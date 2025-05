iPhone Fold wordt mogelijk een jaarlijkse release en ook meteen de nieuwe flagship van Apple

Het lijkt erop dat Apple flink gaat inzetten op de zogenaamde iPhone Fold, of hoe de vouwbare iPhone ook zal heten. Het schijnt namelijk niet een eenmalige release te worden, of een toestel dat zeer onregelmatig updates krijgt (zoals de SE-modellen), maar een nieuw verslag stelt dat er elk jaar een nieuwe vouwbare iPhone zal verschijnen na de eerste release.

Volgens de Zuid-Koreaanse nieuwsoutlet ET News (via Phone Arena) zal de eerste vouwbare iPhone, die naar verwachting in 2026 zal verschijnen, de eerste van vele foldables van het bedrijf zijn. Het nieuwe toestel moet de plaats van de Pro Max aan de top van de flagship-line-up innemen (al betekent dat dus niet per se dat de Pro Max verdwijnt).

Apple zal dit toestel misschien niet alleen als de meest premium iPhone positioneren, maar lijkt ook op zoek te zijn naar manieren om hem te onderscheiden van rivalen zoals de Samsung Galaxy Z Fold 6. Dit verslag herhaalt ook weer eerdere geruchten die aangaven dat Apple hierbij probeert om het toestel een minder opvallende vouwlijn en een beter scharnier te geven.

De vouwbare iPhone kan een minder opvallende vouwlijn krijgen dan de Z Fold 6. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De duurste iPhone tot nu toe

Foldables zijn natuurlijk vrij duur en als Apple zijn vouwbare iPhone boven het Pro Max-model wil positioneren binnen zijn line-up, krijgt hij waarschijnlijk een erg hoge prijs.

Een recente leak suggereert dan ook dat de vouwbare iPhone ergens tussen de 2.100 en 2.500 dollar zal kosten (omgerekend dus ongeveer tussen de 1.875 en 2.230 euro).

Hoewel deze telefoon waarschijnlijk pas ergens in 2026 wordt uitgebracht (mogelijk zelfs later, aangezien sommige verslagen wijzen op 2027), kan je misschien toch maar beter al nu beginnen met sparen als je geïnteresseerd bent. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook een jaartje langer wachten op de tweede generatie als die inderdaad al zo snel op het eerste model volgt.