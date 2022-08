Prijs iPhone 14 Pro zal hoogstwaarschijnlijk stijgen

De geruchten over de iPhone 14-reeks worden alsmaar talrijker nu de lancering dichterbij komt. Een onderwerp dat vaak ter sprake komt is de prijs. Iets wat niemand graag ziet, is een prijsstijging van de iPhone 14.

Zelfs Apple blijft niet gespaard van de wereldwijde economische terugval door de stijgende energieprijzen. Supply chains ondervinden daarnaast nog steeds problemen door de globale pandemie en dat vertaalt zich vaak in hogere prijzen voor onderdelen.

Er wordt al maanden gesproken over een prijsstijging voor de gehele iPhone 14 reeks. Sommige bronnen melden een prijsstijging, terwijl andere zeggen dat de prijs gelijk zal blijven. Nu beweert een nieuw lek op het Zuid-Koreaanse online platform Naver (opens in new tab) (via PhoneArena (opens in new tab)) dat Apple heeft besloten om de adviesprijs van het basismodel van de iPhone 14 niet te verhogen door een beslissing van de topmannen.

Dit lek kwam van de gebruiker lanzuk, die een goede reputatie heeft op vlak van leaks bij grote partijen als Samsung en Asus. Er zijn vermoedens dat deze gebruiker een vorm van voorkennis heeft over deze onderwerpen. Het is dus zeker mogelijk dat die het bij het rechte eind heeft.

Als dit waar is, zal de basis iPhone 14 op de markt komen aan dezelfde prijs als de huidige iPhone 13, namelijk 909 euro. Daarentegen zullen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max naar verwachting 100 dollar (op dit moment ook ongeveer 100 euro) meer kosten dan hun voorgangers uit 2021.

De prijzen in dollar bij Apple worden echter nooit rechtstreeks overgenomen in euro. De iPhone 13 kost bijvoorbeeld 799 dollar in de VS, maar 909 euro in eurolanden. De mogelijke stijging van 100 dollar zou dan eerder een stijging van 150 euro betekenen.

Analyse: voldoende meerwaarde of toch niet?

Zelfs als de iPhone 14-serie uiteindelijk duurder wordt dan de iPhones van 2021, zou de beslissing van Apple om de prijs te behouden een positief effect moeten hebben op de verkoop.

Vanuit psychologisch standpunt zal de iPhone 14 daardoor interessanter lijken. Ook gebruikers die zich niet bezighouden met de ontwikkelingen bij Apple, weten dat ze meer waar voor hun geld krijgen. Voor dezelfde prijs als de iPhone 13 krijgen ze namelijk een nieuwere en betere iPhone 14.

Mensen die het geld hebben om een Pro-model aan te schaffen en zich bewust zijn van de voordelen tegenover de gewone iPhone 14, zullen deze beslissing alsnog relatief makkelijk maken. Zij weten dat de upgrades hun geld waard zijn. We hebben bijvoorbeeld gehoord dat er een cut-out voor de selfiecamera's in plaats van een notch en snellere A16 Bionic-chipset aanwezig kunnen zijn. Die upgrades zorgen voor een grotere meerwaarde tegenover het basismodel dan de voorbije jaren.

Er is tot slot geen twijfel dat de iPhone 14 zijn weg zal vinden in onze lijst met de beste iPhones. De iPhone 14 Pro (en de 14 Pro Max) hebben nog meer potentieel om bij de beste smartphones ooit te horen, zelfs met hun hogere prijskaartjes.