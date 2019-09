Apple Watch 5 review

De Apple Watch 5 is een premium smartwatch, maar verschilt niet bijster veel van zijn voorganger, de Watch 4. De enige grote vernieuwing, het always-on display, is echter een welkome feature. Hij is niet gestegen in prijs en biedt meer opslag dan voorheen, maar de Apple Watch 3 zal voor velen een aantrekkelijkere deal zijn.

Review in een notendop

Op papier behoort de Apple Watch 5 tot een van de minst interessante upgrades die Apple ooit heeft uitgebracht. In principe is het de Watch 4 - toegegeven, een van de beste smartwatches - met een kompas, meer bandjes en, oh ja, een scherm dat nooit meer uitgaat.

De Apple Watch Series 5 is uitgerust met een always-on display. Het display blijft altijd aan: dim wanneer je er niet naar kijkt, en fel wanneer je hem naar jou toe richt. Apple heeft een groot pijnpunt opgelost met de introductie van het always-on display, en dat is dan ook bij uitstek de grootste feature van dit nieuwe apparaat.

Het always-on display is erg nuttig, en we raakten al snel gewend aan de actie om een korte blik te werpen naar het display om de tijd te zien. Het horlogescherm is eigenlijk een tikkeltje te fel, en in situaties met weinig licht schijnt het display nogal hard, waardoor we regelmatig de always-on functie uitzetten.

Het Watch 5 design is exact hetzelfde als dat van de Watch 4, wat niet geheel onverwacht is. 2018 was immers een grote verandering ten opzichte van de Watch 3. Keramiek en titanium opties zijn nu ook beschikbaar bij de 40mm en 44mm Watch en ze zien er gelikt uit, maar daar betaal je ook voor.

(Image credit: TechRadar)

De fitnessopties van de Watch 5 zijn niet erg verbeterd, maar het is nog altijd een fantastische gezondheidstracker: de hartritmemonitor is accuraat, een ECG-functie biedt verdere hartgezondheidsmonitoring. en de ingebouwde gps is vrij accuraat (maar niet zo accuraat als in sommige sporthorloges).

Je kunt met de Apple Watch 5 Series zwemmen, intense trainingsschema's volgen, fietsen én yoga beoefenen; het klokje houdt alles van je bij en plaatst dit in de daarvoor bestemde schema's. Dit alles geldt echter ook voor de iets kleinere Watch 3, die goedkoper is en Apple nog altijd verkoopt.

De opties om naar muziek en podcasts te luisteren op de Watch 5 werkt naar behoren, en dankzij de 32GB aan intern opslaggeheugen kun je meer Apple Music nummers of podcasts dan ooit tevoren lokaal opslaan. Content verslepen naar de Watch blijft jammer genoeg soms nog lastig.

WatchOS 6 brengt enkele toffe nieuwe features met zich mee, waaronder een geluidsmeter en, handig voor vrouwen: een accurate indicatie wanneer je vruchtbaar bent of niet. Beide functies werken soepel en voelen als een meerwaarde voor de smartwatch.

We zijn echter geen grote fan van de nieuwe App Store op de Watch, aangezien het display nog altijd vrij smal is om snel door de digitale marktplaats te swipen.

Het gedimde display is nog steeds duidelijk leesbaar. (Image credit: TechRadar)

De batterijduur is zonder meer het grootste pijnpunt waar we tegenaan zijn gelopen bij de Watch 5, met het always-on display dat flink wat accu verbruikt. De Watch 4 houdt het bij ons makkelijk 24 uur uit, maar voor de Watch 5 is het lastig om hetzelfde te doen.

Vergeleken met de Watch 4 is de Apple Watch 5 een simpele upgrade, met enkel meer opslag, een kompas en always-on display... Schakel dat laatste uit en het slimme horloge is slechts minimaal verbeterd.

Het slimme horloge van Apple blijft echter uitblinken op diverse vlakken, wat het een (wederom) uitstekend apparaat maakt. Desalniettemin voelt de Apple Watch 5 als een ietwat tegenvallende upgrade, en we raden je dan ook aan om ook een kijkje te nemen bij de goedkopere Apple Watch 3.

Apple Watch 5 releasedatum en prijs

De Apple Watch 5 werd op 10 september geïntroduceerd naast de iPhone 11-serie, en net als de telefoons kun je hem op 20 september kopen. Wil je de Nike editie in huis halen? Dan moet je wachten tot 4 oktober.

