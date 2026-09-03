tado° lanceert nieuwe versie van Slimme Thermostaat X met AI-abonnement

Vijftien jaar na de introductie van Europa’s eerste slimme thermostaat onthult tado° de Slimme Thermostaat X (tweede generatie). Hij is slechts 17,8 mm dun en daarmee ook de dunste slimme thermostaat op de markt. De thermostaat heeft een matwitte afwerking, een klein led-display en een nieuwe ronde touch-interface.

Een nieuwe knop aan de bovenkant geeft snel toegang tot veelgebruikte functies en is naar wens in te stellen, bijvoorbeeld om de verwarming tijdelijk een boost te geven. Ook is er ondersteuning voor Matter en Thread.

De nieuwe Slimme Thermostaat X beschikt over een oplaadbare batterij die meer dan een jaar meegaat. Je laadt hem ook gewoon op via USB-C. De installatie is daarnaast eenvoudiger: de tado°-app begeleidt gebruikers stap voor stap. De thermostaat is compatibel met cv-ketels, warmtepompen en vloerverwarming.

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Geld uitgeven om geld te besparen?

Dan is er nog AI Assist. Die moet je helpen meer energie te besparen door de verwarming af te stemmen op het weer en de eigenschappen van de woning. Functies als Geolocatie, Open Raam-detectie, Adaptieve verwarming en Voorverwarmen voor aankomst werken automatisch op de achtergrond voor optimaal comfort en een lager energieverbruik.

Het (ironische) probleem: AI Assist kost 3,99 euro per maand of 29,99 euro per jaar. Om je energiekosten verder te verlagen, moet je dus eerst extra geld uitgeven aan dit abonnement.