Honors nieuwe Android-smartwatch heeft een 1,5-inch AMOLED-display, 15 dagen aan batterijduur en werkt met iPhone én Android

Honor heeft zijn gloednieuwe Honor Watch 5 Ultra onthuld. Dit is de nieuwste poging van het merk om te kunnen concurreren met de beste Android-smartwatches.

De Honor Watch 5 Ultra is de nieuwe robuuste, premium editie uit zijn Watch-serie en het apparaat werd deze week dus tijdens MWC 2025 in Barcelona onthuld. De Watch 5 Ultra maakt deel uit van Honors nieuwe plan om een "global leading AI device ecosystem company" te worden. Om dat doel waar te maken heeft het bedrijf ook nog andere nieuwe Honor Magic-apparaten in ontwikkeling en voorziet het vanaf nu zijn smartphones, waaronder de recente Honor Magic 7 Pro, van 7 jaar aan Android-besturingssysteemupdates (en veiligheidsupdates).

Op papier ziet de Watch 5 Ultra er erg indrukwekkend uit. Hij heeft een uniek, hoekig design dat je niet op andere smartwatches terugvindt en een 'grade 5' titanium behuizing die ervoor zorgt dat hij zowel lichtgewicht als robuust is. Dat is overigens dezelfde titaniumlegering die Apple gebruikt voor zijn beste smartwatch: de Apple Watch Ultra 2.

De opvallende behuizing zit om een 1,5-inch AMOLED-display met LTPO-technologie en een 60Hz refresh rate heen. Dit display heeft een always-on optie en kan een variabele refresh rate inzetten om batterij te besparen. Samen met de batterijcapaciteit van 480mAh zorgt dit er volgens Honor voor dat je bij normaal gebruik een batterijduur tot 15 dagen kan verwachten.

De Honor Watch 5 Ultra: geen Wear OS?

(Image credit: Honor)

Tijdens zijn keynote in Barcelona bevestigde Honor dat de Watch 5 Ultra 279 euro zou gaan kosten. Er is dus in ieder geval een europrijs bekend, maar we weten nog niet zeker of het horloge in Nederland en België zal worden gelanceerd. Er is echter een redelijks kans, aangezien de recente smartphones van Honor ook hier zijn uitgekomen.

Een aantal van de andere indrukwekkende features die het horloge bij zijn release zal hebben, zijn een nieuwe 'Quick Health Scan'-feature die je een snel, uitgebreid overzicht van je gezondheid geeft, en een nieuw 'Healthy Morning Report' dat te vergelijken is met de 'Body Battery'-feature die je terug kan vinden op veel van de beste Garmin-horloges.

Eén heel belangrijk detail van dit horloge is dat hij niet op Wear OS draait. In plaats daarvan draait de Honor Watch Ultra 5 op Honors eigen MagicOS. Dat kan voor sommigen toch wel een minpunt zijn, maar het betekent tegelijkertijd wel dat hij met zowel Android als iOS werkt. Het wordt dus misschien ook een interessant Apple Watch-alternatief voor iPhone-gebruikers.

Los van de officiële prijs heeft Honor nog geen informatie bekendgemaakt over de releasedatum. We zullen je natuurlijk op de hoogte brengen wanneer deze informatie wel bekend is.