Het lijkt bijna alsof Samsung maar een paar echt interessante smartphones per jaar mag uitbrengen. het bedrijf heeft net een interessant nieuw model aan zijn Galaxy S25-serie toegevoegd, de Samsung Galaxy S25 Edge, maar nu horen we dus dat de Samsung Galaxy S25 FE misschien niet zo vernieuwend zal zijn.

Volgens GalaxyClub (via GSMArena) krijgt de Samsung Galaxy S25 FE bijna precies dezelfde camera's als zijn voorganger. Het zou dus weer gaan om een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide en een 8MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

De enige camera die schijnbaar wel een upgrade krijgt, is de selfiecamera. Deze lijkt van 10MP op de Samsung Galaxy S24 FE naar 12MP te gaan.

Het klinkt dus alsof de camera's niet echt een upgrade zullen krijgen. Nou is een 50MP-hopofdcamera niet per se slecht, maar een 8MP-telefotocamera voelt wel een beetje vreemd op een toestel dat waarschijnlijk bij de hogere middenklasse hoort. In ieder geval heeft het toestel naar verwachting dus wel weer een telefotocamera. De Galaxy S25 Edge mist die camera.

De processor kan ook teleurstellen

Dit is niet het enige teleurstellende gerucht dat we hebben gehoord over de Samsung Galaxy S25 FE. Eerdere verslagen wezen ook al op het gebruik van dezelfde Exynos 2400e-chip als de S24 FE, of misschien een iets geüpgradede Exynos 2400 (zonder de 'e').

Hoe dan ook, dat maakt het toestel duidelijk minder krachtig dan de rest van de Samsung Galaxy S25-serie. Zelfs die mogelijke Exynos 2400 zou waarschijnlijk geen grote upgrade zijn ten opzichte van de chip van vorig jaar.

Het lijkt er nu dus op dat er misschien geen hele goede redenen zijn om een Samsung Galaxy S25 FE te kopen als je al een Galaxy S24 FE hebt. Zelfs als je wil upgraden van een veel goedkoper toestel, zal de S25 FE misschien lastig te verantwoorden zijn ten opzichte van de standaard Samsung Galaxy S25, behalve als het nieuwe FE-model echt flink goedkoper is.

Momenteel weten we nog niet wat hij zal kosten, maar hopelijk komen we daar binnenkort achter. Er zijn al referenties naar de Samsung Galaxy S25 FE-firmware gespot. Dit suggereert dat hij misschien vrij snel al gelanceerd wordt. Dat gezegd hebbende, de Samsung Galaxy S24 FE verscheen ook pas in september vorig jaar, dus misschien moeten we toch nog een aantal maanden wachten als Samsung hetzelfde releaseschema aanhoudt.