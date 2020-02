De Huawei Mate Xs is duidelijk een toestel voor early adopters. Dit is ook de eerste foldable van Huawei die buiten China wordt gelanceerd, dus heeft hij het een en ander te bewijzen om zijn prijs van €2499 te verantwoorden. Afgezien van zijn fragiele display dat altijd is blootgesteld aan de gevaren van de buitenwereld (en je broekzak), kampt hij nog met het bekende Play Store-probleem. Ook de Mate Xs heeft geen toegang tot de Google Play Store of andere diensten van Google, waardoor gebruikers volledig aangewezen zijn op de Huawei AppGallery.

Als je aan het wachten bent op een betaalbare vouwbare smartphone, dan mag je waarschijnlijk nog erg lang wachten. De Huawei Mate Xs, de tweede foldable van het bedrijf, heeft namelijk een richtprijs van maar liefst 2499 euro. Trek daar 2000 euro af en je komt uit bij de prijsklasse waar menig consument zich wel in durft te begeven.

Wij hadden de kans om een korte hands-on met deze nieuwe vouwbare smartphone te houden. We kunnen alvast een tipje van de sluier lichten: ondanks de knappe kunstjes van de Huawei Mate Xs, zijn wij van mening dat deze prijs onrealistisch hoog is voor een smartphone.

Huawei Mate Xs lanceringsdatum en prijs

De Huawei Mate Xs zal vanaf maart 2020 beschikbaar zijn in zowel België als Nederland. De foldable verschijnt slechts in één kleur, namelijk zwart. De richtprijs bedraagt hier 2499 euro.

Bekende specs

Zonder het design van de Huawei Mate Xs te bekijken, lijkt de smartphone op een combinatie van enkele “oude” bekenden. Binnenin vinden we een Kirin 990 5G chipset, die we ook terugzagen in de Huawei Mate 30 Pro, en in de iconische Falcon Wing zitten vier camera’s, die door het vouwbare ontwerp in principe allemaal dienst kunnen doen als selfiecamera.

We krijgen een 40MP-hoofdcamera, 8MP-telefotocamera (3x optische zoom), 16MP-groothoekcamera en een dieptesensor. Ook die setup is een oude bekende, aangezien hij werd gebruikt in de Huawei Mate 30 die eind vorig jaar gelanceerd werd als eerste Huawei-smartphone zonder toegang tot de Google Play Store en alle bijbehorende diensten.

De camera’s en prestaties hebben we niet uitgebreid getest tijdens de hands-on, maar je krijgt hier in feite de prestaties van de Huawei Mate 30-reeks in een vouwbare vormfactor, dus zowel qua algemene snelheid als camerakunsten krijg je hier het beste van het beste. Een leuke extra is dat de 4.500mAh-batterij 55W-snelladen ondersteunt en zelfs 27W-draadloos laden.

Hoe plooit het?

De kans is groot dat je hier niet bent om te lezen over specificaties en camera’s, maar over het vouwmechanisme en alle bijkomstigheden. Aan het vouwmechanisme is in feite weinig veranderd. Wanneer de Huawei Mate Xs is dichtgeklapt, zit het tweede deel van het scherm vastgeklikt in de vleugel achteraan, waardoor je vooraan een display van 6,5 inch hebt. Dit is meteen het eerste struikelblok dat niet is aangepakt.

Alle andere vouwbare smartphones beschermen hun display wanneer je ze niet gebruikt zodat er geen zand, stof en dergelijken op het display kan komen wanneer de smartphone in je broekzak zit. Bij de Huawei Mate Xs wordt het display te allen tijde blootgesteld aan wat er in je broekzak zit. We houden ons hart vast voor gebruikers die de Mate Xs per ongeluk samen met hun sleutels in hun broekzak stoppen. De kans is heel groot dat het display enkele krassen oploopt.

Toen we de Huawei Mate Xs open en dicht vouwden merkten we op dat dit redelijk stroef ging. Bij het dichtvouwen van de Mate Xs leek het alsof hij niet dichtgevouwen wou worden en dat hij kapot zou gaan. We moesten hier relatief hard drukken om het display weer vast te laten klikken in de vleugen. Op het display open te vouwen, moet je eerst op de knop op de vleugel drukken, waarna het scherm echt omhoog veert. Dit mag je trouwens heel letterlijk nemen. Het display klikt los en springt meteen enkele centimeters omhoog waarna je het zelf verder moet openvouwen. Zowel het open als dicht vouwen ging hier niet erg vloeiend.

