OnePlus Watch 3 kan later dit jaar extra formaat en LTE-model krijgen

De OnePlus Watch 3 is pas net uit, maar OnePlus heeft nu al bevestigd dat het een aantal nieuwe modellen in ontwikkeling heeft die de grootste drie tekortkomingen van zijn nieuwe smartwatch met een fantastische batterijduur moeten aanpakken.

Zoals we ook al aangaven in onze hands-on review van de nieuwe smartwatch, biedt hij de beste batterijduur van alle Wear OS-modellen op de markt. Verder is het horloge voorzien van het klassieke OnePlus-design, nieuwe gezondheidsfeatures en ondersteuning voor alle third-party apps die je kan verwachten op een Wear OS-smartwatch. De OnePlus Watch 3 is echter ook wat aan de grote en zware kant en er is buiten China ook geen mogelijkheid om een LTE-variant te kopen.

Inmiddels heeft het bedrijf bevestigd dat het op de hoogte is van die drie "problemen" en heeft het laten weten dat er later dit jaar een nieuw formaat en een LTE-model worden geïntroduceerd.

Dit jaar al een upgrade voor de OnePlus Watch 3

In gesprek met Wareable gaf het hoofd van R&D van het OnePlus Health Lab aan dat we de nieuwe modellen eventueel dit jaar al kunnen verwachten.

"Het is waar dat het horloge zwaar is voor om een kleine pols en daar hebben vooral vrouwen last van, maar dat zullen we dit jaar oplossen," zei dr. Leo Zhang tegen de outlet. "We waarderen de mening van onze klant en we werken daaraan."

"LTE is ook iets waar we van veel gebruikers vragen over krijgen," voegde hij toe. Hij bevestigde ook dat er geen technologische beperking is die het toevoegen van deze feature tegenhoudt. "Op de binnenlandse markt in China hebben we een LTE-versie," zei hij. "Op de wereldwijde markt moeten we samenwerken met providers en dat is een grote hindernis. We moeten met providers samenwerken zodat gebruikers een eSIM kunnen gebruiken en [toegang tot] een data-abonnement hebben."

LTE-connectiviteit geeft een smartwatch de mogelijkheid om verbinding te maken met het netwerk van je provider en dus net als je smartphone gebruik te maken van een mobiele dataverbinding. Dit maakt het mogelijk om te navigeren, bellen, berichten te sturen en muziek te streamen zonder een smartphone bij de hand te hoeven hebben. Dat is vooral erg handig voor hardlopers en andere mensen die het liefst af en toe hun smartphone thuis willen laten tijdens het sporten.

Zhang zei tot slot nog het volgende: "Zolang we soepel samenwerken met de providers, kan de feature ook zeker aan de lijst met upgrades voor de OnePlus Watch 3 worden toegevoegd."