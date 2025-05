Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung tri-fold krijgen misschien titanium onderdelen

Samsung lanceert komende juli misschien zowel de Galaxy Z Fold 7 (en Galaxy Z Flip 7) als een nieuwe Samsung tri-fold smartphone. De nieuwste geruchten vanuit de toeleveringsketen suggereren dat beide foldables misschien voorzien zullen zijn van een titanium achterkant die het scharnier en de displaypanelen met elkaar verbindt.

Dit nieuws komt vanuit The Elec (via SamMobile). Deze nieuwe constructie zou over het algemeen ook moeten zorgen voor een lichtere en stevigere telefoon. De Samsung Galaxy Z Fold 6 (gelanceerd in juli 2024) gebruikte hiervoor nog carbon fiber, maar bij de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (gelanceerd in oktober 2024) werd er wel al titanium gebruikt.

We zien ook wel een trend binnen de industrie waarbij er in recente jaren steeds meer titanium wordt gebruikt in smartphones. Zo gebruikt de Samsung Galaxy S25 Ultra titanium, al gaat het hier om het frame van dat toestel. Hier is natuurlijk ook geen scharnier dat aan de achterkant moet worden vastgemaakt. De Motorola razr 60 ultra heeft bijvoorbeeld ook een scharnier waarin titanium verwerkt is.

Dit materiaal heeft een aantal erg handige eigenschappen. Het is onder andere erg licht en stevig, maar wel lastiger en duurder om te maken dan de gebruikelijke alternatieven. Dat kan misschien ook een effect hebben op de prijzen van Samsungs aankomende foldables.

Steeds maar weer dunner

Titanium werd eerder door Samsung ook al gebruikt voor de Galaxy Z Fold Special Edition. (Image credit: Samsung)

Een ander onderdeel uit het verslag van The Elec suggereert dat Samsung misschien de digitizer achterwege kan laten op de Galaxy Z Fold 7. Dat is momenteel de manier waarop de Z Fold 6 ondersteuning biedt voor de S Pen op zijn binnenste display, maar het verwijderen van die laag kan het toestel dunner dan ooit tevoren maken.

Dunne telefoons lijken momenteel ineens extra populair te zijn. Samsung heeft net de Samsung Galaxy S25 Edge onthuld en de iPhone 17 Air schijnt ook onderweg te zijn. Daarnaast wist OPPO met de Find N5 de dunste foldable tot nu toe op de markt te brengen. Het zou ons niets verbazen als Samsung deze trend ook probeert voort te zetten met zijn nieuwe foldables.

Er zijn inmiddels al meerdere leaks en geruchten voorbij gekomen over deze toestellen. De tri-fold (die misschien de Galaxy G Fold zal heten) krijgt naar verwachting dezelfde scharnieren en speakers als de Galaxy Z Fold 7.

De twee telefoons zouden ook tegelijkertijd kunnen worden aangekondigd, naast de Galaxy Z Flip 7. Het lijkt erop dat die onthulling ergens in juli zal plaatsvinden, maar het zou kunnen dat de tri-fold niet tegelijkertijd in de verkoop gaat.