De Apple Watch 5 verschijnt in de Benelux enkel als GPS-only versie. De 40 millimeterversie kost minimaal 449 euro, en de 44 millimetervariant gaat voor 479 euro over de toonbank.

Apple heeft besloten om te stoppen met de verkoop van de Watch 4, dus verwacht enkele interessante Apple Watch 4 deals binnenkort.

(Image credit: TechRadar)

De basisprijs van de Apple Watch 5 is trouwens voor de uitvoering met aluminium bandje. Die verschijnt in drie herkenbare kleuren: Gold, Space Black en Silver. Mooie bonus: de bandjes zijn gemaakt van 100% gerecycled aluminium. De speciale titanium en roestvrij stalen versies verschijnen niet in de Benelux.

De speciale Nike-modellen met speciale bandjes en gezichten vind je hier wel terug. Over Hermes-edities is nog niets bekend momenteel.

Always-on display en design

Laten we maar met de deur in huis vallen: het always-on display is fantastisch. Het is een briljante upgrade van Apple, en er is duidelijk veel tijd en moeite in gestopt.

Het zal gebruikers van eerdere Apple Watch horloges ongeveer vijf minuten kosten om over te schakelen van 'automatisch je pols omhooghouden voor de tijd' naar enkel met je ogen naar het display te bewegen, aangezien de tijd er altijd op staat.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Het gedimde always-on display Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar) Op volle helderheid

Apple had het display echter iets geavanceerder mogen maken. Het scherm van de Apple Watch 5 dimt zichzelf als hij niet gebruikt wordt, maar naar onze mening wordt het display niet dim genoeg. Bevind je jezelf in een donkere omgeving, dan merk je al snel op dat de Watch 5 behoorlijk fel staat.

Zelf hebben we meerdere keren de 'bioscoopmodus' geactiveerd in deze situaties. Apple had dus beter een optie voor ultralage helderheid geïnstalleerd. Dit had ook de batterijduur kunnen verlengen.

(Image credit: TechRadar)

Apple vertelde op de keynote dat het veel tijd gestoken heeft in de LPTO-technologie die het mogelijk moet maken om het apparaat langer aan de praat te houden op een volle cyclus. Vreemd, want in feite is het OLED-display niet anders dan dat van de Apple Watch 4.

Hoewel de Apple Watch 5 nieuwe displaydrivers heeft en een verbeterde lichtsensor om het scherm efficiënter te dimmen, kunnen we niet anders dan concluderen dat dit ook geïmplementeerd had kunnen worden in de Watch 4.

Het gebruik van LPTO betekent het volgende: de Apple Watch 5 kan van een snelle 60 hertz de ververssnelheid binnen een mum van tijd aanpassen naar 1 hertz, waardoor het display slechts één keer zichzelf ververst per seconde.

Het lastige voor smartwatchfabrikanten is om het display de kennis te geven om deze functie automatisch te activeren. Apple heeft dat echter redelijk voor elkaar gekregen. Van gedimd naar maximale helderheid gebeurt, indien nodig, meteen, en de 'til-om-te-activeren functie' werkt soepeler dan ooit tevoren.

Er is helaas een groot probleem: de always-on functionaliteit werkt niet met elke applicatie. Elke wijzerplaat zal de helderheid corrigeren, en tijdens een workout met Apple's eigen app zal de Watch 5 zichzelf niet uitschakelen. Naast de fitness-app en het homescreen zal het display echter alleen een saaie digitale klok op het schermpje tonen.

Ook Apple's eigen apps zoals de timer behoren ook tot dit rijtje. We hopen dat Apple op termijn dit aanpast, ook voor ontwikkelaars. Dit zou apps van derden een stuk handiger maken in gebruik.

We zouden het begrijpen als de apps nog aangepast zouden worden op termijn, maar om te horen dat er geen updates in het verschiet liggen? Dat is behoorlijk teleurstellend. Apple zegt dat de situatie opnieuw zal worden bekeken in de toekomst, en we verwachten dat Apple in nieuwe updates nieuwe 'ambient'-modi aankondigt voor haar eigen apps, maar het zal nog een tijdje duren voordat externe ontwikkelaars dit ook kunnen.

(Image credit: TechRadar)

Het is moeilijk om iets nieuws te spotten aan het design van de Apple Watch 5, omdat het horloge zo ontzettend veel lijkt op zijn voorganger. Je krijgt hetzelfde aluminium frame, een vierkant display en de Digital Crown, een knopje om door de menu's te bladeren. Hieronder zit een ruitvormige knop waarmee je recente apps bekijkt en Apple Pay kunt gebruiken.