Aanvankelijk viel de vouw in het display niet heel erg op, maar daar kwam snel verandering in bij een andere lichtinval. Als er licht op het display schijnt, dan zie je een duidelijke vervorming bij het scharnier. Ook wanneer we met onze vingers over het display gingen, voelden we het scharnier eronder zitten. Dit zorgde ervoor dat de Huawei Mate Xs in zekere zin fragiel aanvoelde. Het is vanzelfsprekend dat je deze smartphone van 2499 euro best niet aan een crashtest onderwerpt, maar een beetje extra stevigheid en duurzaamheid is hier zeker welkom.

Multi-tasken zonder Google

We kunnen deze hands-on niet afsluiten zonder het Google-debacle aan te halen. Ook de Huawei Mate Xs heeft geen toegang tot de Google Play Store en Google-diensten. In de plaats daarvan ben je volledig aangewezen op de Huawei AppGallery of op het sideloaden van apps. Huawei heeft de hoop echter verre van opgegeven en hoopt in zekere zin Apple achterna te gaan. In zijn positie als 2e grootste smartphonemaker ter wereld, voorafgegaan door Samsung op nummer 1 en gevolgd door Apple op nummer 3, lanceert Huawei een oproep aan alle app-ontwikkelaars. Net zoals apps aangepast worden om op iOS te werken, wil Huawei dat apps aangepast worden om op zijn eigen HMS Core te werken.

Op die manier hoopt het zijn AppGallery uit te bouwen tot een volwaardige tegenhanger van de Google Play Store en Apple App Store. Een lokale partij die al in het Huawei-bootje is gestapt, is de bekende app ItsMe, waarmee je op verschillende Belgische platformen veilig en makkelijk kan inloggen. Met deze samenwerking wil Huawei benadrukken dat het niet alleen de bekende, internationale apps wil toevoegen aan zijn aanbod, maar ook wil focussen op meer lokale spelers. Wij zijn alvast benieuwd hoeveel app-ontwikkelaars Huawei kan overtuigen en hoe snel het zijn aanbod in de AppGallery kan uitbouwen tot een volwaardige tegenhanger van de App Store en Play Store.

Wanneer de Huawei Mate Xs is opengevouwen, heb je een ruim 8-inch display (dat er heel vierkant uitziet) om op te werken. Huawei heeft hiervoor zijn software geoptimaliseerd zodat apps makkelijk naast elkaar kunnen draaien en dit spontaan kunnen doen als je ze versleept over het display. Deze functie is echter (nog) niet beschikbaar voor alle apps, maar Huawei zegt wel dat het zoveel mogelijk ontwikkelaars aanmoedigt om deze functie in hun apps in te bouwen. Het is ook mogelijk om apps te laten “zweven” boven andere apps. Heel deze ervaring doet ons sterk denken aan de werking van Windows 10. Daar kan je ook vensters naast elkaar plaatsen die dan automatisch je scherm vullen. Tijdens onze hands-on hebben we enkele apps uitgeprobeerd die deze functie ondersteunden en het werkte inderdaad erg handig en intuïtief.

Vroeg verdict

De Huawei Mate Xs is duidelijk een toestel voor early adopters. Dit is ook de eerste foldable van Huawei die buiten China wordt gelanceerd, dus hij heeft het een en ander te bewijzen om zijn prijs van €2499 te verantwoorden.

Afgezien van zijn fragiele display dat altijd is blootgesteld aan de gevaren van de buitenwereld (en je broekzak), kampt hij nog met het bekende Play Store-probleem. Ook de Mate Xs heeft geen toegang tot de Google Play Store of andere diensten van Google, waardoor gebruikers volledig aangewezen zijn op de Huawei AppGallery.

De combinatie van een foldable als nicheproduct met een hoge prijs en een smartphone zonder Google-diensten zorgt ervoor dat er slechts een erg klein doelpubliek is. Wij zijn alvast benieuwd naar het uiteindelijke succes van de Huawei Mate Xs.