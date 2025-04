Goedkopere Samsung-smartphones krijgen toegang tot Gemini via zijknop met update naar One UI 7 in mei

Samsung heeft vandaag aangekondigd dat bepaalde toestellen uit de Galaxy A-serie binnenkort activering van de AI-assistent Gemini met de zijknop ondersteunen. Dat betekent dat deze populaire functie van de Galaxy S-serie voor meer gebruikers beschikbaar wordt.

Dit is de volgende stap in de visie van Samsung om de nieuwste AI-ervaringen dichter bij meer mensen te brengen. Met deze update profiteren gebruikers van slimmere AI-ervaringen, zoals het starten van Gemini, de AI-assistent van Google, door simpelweg de zijknop ingedrukt te houden. Samsung introduceert ook Awesome Intelligence op de nieuwste Galaxy A-serie (Galaxy A56, Galaxy A36 en Galaxy A26), inclusief bepaalde populaire AI-functies.

De Galaxy A-serie staat bekend om zijn balans tussen prestaties en toegevoegde waarde en biedt dankzij deze update een slimmere mobiele ervaring. Met Gemini kunnen gebruikers moeiteloos hun agenda inzien, restaurants in de buurt vinden of tips voor verjaardagscadeaus krijgen met behulp van spraakopdrachten. Daarnaast biedt Gemini de mogelijkheid om met slechts één opdracht taken in meerdere apps van Samsung en Google en bepaalde apps van derden te koppelen.

De software-update wordt vanaf begin mei wereldwijd uitgerold naar de Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A25e en A24 als onder deel van One UI 7.