Het design is in korte tijd vrij iconisch geworden voor de smartwatch-serie van Apple. Het kleurrijke, heldere OLED-display gecombineerd met het glimmende frame geven het apparaat een herkenbare look. Iedereen ziet al van enkele meters afstand dat jij rondloopt met een hip horloge van Apple.

WatchOS 6

Hoewel WatchOS 6 naar de meeste slimme horloges van de Apple serie komt, werkt hij wel het beste op de nieuwste reeks. Kun je dus leven zonder het always-on display? Dan is de Apple Watch 4 en misschien wel de Apple Watch 3 het overwegen waard. Zeker wanneer je enkel de horloges als fitnessapparaat gebruikt.

Er zijn enkele nieuwe features die het besturingssysteem met zich meebrengt. Naast enkele aanpassingen aan het design, zoals het 'Now Playing' schermpje dat is verbeterd, zijn er ook nieuwe features als Activity Trends aanwezig. Deze feature heeft 90 dagen nodig om jou te leren kennen, waarna de app jou vertelt of je fitter bent geworden.

(Image credit: TechRadar)

Geluidsmeter

Wat we wel leuk vinden - heel erg leuk zelfs - is de geluidsmeter die nu in het horloge is ingebouwd. Als je het apparaat voortdurend draagt, scant de Watch het omgevingsgeluid om te kijken of het er niet allemaal te hard aan toegaat. Kortom, de Watch is ook een beschermingssysteem voor je gehoor.

Je kunt notificaties aanzetten om de Watch jou te laten waarschuwen voor pijnlijk luide ruimtes, maar we hebben hier nauwelijks notificaties van gespot.

Handiger is dat je kunt zien wat jouw dagelijkse omgeving voor effect heeft op jouw gehoor. Zo weet je meteen of er bijvoorbeeld te veel geluid wordt gemaakt op kantoor. We zijn af en toe al voorzien van een melding dat het geluid te hard is voor ons gehoor, maar hoe dat komt, is moeilijk de achterhalen. De Watch in de gaten houden als je (te) luide ruimtes verwacht, is een betere optie.

Cyclus tracker

Deze nieuwe functie die aan het horloge is toegevoegd, komt rechtstreeks uit de gezondheidsapplicatie waar vrouwen meldingen kunnen instellen over wanneer hun menstruatie waarschijnlijk zal beginnen. Ook het controleren van de vruchtbaarheidsperiodes is mogelijk.

Het is een van die apps die perfect geschikt zijn voor de smartwatch, omdat je gemakkelijk kunt invoeren wanneer je menstruatie begint, of je merkt dat je ongesteld bent geworden/symptomen hebt ondervonden. Dit alles wordt gebruikt om een beter beeld te krijgen van wanneer je menstruatie waarschijnlijk zal beginnen.

De interface is eenvoudig op de Watch 5, met opties om te controleren of de menstruatie licht, gemiddeld of zwaar is. Een eenvoudige tik is alles wat nodig is. Je kunt ook zien wanneer je de meeste kans hebt om zwanger te raken.

App store

De mogelijkheid om apps direct naar het horloge te downloaden werkt bijzonder prettig; voor de meest effectieve zoekopdrachten wil je liever je stem gebruiken in plaats van de letters afzonderlijk te tekenen met de Scribble-invoeroptie.

(Image credit: TechRadar)

Downloaden doet de Watch snel, hoewel je je iPhone wel bij de hand moet hebben om in te loggen op je Apple ID, tenzij je ook hier elke letter met je vinger wilt tekenen. (Hierdoor crashte onze Apple Watch 5 zelfs af en toe voor een paar seconden).

Het is leuk om even door de beschikbare apps te bladeren, maar je zult al snel de behoefte voelen om door de App Store te swipen op je telefoon. Helaas is dit door Apple onmogelijk gemaakt. De App Store zit nu vast op het horloge en is niet toegankelijk op het grotere scherm van je telefoon.

Bovendien moet bij sommige apps de hoofdapplicatie toch al op de telefoon zijn geïnstalleerd om te kunnen functioneren. Zo heel fijn is de App Store op de Apple Watch dan ook niet echt.

Fitness en een nieuw kompas

De Apple Watch 5 is qua hardware vrijwel niet geüpgraded. De gps, hartslagmonitor en versnellingsmeter (om je stappen te volgen) zijn precies hetzelfde als in de Apple Watch 4.

