gebaseerd zijn op gelekte informatie en die juist weer een Galaxy Z Flip 7 met een extra groot coverscherm tonen. Het coverscherm zou erg moeten lijken op dat van de Motorola Razr 50 Ultra.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Verrassend genoeg zijn Android Headlines en OnLeaks ook de bronnen die ons de vorige set van Galaxy Z Flip 7-renders brachten, waarin het nieuwe model er vrijwel hetzelfde uitzag als het huidige model. In een post op X zei Steve H. McFly van OnLeaks nu dan ook: "Het lijkt erop dat ik wat data verkeerd had geïnterpreteerd en dit is echt de Samsung Galaxy Z Flip 7".

OnLeaks heeft een geweldige reputatie als het gaat om accurate leaks, dus we durven deze leaker wel het voordeel van de twijfel te geven in dit geval. Andere leakers hebben het daarnaast ook al over een groter coverscherm gehad.

Zo voorspelde de leaker Ross Young bijvoorbeeld ook al op X dat het scherm diagonaal 4,05 inch zou meten (met uitsparingen voor de twee camera's). Dit zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van het huidige 3,4-inch display op de Galaxy Z Flip 6 en het zou dus zelfs een fractie groter display zijn dan het 4-inch coverscherm van de Motorola Razr 50 Ultra.

Als we de nieuwe renders kunnen vertrouwen, blijft de rest van de Galaxy Z Flip 7 wel vrijwel onveranderd ten opzichte van zijn voorganger. Wel wordt er ook al gesproken over een mogelijke vergroting voor het interne scherm. Deze zou van 6,7 naar 6,8 inch vergroot kunnen worden.

Een welkome verbetering

We waren een beetje teleurgesteld toen we de vorige renders van de Galaxy Z Flip 7 zagen en het toestel dus vrijwel hetzelfde design leek te krijgen als de Galaxy Z Flip 6.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Bij de Galaxy S25-serie heeft Samsung natuurlijk wel laten zien dat het zijn toestellen nog wel redelijk kan vernieuwen zonder al te veel aan het design te veranderen, maar het voelde voorheen alsof Samsung wat meer innovaties durfde toe te passen bij de Z-serie.

Als je het ons vraagt, is een groter coverscherm precies het soort feature is dat Samsung wel kan gebruiken om te blijven concurreren met zijn grootste rivalen binnen deze productcategorie. Upgrades voor de specs zijn natuurlijk ook altijd zeer welkom, maar het zijn dit soort visuele upgrades die natuurlijk het meest opvallen en eerder een indruk zullen achterlaten.

Met een groter formaat kan het coverscherm op de Flip ook eindelijk nog wat nuttiger worden. We vonden het 3,4-inch scherm van de Galaxy Z Flip 6 dan ook eigenlijk iets te klein. Als dit gerucht klopt, kan dit scherm dus nieuwe mogelijkheden gaan bieden of in ieder geval de gebruikerservaring verbeteren.