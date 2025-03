Google Pixel Watch heeft geheime display-upgrade gekregen in Wear OS 5.1

Google is de Wear OS 5.1-update aan het uitrollen naar de Google Pixel Watch 3 en zijn oudere modellen. Binnen deze software is nu ook een interessante display-instelling te vinden die je misschien maar beter met rust kan laten.

Wear OS 5.1 bevat onder andere aanpassingen voor het algoritme dat voor de stappenteller wordt gebruikt en veranderingen voor de mediabedieningsopties. Er is nu echter ook een andere verandering gespot die verder een beetje onder de radar is gebleven. Je kan nu de always-on modus vastzetten, zodat deze bij elke app actief blijft. Het is echter niet aan te raden om deze optie in te schakelen, maar daar zullen we verderop wat dieper op ingaan.

De feature werd gespot door 9to5Google en wordt officieel de 'Force Global AOD Experience' genoemd. De nieuwe instelling is een ontwikkelaarsoptie, dus je vindt hem ook alleen als je wat dieper in de systeeminstellingen van je Pixel Watch duikt. Wat doet deze functie nou precies en waarom kan je hem beter vermijden?

Pixel Watch' 'Force Always-On Display'-modus uitgelegd

Een always-on display vind je op vrijwel elke moderne smartwatch. (Image credit: Future)

De beste smartwatches op de markt beschikken inmiddels al jaren over always-on displays. Daarmee kan je als gebruiker op elk moment naar je horloge kijken en meteen nuttige informatie te zien krijgen.

De feature is altijd ook al beschikbaar geweest op de Google Pixel Watch, maar de Wear OS-ondersteuning voor deze feature is verrassend beperkt. Dat betekent dat als je je always-on display aan hebt staan, maar je een app zonder ondersteuning hiervoor gebruikt, dat je always-on display gewoon verandert in een wazig scherm met alleen de tijd erop wanneer je pols omlaag gaat.

9to5 geeft aan dat alleen apps zoals Google Maps, Keep en Spotify echt ondersteuning bieden voor het always-on display. Deze nieuwe feature, die je kan vinden als je naar Instellingen > Systeem > Over > Versies gaat en meerdere keren op het 'Build Number' tikt, kan je Pixel Watch forceren om de app te blijven tonen in plaats van die wazige overlay.

Er is echter een goede reden waarom deze feature zo diep in de instellingen verborgen zit. Het gebruik van deze feature kan namelijk grote (negatieve) gevolgen hebben voor je batterijduur. Zelfs de meest efficiënte always-on displays zullen je batterijduur verminderen, dus als je een Pixel Watch forceert om ook niet geoptimaliseerde apps constant te laten weergeven op het scherm, heeft dat ongetwijfeld een extra negatieve invloed op je batterijduur.

Deze feature is waarschijnlijk meer bedoeld om ontwikkelaars te helpen bij het upgraden en testen van hun eigen apps en niet echt als een instelling voor gebruikers. Natuurlijk weerhoudt niemand je ervan om hem toch zelf uit te proberen.

Wear OS 5.1 bevat verder nog wel wat andere mooie upgrades. Zo is de stappenteller nu dus accurater, zelfs als je met een kinderwagen of winkelkarretje loopt. De 'Auto Bedtime'-feature is ook geüpgraded op de Pixel Watch 2 en de Fitbit-app heeft nu ondersteuning voor nieuwe menstruele gezondheidsinzichten.

De update wordt momenteel uitgerold en zal dus binnen de komende weken beschikbaar worden gemaakt op alle Pixel Watches.