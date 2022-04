iPhone Flip: nieuws, geruchten en alles wat wij weten

We horen al een tijd geruchten over de iPhone Flip, maar dat wil niet zeggen dat de foldable phone van Apple binnenkort te koop zal zijn. Het geeft alleen aan dat de techwereld heel benieuwd is wat Apple van zo'n toestel zou bakken.

Opvouwbare smartphones zijn in trek, met Samsungs populaire Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3, die worden aangevuld met concurrerende modellen van Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo, Honor en anderen. Als je daarnaar kijkt, is het een kwestie van tijd voor Apple instapt in deze hype.

Hoe lang Apple al aan een dergelijk model werkt (die misschien de iPhone Flip gaat heten, of wellicht de iPhone Fold, afhankelijk van de vormfactor) is nog onduidelijk, maar Apple is een kei in het verbergen van dergelijke projecten tot het tijd is om ze te onthullen.

Apple neemt namelijk zijn tijd om hun visie op dergelijke ontwerpen goed te ontwikkelen. Het was dus niet raar om de iPhone Flip of Fold nog niet te zien bij de release van de iPhone 13 in september 2021. Misschien gaan we er iets over horen tijdens de release van de iPhone 14, maar we rekenen er niet op.

Maar het is zeker interessant om een opvouwbare telefoon te zien met de aandacht en afwerking die Apple aan zijn producten meegeeft. Er zijn nog maar een paar opvouwbare smartphones beschikbaar en telefoonfabrikanten lopen tegen grote problemen aan, zoals de duurzaamheid van het scherm en de levensduur van de batterij.

Als we even terugdenken, is het tijdperk van de smartphones eigenlijk pas goed begonnen bij de introductie van de eerste iPhone in 2007. Hoewel dat de evolutie van de mobiele telefoon wat kort door de bocht uitlegt, laat het wel goed zien hoe sterk de invloed van Apple is op dit soort apparaten.

Er is tenslotte een reden dat we steeds meer gezichtsherkenning tegenkomen, maar veel minder koptelefoonaansluitingen. Het opvouwbare Apple-product zal waarschijnlijk de meest verfijnde versie zijn van een opvouwbare smartphones die we tot nu toe hebben gezien.

Hier is alles wat we hebben gehoord en wat we graag zouden zien in een opvouwbare iPhone.

Latest news De iPhone Fold is flink vertraagd en zal pas in 2025 of later het levenslicht zien. De releasedatum van 2025 hebben we van meerdere bronnen vernomen.

In het kort

Wat is het? De eerste opvouwbare smartphone van Apple

De eerste opvouwbare smartphone van Apple Wanneer kun je hem kopen? Waarschijnlijk ergens in 2025

Waarschijnlijk ergens in 2025 Hoe veel zal hij kosten? Verwacht een duur toestel

Foldable iPhone releasedatum en prijs

Een bron beweert dat we de opvouwbare iPhone al in 2023 kunnen zien, maar dat de release ook makkelijk uitgesteld kan worden. En vanaf dat moment hebben we inderdaad van verschillende bronnen vernomen dat de iPhone Fold pas na 2025 zal verschijnen.

We dus misschien nog een flinke tijd wachten op een opvouwbare iPhone, maar gezien hoe goed het bedrijf zijn nieuwe ontwerpen geheim houdt, zou het apparaat dichterbij kunnen zijn dan we vermoeden.

We weten ook niet hoeveel een dergelijk model moet gaan kosten, maar omdat de meeste opvouwbare telefoons boven de 1000 euro kosten, zal het vast geen instapprijs worden.

Wat de naam betreft, gaan de geruchten dat het de iPhone Flip gaat heten, waarschijnlijk verwijzend naar de Galaxy Z Flip-achtige patenten die we hebben gezien die wijzen op een schelp-vouwformaat.

Foldable iPhone lekken en geruchten

Op dit moment vallen opvouwbare iPhone-geruchten grofweg in twee kampen: een die suggereert dat het apparaat een echt opvouwbaar scherm zal hebben, en de andere denken aan twee schermen, gescheiden door een scharnier.

In februari 2019 zijn verschillende ontwerpen gedeponeerd voor patenten, waarvan sommigen grote schermen aan de binnenkant hadden met een enkel scharnier, en andere ontwerpen met twee scharnieren en drie schermen die je in een Z-vorm uitvouwt.

Afbeelding 1 van 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office) Dit ontwerp toont hoe een iPhone opvouwbaar gemaakt kan worden. Afbeelding 2 van 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office) These two designs show possible ways the screen could store in the body of the device when folded. Afbeelding 3 van 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple ) This design shows what a device would look like when folded into three sections.

Andere patenten, zoals dit ontwerp uit maart 2020 toont dat Apple misschien werkt aan een opvouwbaar toestel met twee aparte schermen, verbonden met een scharnier. Hoewel het gepatenteerde ontwerp suggereert dat de techgigant probeert om de rand tussen de schermen zo klein mogelijk te maken, zou het nog steeds meer opvallen dan een echt opvouwbaar lang scherm.

Dat is wat Jon Prosser dacht op Twitter: een opvouwbaar model met twee aparte schermen.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐 The current prototype has two separate display panels on a hinge. Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.June 15, 2020 See more

Hoewel het naar slechts een 'huidig prototype' is en geen definitief ontwerp, zien we afgeronde randen zoals de iPhone 11, in tegenstelling tot de vierkante randen op de iPhone 12- en iPhone 13-serie.

We zien ook geen inkeping voor een selfiecamera: de sensoren die Face ID controleren, worden volgens Prosser in een 'kleine rand' op het buitenste scherm ondergebracht.

