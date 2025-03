OnePlus Watch 3 ontvangt geen twee, maar drie jaar software-updates

Na teleurstellende berichten dat de nieuwe OnePlus Watch 3 slechts twee jaar softwareondersteuning zou krijgen, heeft het merk nu verduidelijkt dat dit niet het geval is. OnePlus had schijnbaar aangekondigd dat de OnePlus Watch 2 in het derde kwartaal van 2025 Wear OS 5 zou krijgen, maar zei het dat het slechts twee jaar softwareondersteuning zou bieden voor de OnePlus Watch 3.

Dat was een grote tegenslag voor wat een van de beste smartwatches van 2025 zou worden. Het kwam ook niet overeen met de belofte van drie jaar updates voor de OnePlus Watch 2. Het lijkt echter om een miscommunicatie te gaan.

(Image credit: Future)

Android Central meldde het teleurstellende nieuws rond de updates, maar zegt nu dat de situatie een miscommunicatie lijkt te zijn geweest. Nu heeft OnePlus bevestigd dat zowel de OnePlus Watch 2 als de Watch 3 elk drie jaar lang driemaandelijkse beveiligingsupdates zullen ontvangen.

Belangrijker is dat de horloges drie jaar lang software-updates krijgen en niet drie versie-updates van Wear OS. Zo kunnen gebruikers van de OnePlus Watch 2 volgend jaar ook een Wear OS 6-update verwachten, terwijl gebruikers van de nieuwe OnePlus Watch 3 ondersteuning krijgen tot en met Wear OS 7 in 2027.

De lancering van de OnePlus Watch 3 verloopt ten slotte niet van een leien dakje. Zo werd de verkoopdatum twee maanden opgeschoven vanwege een typefout. Aan de onderkant van de horloges stond namelijk "meda" in China. Goed nieuws is dat OnePlus van plan is om later dit jaar een kleinere versie van de Watch 3 en een LTE-model uit te brengen. Hopelijk is de spellingscontrole wel iets grondiger bij dit kleinere model.