Waarom ik eerder een OnePlus Watch 3 zou kopen dan een Galaxy of Pixel Watch

De release van de OnePlus Watch 3 mag dan wel uitgesteld zijn tot april vanwege een typfout op de behuizing, maar ik heb hem al kunnen testen voor hij oorspronkelijk in de winkel zou komen te liggen (25 februari) en was erg onder de indruk.

Het is de dus de derde generatie smartwatch van OnePlus en hij draait net als zijn voorganger, de OnePlus Watch 2, op twee besturingssystemen. Aan de ene kant heb je hier gewoon te maken met het bekende Wear OS-besturingssysteem en alle functies en apps die daarbij horen, maar aan de andere kant draait het horloge tegelijkertijd ook op OnePlus' eigen RTOS. Dat tweede besturingssysteem houdt zich vooral bezig met allerlei achtergrondactiviteiten en simpele, dagelijkse taken.

Deze strategie geeft de OnePlus Watch 3 vooral op het gebied van batterijduur een grote voorsprong ten opzichte van de meest recente Wear OS-horloges van Samsung en Google: de Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra en Pixel Watch 3.

Geweldige batterijduur voor een Wear OS-horloge

Het grootste voordeel van het gebruik van zijn twee besturingssystemen is dus dat de OnePlus Watch 3 een fantastische batterijduur weet te bieden voor een Wear OS-smartwatch. We zijn gewend om bij de Wear OS-horloges van Samsung en Google na één volle dag, en in het beste geval misschien twee dagen, het horloge alweer op te moeten laden. De OnePlus Watch 3 biedt echter (bij normaal gebruik) een batterijduur tot 120 uur (5 dagen). Bij wat intensiever gebruik heb je misschien eerder met een batterijduur van 3 dagen te maken, maar dat is nog steeds beter dan wat andere Wear OS-horloges bieden. In zijn energiebesparende modus moet de nieuwe smartwatch van OnePlus het zelfs tot 16 dagen kunnen uithouden. Hij laadt ook nog eens erg snel op. Na 10 minuten opladen kan je in principe weer een uur verder.

Naast het gebruik van die twee besturingssystemen voor extra efficiëntie heeft OnePlus het ook gewoon voor elkaar gekregen om een veel grotere batterij in zijn smartwatch te stoppen dan de concurrentie (631mAh tegenover 420mAh bij het grootste Pixel Watch 3-model, 425mAh bij het grootste Samsung Galaxy Watch 7-model en 590mAh bij de Samsung Galaxy Watch Ultra).

Natuurlijk is zelfs een batterijduur van 5 dagen nog niets vergeleken met wat je bij sommige van de beste Garmin-horloges krijgt, maar daar krijg je dan weer geen Wear OS. Als je dus op zoek bent naar de beste horloges met ondersteuning voor allerlei bekende Android-apps (voor bij je Android-telefoon), dan kom je al gauw bij de Wear OS-horloges van Samsung, Google en OnePlus uit. Inmiddels vind ik dus dat je bij OnePlus toch wel duidelijk het meeste waar voor je geld krijgt, al hebben Galaxy Watches en Pixel Watches natuurlijk wel hun eigen voordelen, zeker in combinatie met een Galaxy- of Pixel-telefoon.

Sommige metingen (en interpretaties daarvan) bleken bij OnePlus in onze review niet het meest accuraat, maar smartwatches zijn natuurlijk sowieso geen vervanging voor echte medische apparatuur en zijn vooral bedoeld om als gebruiker gewoon een beetje een handig inzicht te krijgen in je fitness- en gezondheidsdata. Kleine verschillen tussen verschillende merken zijn voor casual gebruikers dus zeker geen heel groot probleem.

Niet veel keuze, maar daar komt verandering in

Een nadeel van de OnePlus Watch 3 is dat er in principe maar één versie beschikbaar is. Er zijn weliswaar twee kleuropties om uit te kiezen, maar er is maar één schermgrootte en geen LTE-versie. Dit ene model dat nu dus in april uitkomt, is vrij groot en zal dus niet voor iedereen heel comfortabel zijn om te dragen.

Dit lijkt misschien niet heel lang een probleem te blijven, want OnePlus heeft al laten weten dat er later zowel een nieuw formaat als een LTE-model worden geïntroduceerd. Het gaat hierbij om een kleiner formaat en een LTE-model bestaat overigens ook al op de Chinese markt. Dat model is in de eerste instantie niet wereldwijd verschenen, omdat de samenwerking met providers volgens OnePlus nogal gecompliceerd is. Toch kunnen we die nieuwe variaties van de OnePlus Watch 3 waarschijnlijk dus later dit jaar verwachten en dan is er dus echt nog maar heel weinig om over te klagen.

Ook nog eens goedkoper

In principe vind ik de batterijduur en het feit dat ik niet om de dag mijn smartwatch hoef op te laden (waardoor hij ook beter voor slaaptracking te gebruiken is), in tegenstelling tot bij mijn Samsung Galaxy Watch 5 Pro, het grootste pluspunt van de OnePlus Watch 3.

Een ander heel groot pluspunt is echter dat zijn prijs ook lager is dan de adviesprijzen van zijn grootste rivalen. Technisch gezien had het kleinste (40 mm) model van de Galaxy Watch 7 bij zijn release een lagere adviesprijs, 319 euro vergeleken met 349 euro voor de OnePlus Watch 3. In de praktijk is de nieuwe OnePlus Watch echter gewoon verkrijgbaar voor 299 euro. De goedkoopste (en kleinste) Pixel Watch 3 was bij release 399 euro en de Galaxy Watch Ultra kwam op de markt met een adviesprijs van maar liefst 699 euro.

Natuurlijk zijn die modellen inmiddels al wat langer op de markt en dus in prijs verlaagd, maar dat zal ongetwijfeld ook bij de OnePlus Watch 3 gebeuren en misschien wordt het kleinere model later dit jaar ook wel voor een iets lagere prijs geïntroduceerd.

Daarnaast vind ik deze veel betere batterijduur dan bij de concurrentie, in combinatie met een stijlvol, premium design, een mooi helder scherm en een uitstekende software-ervaring, ook reden genoeg om iets meer geld voor dit toestel neer te leggen dan voor zijn grootste rivalen. Ik ben over het algemeen redelijk tevreden binnen het Samsung-ecosysteem, maar de OnePlus Watch 3 biedt voor mij gewoon overduidelijk een betere totaalpakket en een betere prijs-kwaliteit dan de recente Galaxy Watches.

Hopelijk spoort dit nieuwe model de concurrentie ook aan om grotere verbeteringen door te voeren, met name op het gebied van batterijduur. In de tussentijd is dit in ieder geval het Wear OS-horloge dat ik aan vrijwel iedereen met een Android-telefoon zou aanbevelen, zeker als het kleinere formaat en de LTE-versie eenmaal uit zijn.