(Image credit: Patently Apple)

Dit komt overeen met een later Prosser-lek dat suggereerde dat de iPhone Flip in een clamshell-vorm zou komen, zoals de Motorola Razr 2020 of de Samsung Galaxy Z Flip. Dezelfde bron zei dat het in "leuke kleuren" zou worden verkocht. Verwacht dus een aantal gedurfde tinten voor de iPhone Flip.

We hebben dankzij een ander patent een tweede beeld gezien van hoe de opvouwbare iPhone eruit zou zien . Dit patent toont een apparaat dat kan worden uitgeklapt tot een groter apparaat zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Dit apparaat, dat we de iPhone Fold noemen, heeft een scherm dat langer is dan het andere, dus als het is dichtgevouwen, kun je je meldingen aan één kant zien.

Een ander lek suggereert dat deze opvouwbare iPhone Apple Pencil-ondersteuning krijgt en een schermdiameter van 7,3-inch of 7,6-inch breed.

We verwachten eerder dat Apple met een schelp-ontwerp komt, maar een dergelijk opvouwbaar model is zeker niet ondenkbaar.

Het opvouwbare toestel krijgt misschien een beschermlaag op het scherm, zodat het beter bestand is tegen scheuren en kleine microscheurtjes kan vullen. Apple heeft een patent voor deze technologie, dus het is zeker iets waar het merk mee bezig is.

We zien ook een Apple-patent voor een slank maar sterk scharnier, dat kan worden gebruikt met een smartphone met een flexibel scherm. Dit zegt ons niet veel, maar het is meer een bewijs dat er mogelijk een iPhone Fold of iPhone Flip in de maak is.

Bovendien suggereert een bericht ook dat Apple twee opvouwbare iPhone-ontwerpen heeft die al duurzaamheidstests hebben doorstaan. Dat wil niet zeggen dat deze ontwerpen op de markt gaan komen, maar het toont wel aan dat Apple op de goede weg is.

iPhone Flip: vijf dingen die wij willen zien

(Image credit: Future)

1. Geweldige camera's

Foldables slaan de brug tussen telefoons en tablets, maar de modellen die wij hebben gezien, zoals de Samsung Galaxy Fold en Huawei Mate Xs, beschikten niet over erg goede camera's. Die waren voorbehouden voor de vlaggenschepen van de merken.

Apple zou hier hetzelfde kunnen doen. De techgigant heeft al generaties lang niet de moeite genomen om de camera's op zijn iPads te upgraden. Ook de iPhone SE 2020 beschikte niet over een betere camera dan de iPhone 8. Het zou ons niet verbazen als de opvouwbare iPhone slechts een enkele camera krijgt, in plaats van de volledige suite die te zien is in de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max.

(Image credit: Future)

2. Apple Pencil ondersteuning

Een manier waarop Apple andere foldables zou kunnen overtreffen: de introductie van Apple Pencil-ondersteuning. Hoewel wij zeker verwachtten dat Samsung stylusintegratie met zijn opvouwbare apparaten introduceerde, gingen geruchten heen en weer over de vraag of de Samsung Galaxy Fold 2 een S Pen-stylus zal inpakken (zoals in de Galaxy Tab S6 en Galaxy Note 10).

Aangezien de Apple Pencil 2 magnetisch vastkleeft aan de nieuwste iPad Pro's, zouden we graag zien dat de Apple Pencil wordt geïntegreerd met de opvouwbare iPhone.

(Image credit: Apple)

3. De vertrouwde Apple afwerking

Ja, we zullen het zeggen: hoewel de eerste ronde opvouwbare schermen indrukwekkend waren om het concept te tonen, hebben ze de nodige ontwerpgebreken laten zien, van scharnierproblemen tot brekende schermen. We zouden graag een ontwerp zien dat ervoor zorgt dat alles soepel verloopt en bestand is tegen intensief gebruik.

Niet dat de line-up van Apple onberispelijk is, zoals brekende iPhone-schermen, zo hebben we defecte vlindertoetsenborden en batterijbeperking op oudere iPhones gezien. Maar qua uiterlijk en functionaliteiten heeft Apple in ieder geval een reputatie opgebouwd.

(Image credit: Apple)

4. iPadOS integratie

Toen iPadOS zich afsplitste van iOS, waren we enthousiast over de mogelijkheden van een nieuw besturingssysteem om echt te profiteren van het iPad-scherm. Tot nu toe zijn we best tevreden met de multitasking-functies waarmee we meerdere apps tegelijk kunnen openen, wat handig is bij bijvoorbeeld het schrijven in Google-documenten terwijl je dingen opzoekt in Safari.

We zouden om dezelfde redenen graag een versie van het besturingssysteem in de opvouwbare iPhone zien, hoewel er natuurlijk veel onbekende factoren zijn. Zal het scherm van het apparaat groot genoeg zijn om de iPadOS-bedieningselementen goed te tonen? Als 7,9 inch groot is, net zo groot als de iPad Mini, is het mogelijk. Maar totdat we weten hoe de opvouwbare eruit zal zien, is het onduidelijk hoe goed iPadOS zal zijn.

(Image credit: Future)

5. Lange batterijduur

Opvouwbare telefoons zoals de Galaxy Fold en Huawei Mate X hebben een respectabele batterij aan boord voor apparaten van de eerste generatie, maar we zouden graag meer zien in Apple's versie. iPhones staan er over het algemeen niet om bekend dat ze langer dan een dag meegaan, en vlaggenschepen van Samsung en Huawei bevatten batterijen met een grotere capaciteit die ze makkelijk voorbij de eendagsgrens brengen.

We willen dat Apple de extra ruimte op het apparaat gebruikt om de smartphone langer mee te laten gaan dan de concurrentie.