Er is hier en daar een kleine hardware-upgrade uitgevoerd: er zit nu een kompas in het horloge, waarmee je kunt zien welke kant je op gaat. Ook gebruikt de Watch GPS om te kijken hoever je boven of beneden zeeniveau zit.

Hoewel dit een goede functie zal zijn voor wandelaars - we hebben gemerkt dat het kompas goed werkte en effectief leek bij het vinden van het echte noorden - is het niet iets wat we vaak gebruikten. Het testen van de gps met apps als Night Sky, dat het kompas gebruikt om door de omgeving te navigeren, voelde voor ons alleen aan als een leuke gimmick.

(Image credit: TechRadar)

Het zou fijn zijn als Apple een 'home beacon' zou maken voor de Apple Watch, die jou naar huis zou kunnen sturen, mocht je de weg kwijt zijn geraakt. Hoewel er weinig sterke fitnessupgrades zijn op de Watch 5 (geen om precies te zijn), blijft het een prima apparaat voor iedereen die meer data wil vergaren over zichzelf.

We hebben verschillende activiteiten uitgevoerd in de loop van onze review, en over het algemeen lijkt alles te werken zoals Apple zegt. Tijdens het joggen, zagen we dat de gps vrij nauwkeurig was en de hartslagmonitor was sterk genoeg om onze hartslag met relatieve nauwkeurigheid te meten, zelfs tijdens sprintsessies.

Tijdens het zwemmen was de Watch 5 net zo nuttig - het tellen van de lengtes en afstanden die we hadden afgelegd gebeurt vrij nauwkeurig. Wel vinden we het vervelend dat het horloge ons altijd meldde dat we een schoolslag deden, terwijl het duidelijk een crawl was.

(Image credit: TechRadar)

Het enige wat ontbreekt in de lijst aan slimme features is sleep tracking. Apple zegt dat dit geen probleem is, omdat er een aantal apps van derden zijn die deze functie kunnen uitvoeren, maar toch is een geïntegreerde applicatie zoveel handiger.

Als Apple de levensduur van de batterij kan verlengen tot meer dan 18 uur, zou het horloge makkelijker gebruikt kunnen worden om onze slaap te analyseren.

Weet je hoeveel slaap je precies hebt gehad? Dan zou dit de hartritme-informatie van meer context kunnen voorzien. Apple heeft dan ook nog een lange weg te gaan voordat het de beste gezondheids- en fitnesshorlogemaker genoemd kan worden.

Batterij, muziek en podcasts

De levensduur van de batterij is een van de belangrijkste eigenschappen van de Apple Watch, simpelweg omdat deze gewoonweg slechter moet zijn dan zijn voorganger, toch? Het display staat altijd aan, dus dat moet betekenen dat de batterij harder moet werken?

Het klinkt nu wellicht alsof we 'nee' gaan zeggen, maar helaas is het tegenovergestelde is waar: de batterijduur is wel degelijk aangetast door de implementatie van het always-on display.

Apple heeft altijd geclaimd dat de batterijduur van haar horloge 18 uur zou bedragen. Hoewel eerdere generaties dit verlengd hebben, zal de belofte van 18 uur nog altijd makkelijk gehaald worden door de Apple Watch 5. Zelfs wanneer je hem intensief gebruikt met gps. Heel erg indrukwekkend is dat niet, zeker wanneer je het vergelijkt met de concurrentie.

(Image credit: TechRadar)

Gedurende onze reviewperiode kregen we het gevoel dat Apple de Watch 5 voor trainingen en gps-gebruik wel degelijk heeft geoptimaliseerd, aangezien de smartwatch bij deze bezigheden merkbaar minder accu verspilde dan de Watch 4.

Ook muziek is een verbeterd aspect bij de Watch 5. Je kunt nu muziek en podcasts downloaden naar het horloge zonder tussenkomst van een telefoon. Synchroniseren is wel iets lastiger; je moet de Watch 5 aan de oplader hangen en je smartphone dicht bij de hand hebben, en zelfs dan voelt het proces niet heel goed aan.

Eindoordeel

Apple heeft ons niet echt kunnen overtuigen met de Watch 5. In vergelijking met de Watch 4 is het slechts een kleine upgrade die weinig echt innovatieve functies aanbiedt. Het always-on display is handig, maar verre van vernieuwend. De kortere batterijduur is het grootste pijnpunt en het gebrek aan ingebouwde sleep tracking blijft vervelend. Hoogstwaarschijnlijk ben je (na al die jaren) nog steeds beter af met de Apple Watch 3, zeker nu hij in prijs is gedaald.