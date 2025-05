Samsung Galaxy S25 FE kan met Android 16 gelanceerd worden

Zoals je kunt lezen in onze Samsung Galaxy S24 FE review, bieden deze Fan Editions vaak een uitstekende balans tussen prijs en prestaties. We hebben nu wat extra informatie gezien over de aankomende Samsung Galaxy S25 FE.

Het team van SamMobile heeft bewijs gevonden dat de ontwikkeling van de firmware voor de Galaxy S25 FE is begonnen. Nu zegt dit niet echt iets over de telefoon zelf. We weten gewoon dat Samsung de FE-serie in zijn aanbod houdt. De Amerikaanse niet-vergrendelde variant heeft modelnummer SM-S731U en gebruikt firmwareversie S731USQU0AYDH, zo blijkt uit het onderzoek van SamMobile.

De gedachte is dat de telefoon uit de doos One UI 8 (gebaseerd op Android 16) zal draaien. Hoewel One UI 7 nog maar net op de markt is voor de meeste Samsung-toestellen, hebben we al aanwijzingen gezien dat One UI 8 wordt getest.

Lancering in het najaar

Het is niet eenvoudig om een mogelijke lanceringsdatum voor de Galaxy S25 FE te bepalen. We weten dat het model van vorig jaar in september werd gelanceerd en dat de Samsung Galaxy S23 FE in oktober 2023 werd onthuld.

Hoogstwaarschijnlijk zal de nieuwe Fan Edition ook in september of oktober verschijnen. Daarvoor verwachten eerst nog de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7, die in de loop van juli onthuld zouden worden.

Tot nu toe hebben we nog niet veel geruchten gehoord over de Samsung Galaxy S25 FE. Er wordt wel gezegd dat het toestel zal worden geleverd met een van Samsungs eigen Exynos-processors, net zoals de Galaxy S24 FE. Alle andere toestellen in de Galaxy S25-serie gebruiken daarentegen een Snapdragon 8 Elite for Galaxy.