iPhone 14: releasedatum, prijs, nieuws, leaks en geruchten

De iPhone 13 is nog niet zo lang geleden gelanceerd, maar we horen al heel wat geruchten over de iPhone 14, Apple's vlaggenschip smartphone die eind 2022 in de winkels zal liggen. Leakers delen nu al heel wat mogelijke informatie en zelfs onofficiële renders van het toestel.

Mede daardoor hebben we een vrij helder beeld van hoe de iPhone 14-serie er kan gaan uitzien, alhoewel we natuurlijk gezond sceptisch blijven zo ver voor de lancering. Er kan nog zoveel veranderen!

Hieronder lees je alles wat we tot nu toe hebben gehoord, inclusief details over een mogelijke verschijningsdatum en prijsinformatie. Zodra we iets nieuws horen over de iPhone 14, zullen we het in dit artikel verwerken. Blijf ons dus in de gaten gehouden!

Latest news De iPhone 14 Pro en Pro Max zouden een USB-C poort kunnen krijgen volgens de laatste geruchten. Bovendien zou de iPhone 14 serie hetzelfde fabricageproces voor de chips gebruiken als de iPhone 13, waardoor het vermogen niet veel hoger zal liggen.

iPhone 14: in het kort

Wat is het? De opvolger van de nieuwe iPhone 13

De opvolger van de nieuwe iPhone 13 Wanneer kun je hem kopen? Waarschijnlijk in september 2022

Waarschijnlijk in september 2022 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk vanaf 809 euro

iPhone 14 releasedatum en prijs

Het is nog niet bekend wanneer de iPhone 14 exact wordt uitgebracht, maar gezien de afgelopen jaren durven we een goede gok te wagen. Apple heeft de neiging om elk jaar rond dezelfde tijd nieuwe modellen aan te kondigen, meestal tijdens een speciaal evenement.

De iPhone 13 werd onthuld op 14 september 2021 en werd op 24 september verscheept. Hoewel we de iPhone 14 waarschijnlijk niet op die exacte data in 2022 zullen zien, onthult Apple nieuwe modellen meestal op de eerste of tweede dinsdag in september. Dat zou betekenen dat de iPhone 14 op 6 of 13 september volgend jaar getoond zal worden.

Vervolgens worden ze meestal 's vrijdags aangeboden als pre-order, dus 9 of 16 september, en worden ze de vrijdag erop verzonden, dus 16 of 23 september.

Af en toe kondigt Apple zijn telefoons aan op de eerste of tweede woensdag aankondigen, maar als richtlijn kunnen we deze data zeker aanhouden. De iPhone 12-serie vormde hierop trouwens een uitzondering: die werd in oktober 2020 gelanceerd, maar dat was te danken aan vertragingen en leveringsproblemen veroorzaakt door het coronavirus.

Wat betreft de prijs zal er ook geen bijzondere verandering zijn. De iPhone 13 begint bij 809 euro, de iPhone 14 zal een vergelijkbare startprijs hebben.

De prijs zou hetzelfde kunnen zijn als die van de iPhone 13 (Image credit: Apple)

Ontwerp en beeldscherm

Het grootste nieuws over het ontwerp van de iPhone 14 komt van een groot lek, waarbij je onofficiële renders ziet van de iPhone 14 Pro Max.

Hieronder zie je één van die beelden. Hij laat een camera zien met een punch-hole in plaats van een notch, waarbij de gezichtsherkenningscamera waarschijnlijk onder het scherm zit. De cameramodule steekt ook niet echt uit de achterkant, de lenzen zitten bijna vlak op de achterkant. Dat wordt mogelijk omdat de telefoon zelf dikker is geworden.

De achterkant is gemaakt van semi-glanzend glas, De volumeknoppen zijn rond en hij heeft blijkbaar titanium zijkanten, in plaats van de roestvrijstalen randen op de iPhone 13 Pro Max. Je ziet een cameramodule met drie lenzen en een Lightning poort.

De kleuren zijn nog niet officieel (hoewel de bron claimt een roségoud model te hebben gezien) en het is ook goed te zeggen dat het hier gaat om de Pro modellen, waarbij het waarschijnlijk is dat de iPhone 14 (en de iPhone 14 Max, als die er gaat komen) waarschijnlijk nog wel een notch hebben. Het is niet helemaal duidelijk of de andere details ook terugkomen op de standaard modellen.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

We nemen dit nieuws echter met een flinke lepel zout, vooral omdat het nieuws afkomstig is van Jon Prosser, die lang niet altijd de juiste infomratie deelt. Een andere bron heeft bovendien gedeeld dat de iPhone 14 Pro serie nog altijd een notch zal hebben, mogelijk zelfs in combinatie met een punch-hole.

Toch heeft Prosser het regelmatig bij het juiste eind. Zowel Mark Gurman als Ming-Chi Kuo (twee leakers met een fraaie staat van dienst voor het delen van Apple-informatie) hebben ook gemeld dat de notch vervangen zal worden door een punch-hole camera.

Kuo voegt bovendien toe dat er twee 6,1-inch iPhone 14 modellen (een standaard en een Pro), en twee 6,7-inch varianten zullen komen (een Pro Max en een Max).

We hebben vergelijkbare informatie over het ontwerp gehoord van een andere bron (Ross Young). Young heeft al sinds juni 2021 doorgespeeld dat de iPhone 14 Pro een gezichtsherkenning achter het scherm zou krijgen, maar volgens Prosser zouden ze in september nog altijd bezig zijn met de ontwikkeling van deze functie. Gezichtsherkenning zou nog niet klaar zijn, hoewel het naar zijn zeggen eenvoudiger te implementeren is dan een camera in he scherm.

