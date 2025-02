We ruilden een week lang onze Garmin in voor een Casio-horloge: dit gebeurde er met onze hardlooptraining

Het zal voor de fervente hardloper lang geleden zijn dat ze zonder een smartwatch om de pols hebben hardgelopen. We registreren elke training nauwgezet, bekijken onze statistieken, loggen alles op Strava zodat volgers het kunnen zien en af en toe kunnen genieten (na een bijzonder zware run) van de welverdiende complimenten die binnenstromen.

Dat werkt prima wanneer je aan een strikt trainingsschema houdt of de beste hardloophorloges test, maar wat gebeurt er als er geen marathon op de planning staat? Misschien is onze obsessie met de data niet helemaal gezond.

Nadat we net de Garmin Instinct 3 hadden getest, kregen we een mooi moment om even een stapje terug (of vooruit) te nemen voordat de volgende smartwatch op de planning stond: de OnePlus Watch 3. Met die "vrije tijd" besloten we de Instinct 3 uit te doen en in plaats van onze gebruikelijke Garmin Instinct Crossover om te doen, kozen we voor een ouderwetse Casio G-Shock GW-5000HS.

De 5000HS, wat staat voor 'Heritage Series', is ontworpen om het iconische design van de allereerste G-Shock te evenaren. Het horloge is onmiskenbaar retro. De ouderwetse wijzerplaat heeft een ingebouwd, energiezuinig lampje dat je met een knop activeert, radio-gestuurde tijdsynchronisatie, een stopwatch en de mogelijkheid om tot vijf dagelijkse alarmen in te stellen.

Het design van de vroegere generaties van digitale horloges is iconisch, en toen de Garmin Instinct Crossover in 2023 uitkwam, was dit de ultieme combo van design en functionaliteit. De G-Shock ziet er fantastisch uit. Het is robuust, sportief, low-tech en helemaal onze stijl, al zal het niet voor iedereen weggelegd zijn.

Maar wat gebeurt er als we jarenlang al onze runs nauwkeurig hebben bijgehouden en ineens alle vormen van tracking overboord gooien?

Rennen op gevoel

Wanneer we de cijfers waar we aan gewend zijn wegnemen, zoals de split pace per kilometer om onze snelheid te testen, lopen we voornamelijk op gevoel. Dit is een term die hardlopers gebruiken om aan te geven dat ze hun run plannen op basis van hoe hun lichaam of geest op dat moment aanvoelt.

Essentieel bij het lopen op gevoel is begrijpen wat het doel van de run is. Willen we vandaag kort en intens lopen om onze snelheid te verbeteren, of juist lang en langzaam om uithoudingsvermogen te verbeteren? Gaan we simpelweg 45 minuten rennen om stoom af te blazen na een drukke werkdag, of persen we er 20 minuten cardio uit voordat we aan het werk gaan?

Voor onze eerste run zonder statistieken kozen we voor een ontspannen tempo in het donker, na het werk, op een route waar we normaal gesproken zo’n 50 minuten over doen bij een gemiddeld tempo. Zonder onze smartwatch moesten we echter inschatten wat ons "normale" tempo ongeveer is, puur op basis van ons gevoel van inspanning.

Het resultaat was leerzaam. In het begin hadden we het gevoel dat we veel meer op ons tempo letten dan normaal. Wanneer we een hardloophorloge gebruiken, stellen we het meestal zo in dat het elke kilometer een update geeft over onze gemiddelde snelheid, samen met meldingen over de hartslagzones zodat je niet te hard van stapel loopt of juist moet versnellen. Als je dit doet, realiseer je ook dat je bijna elke 30 seconden op het horloge kijkt, of het nou nuttig is of niet.

Het voelde vreemd om zonder die hulpmiddelen te lopen. De enige statistiek die we bijhielden, was de totale looptijd via de stopwatch op de G-Shock. Toen gebeurde er iets. We konden ons tempo beter reguleren en, zonder de data die vaak juist als afleiding dient, kregen we meer aandacht voor aspecten van onze run die vaak over het hoofd worden gezien, zoals de manier waarop onze voeten de grond raken.

Actief luisteren

Bij intensieve runs luisteren we graag naar opzwepende muziek om onze energie op peil te houden. Maar tijdens ontspannen, steady workouts genieten we juist van een audioboek of podcast. Dus sloten we onze beste sport oordopjes aan en zetten ons nieuwste luisterboek op. Tussen het checken van ons horloge en het focussen op het hardlopen door, bieden podcasts en audioboeken een welkome afleiding van de soms eentonige lange duurlopen.

Zonder de afleiding van het horloge merk je dat je beter de focus kan leggen op of het boek of het hardlopen. We waren alerter dan normaliter gesproken waren als we vaker op onze smartwatch keken. We werden helemaal meegetrokken in de run zelf en voor we het wisten, vlogen de laatste 15 minuten voorbij.

We genoten zelfs zo van de run dat we twee dagen later hetzelfde rondje opnieuw liepen. We konden de route inmiddels bijna op de automatische piloot rennen, zonder na te denken over waar we heen moesten, en simpelweg genieten van het constante tempo, de runner’s high en het meeslepende audioboek.

Hoe je je gezondheid kunt tracken zonder smartwatch

Na vijf dagen met de Casio G-Shock GW-5000HS waren we volledig gewend aan het ritme. We gebruikten de wekker op de Casio in plaats van onze telefoon om ons elke ochtend om 7:00 uur 's ochtends wakker te maken. We droegen het horloge ’s nachts en konden met het ingebouwde, energiezuinige licht de tijd checken zonder verblind te worden door een fel AMOLED-scherm. De afwezigheid van pushmeldingen beviel ons goed. Bovendien zijn we inmiddels getraind genoeg om ongeveer in te schatten hoe ver we hebben gelopen op basis van de tijd op de stopwatch tijdens het sporten.

Hoewel we het heerlijk vonden om even los te komen van het oplichtende scherm om onze pols, misten we toch de consistentie van de gebruikelijke gezondheidstracking. Als we ons zouden voorbereiden op een groot sportevenement, zoals een marathon, zou dit bijna ondenkbaar zijn. Het blijft moeilijk te vatten hoe mensen vroeger trainden voor langeafstandsraces zonder de geavanceerde trainingsinformatie die smartwatches tegenwoordig bieden. Hardlopen zonder afstandsmeting, plan of hartslaggegevens lijkt ons een enorme uitdaging.

Natuurlijk zijn er voldoende manieren om gezondheid te monitoren zonder een smartwatch. De WHOOP 4.0, een schermloos polsbandje, biedt uitgebreide gegevens. Ook een goede hartslagmeter voor de borst of bovenarm kan een nauwkeurige registratie van hartslaggegevens bieden tijdens trainingen. Wel missen deze vaak andere contextuele gegevens, zoals huidtemperatuur en energiebeoordelingen.



Of, zoals we al eerder zeiden, de Garmin Instinct Crossover is de ultieme combinatie van het low-tech gevoel van de Casio en de uitstekende tracking van elke Garmin ooit.

Een andere optie is een smart ring, zoals de Samsung Galaxy Ring. Zo zijn er modellen die hartgezondheid meten, slaap tracken en automatisch runs registreren, een mooie manier om de voortgang bij te houden zonder constant een scherm voor ogen te hebben.