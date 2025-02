Toch geen Samsung tri-fold smartphone bij het volgende Galaxy Unpacked-evenement?

We hebben recentelijk veel geruchten gehoord over Samsungs aankomende tri-fold (of 'multi-fold', zoals Samsung het misschien zal noemen), maar als we een van de nieuwere geruchten moeten geloven, wordt de nieuwe foldable misschien pas later onthuld dan we hadden gehoopt.

Volgens de leaker Max Jambor zal de Samsung Galaxy tri-fold smartphone niet naast de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Samsung Galaxy Z Fold 7 lanceren. Die vouwbare toestellen worden verwacht tijdens het tweede Samsung Galaxy Unpacked-evenement van dit jaar, ergens in de zomer.

Jambor deelde deze informatie via X en de informatie komt dus niet overeen met alle eerdere geruchten die juist wel suggereerden dat de tri-fold Galaxy tijdens Samsungs aankomende evenement gelanceerd zou worden.

Nou heeft Jambor niet echt veel context of bewijs voor deze claim gegeven, dus we hebben onze twijfels over of de informatie betrouwbaar is.

Samsung teasede zijn tri-fold al tijdens het eerste Samsung Galaxy Unpacked-evenement van dit jaar, waar de Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus, de Galaxy S25 Ultra en de Galaxy S25 Edge ook voor het eerst te zien waren.

Eerder deelden we echter al het nieuws dat de Koreaanse outlet ET News suggereerde dat het Galaxy tri-fold model juist wel onthuld zou worden tijdens de volgende editie van Samsung Galaxy Unpacked.

Voor nu is het redelijk lastig om te bepalen welk gerucht betrouwbaarder is, maar hoe dan ook kan het dus geen kwaad om niet te hoge verwachtingen te hebben voor de volgende Samsung Galaxy Unpacked-livestream.

Voor nu is de Huawei Mate XT de enige tri-fold smartphone op de markt. Dat model heeft dankzij de opstelling van zijn scharnieren een soort Z-vorm wanneer opgevouwen. De twee scharnieren vouwen dus in tegenovergestelde richtingen. De 'Samsung Galaxy G Fold' lijkt echter twee panelen te hebben die dezelfde kant op vouwen.

We hebben nog niet veel gehoord over mogelijke tri-fold apparaten van andere smartphonefabrikanten, dus het lijkt erop dat Samsung hier een kans heeft om een krachtige positie te bemachtigen binnen deze markt. Huawei is momenteel dus de enige concurrent en niet iedereen zal een fan zijn van hoe je de gebruikelijke Google-diensten draaiende moet krijgen op Huawei-apparaten.

Een Samsung Galaxy tri-fold heeft waarschijnlijk een grote kans om een plaats in onze lijst van de beste Samsung-smartphones te bemachtigen en daarnaast zou het wel eens een van de beste foldables kunnen worden.