Young claimt ook dat de iPhone 14 een 6,06-inch OLED scherm heeft met een resolutie van 1170x2532 pixels en een 60Hz verversingssnelheid, wat neerkomt op 460 pixels per inch. De iPhone 14 Pro zal vergelijkbare specificaties omvatten, maar met een variabele 120Hz verversingssnelheid.

De iPhone 14 Pro Max zou een 6,68-inch OLED-scherm krijgen met een resolutie van 1284x2778 pixels (458 pixels per inch) en een verversingssnelheid van 120Hz. Er komt blijkbaar ook een iPhone 14 Max (die de plaats van de mini inneemt) met in principe dezelfde schermspecificaties, maar een verversingssnelheid van 60Hz.

Een andere bron heeft ook bevestigd dat de goedkopere modellen blijven zitten met 60Hz beeldschermen, net als de huidige lijn.

Van een andere bron vernamen we dat de Pro modellen een titanium legering op hun behuizing zouden krijgen, wat overeenkomt met het lek hierboven. Hiermee zou hij sterker en robuuster zijn dan het huidige model. Dezelfde bron claimt ook dat er een iPhone 14 Max zal komen in plaats van een iPhone 14 mini.

Volgens een andere leaker zouden alle vier de iPhone 14 modellen uitgerust worden met 120Hz beeldschermen, maar dat is een oud lek waarvan de informatie inmiddels verouderd kan zijn. Het kan ons niet meer echt overtuigen.

Tot slot is er nog een patent voor een nieuwe techniek die het iPhone scherm sterker kan maken, zonder dat het dikker wordt. Dat zou een geweldige feature zijn, maar patenten leiden niet altijd tot dat specifieke eindproduct. Verwacht er dus niet te veel van!

Camera en batterij

Als het gaat om de camera's, laten onofficiële renders de iPhone 14 Pro Max zien met een triple-lens camera, en ook een andere bron wijst in die richting (en haalt de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Max erbij). De iPhone 14 zou ondertussen blijven zitten met een dubbele camera.

Dat klinkt als niet heel veel verandering ten opzichte van de iPhone 13 serie, hoewel de specificaties van de lenzen en sensoren wel anders kunnen zijn.

En inderdaad: Ming-Chi Kuo (een analist met veel goede Apple voorspellingen op de naam) claimt dat de iPhone 14 Pro en de Pro Max allebei een 48MP hoofdcamera zullen hebben, ten opzichte van de 12MP in de huidige modellen. Hierdoor zouden ze in staat zijn om 8K video op te nemen, en het is iets wat hij nog onlangs heeft aangekaart.

De iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Er zijn ook geruchten van een uitschuifbare camera (voor een langere optische zoom), en we hebben zelfs een patent gezien dat deze claims ondersteunt. De meeste bronnen houden vol dat we die feature nog niet snel zullen zien. Waarschijnlijk pas op de iPhone 15 of later.

Als het gaat om de batterij, zouden we wel eens wat verbeteringen kunnen zien. Een bron vertelt dat de batterij groter zal zijn in de aankomende modellen. Volgens weer een andere bron zullen de iPhones dikker worden, wat meer ruimte biedt voor een grotere batterij.

Kijken we naar het opladen, zul je volgens dit patent eerder gebruikmaken van een MagSafe charger dan van de Lightningkabel, hoewel vroege onofficiële renders modellen laten zien mét de Lightning aansluitmogelijkheid.

Het zou ons verbazen als Apple de Lightning aansluitpoort weglaat op de iPhone 14, maar een nieuwe wet binnen de EU zou betekenen dat ze binnenkort echt verleden tijd zijn.

Specificaties en kenmerken

We zijn er bijna zeker van dat de iPhone 14 serie zal beschikken over een nieuwe chipset, waarschijnlijk de A16 of de A16 Bionic. Volgens Ross Young zou deze gefabriceerd worden op het 4nm productieproces, wat inhoudt dat het een mooie verbetering vormt op de 5nm A15 Bionic in de iPhone 13 serie.

In feite zou het proces nog verbeterd kunnen worden naar een 3nm productieproces, volgens DigiTimes (via MacRumors).

Aan de andere kant hebben we gehoord dat ze normaals gebruik zouden maken van het 5nm productieproces, als we TSMC (de fabrikant die de chipsets produceert) mogen geloven. Zij zouden worstelen met de omschakeling naar een 3nm (of 4nm) proces.

Kijken we verder, dan gaan sommige bronnen er van uit dat we een vingerafdruksensor onder het scherm van de iPhone 14 zullen zien, hoewel Mark Gurman (een leaker met veel correcte informatie over Apple) vertelde dat Apple dat heeft getest, maar dat ze volledig inzetten op gezichtsherkenning. Het klinkt dan ook niet aannemelijk dat ze op deze techniek inzetten. Als ze dat wel doen, zal het een aanvulling zijn op gezichtsherkenning, en geen vervanging.

Volgens een andere bron zou gezichtsherkenning onder het scherm niet gebeuren, dus we zullen het moeten gaan zien.

Een ander gerucht dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, is dat Apple wisselt van Lightning naar USB-C. Apple zou dit overwogen hebben voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, maar deze informatie komt slechts uit één bron.

De iPhone 14 serie zal in ieder geval beschikken over 5G. Daarnaast is er een patent waaruit we kunnen opmaken dat Apple werkt aan een nieuwe vorm van 3D Touch, waarbij haptische feedback de bediening nog intuïtiever zou maken. Zoals met alle patenten is het de vraag of deze techniek het daglicht zal zien.

De Pro modellen hebben het maximale opslaggeheugen verhoogd van 512MB naar 1TB, volgens geruchten zouden ze die opslag nog eens kunnen verhogen in de iPhone 14 Pro: – helemaal naar de 2TB.