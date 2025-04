Google stopt ondersteuning voor oudere Nest-thermostaten en stopt volledig met de verkoop van nieuwe modellen in Europa

Er zijn enkele belangrijke veranderingen aangekondigd rond de Google Nest thermostaten: de ondersteuning voor de oudere 1e en 2e generatie modellen stopt binnenkort, en Google zal de thermostaat volledig uit de verkoop halen in de EU.

De ondersteuning voor de 1e generatie Nest thermostaat (gelanceerd in 2011) en de 2e generatie Nest thermostaat (gelanceerd in 2012) eindigt officieel op zaterdag 25 oktober 2025. Vanaf dat moment worden er geen software-updates meer uitgebracht voor deze apparaten, zo meldt Google via 9to5Google.

Ook zullen gebruikers de thermostaten dan niet langer via hun telefoon kunnen bedienen, en werken functies zoals Home/Away-modi niet meer. Wel blijft het mogelijk om de modi, schema’s, temperaturen en instellingen direct op de thermostaten zelf aan te passen.

Het bedrijf biedt bepaalde klanten als alternatief 50 procent korting op een Tado Slimme Thermostaat X.

Niet meer in Europa

The Nest Thermostat E

Het tweede nieuws is dat er in de toekomst geen nieuwe Nest-thermostaten meer verkocht zullen worden in Europa. De derde generatie Nest Learning Thermostat uit 2015 en de Nest Thermostat E uit 2017 zijn de enige modellen die nog verkrijgbaar zijn, zolang de voorraad strekt.

"Verwarmingssystemen in Europa zijn uniek en hebben uiteenlopende hard- en softwarevereisten die het lastig maken om oplossingen te bouwen voor de diverse huizen," aldus Google in een verklaring.

Dat betekent dat het nieuwste model, dat vorig jaar werd gelanceerd, niet beschikbaar zal zijn in Europa.

Het is dan ook geen verrassing dat consumenten steeds terughoudender worden om te investeren in smarthome-technologie, aangezien ze vaak te maken krijgen met apparaten die niet meer werken en incompatibele standaarden, zelfs bij de grootste bedrijven in de sector.