Samsung heeft zojuist een Galaxy S25 Edge geteased die zo slank is dat hij nauwelijks bestaat

Samsung haalt een klassieke Apple-stunt uit tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement van januari 2025, met de onthulling van ‘one more thing’: de Samsung Galaxy S25 Edge.

Nadat de Samsung Galaxy S25 en de Samsung Galaxy S25 Ultra uitgebreid werden gepresenteerd, liet Samsung ineens een video zien waarin het interne ontwerp van een zeer stijlvol ogende nieuwe telefoon werd getoond. De video eindigde met de onthulling van een ultradun zijprofiel.

Er werd echter geen verdere informatie gegeven, zoals prijs, releasedatum, specificaties, exacte afmetingen, of antwoorden op de vele vragen die ik meteen naar mijn scherm riep.

Dit is niet nieuw voor Samsung, want vorig jaar tease het bedrijf de Samsung Galaxy Ring op een vergelijkbare mysterieuze manier.

Er doen al geruime tijd geruchten de ronde dat Apple dit jaar een superdun iPhone 17 ‘Air’-model wil lanceren. Het lijkt erop dat Samsung eerder dan Apple wil zijn met dit primeurtje. We gaan ervan uit dat dit apparaat vóór september op de markt komt, maar dit is verre van officieel bevestigd.

Onze mensen ter plaatse bij het Samsung-evenement hebben inmiddels de Samsung Galaxy S25 Edge in het vizier (of, in elk geval, in beeld), dus we hopen in de komende uren meer te weten te komen. Meer informatie over het toestel blijkt echter niet beschikbaar te zijn. Samsung-medewerkers konden geen extra toelichting geven bij de dummy units en informatie rond specificaties, prijzen en de beschikbaarheid is er niet.

(Image credit: Blue Pixl Media)

We kunnen je echter al een paar dingen vertellen op basis van de video en wat we in de demo-ruimte kunnen zien. De telefoon is uitgerust met dubbele camera’s aan de achterkant en een piepkleine pinhole-camera aan de voorkant, en heeft een bijna randloos scherm. Althans, dat is het geval bij de mock-ups/prototypes die we te zien krijgen.

De video lijkt ook een aantal lagen te bevatten om de hitte tegen te houden, wat zeer noodzakelijk lijkt als dit toestel dezelfde krachtige chips gebruikt als de reguliere Samsung S25-serie.

Wil je meer weten over de camera, processor en vooral AI-verbeteringen in die telefoons? Lees dan onze hands-on review van de Samsung Galaxy S25 en onze hands-on review van de Samsung Galaxy S25 Ultra.